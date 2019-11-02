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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4490449144924493 Додано: Суб 02 лис, 2019 22:54 Перес де Куэльяр написав: Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.

В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України.

Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України.



2 момента.



1. Разведение сил, если оно двустороннее и под контролем ОБСЕ, не ослабляет наши позиции - просто (предположительно) будет меньше смертей ВСУ-шников от обстрелов сепаров за счет увеличения дистанции. Сдачи интересов здесь нет. А вот реинтеграция ОРДЛО - тут уже без поступлений не обойтись, и если нет рисков усиления эскалации (читай - если есть уверенность, что путин не отдаст приказ сепарам наступать), то лучше консервировать ситуацию как есть, и ничьих формул не принимать...



2. Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда. Он где-то неопытен, где-то хочет быть "анти-Порошенко" (ведь 73% сказали "нет" Порошенко", а не "да" Зеленскому), поэтому ищет свои пути. Но, ИМХО, вопрос Донбасса - это не тот вопрос, по которому Порошенко прямо зашкварился. В целом политика была оптимальная, поэтому тут радикальные изменения могут нести риск. Лучше бы Зеленский строил из себя "анти-Порошенко" в плане борьбы с коррупцией и в рамках социальной политики...



Перес де Куэльяр написав: Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції

Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції



А это уже просто твоя придумка. Зеленский и его команда даже словесно не в состоянии ответить т.н. активистам, не говоря уже о реальных действиях по ограничению их влияния... 2 момента.1. Разведение сил, если оно двустороннее и под контролем ОБСЕ, не ослабляет наши позиции - просто (предположительно) будет меньше смертей ВСУ-шников от обстрелов сепаров за счет увеличения дистанции. Сдачи интересов здесь нет. А вот реинтеграция ОРДЛО - тут уже без поступлений не обойтись, и если нет рисков усиления эскалации (читай - если есть уверенность, что путин не отдаст приказ сепарам наступать), то лучше консервировать ситуацию как есть, и ничьих формул не принимать...2. Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда. Он где-то неопытен, где-то хочет быть "анти-Порошенко" (ведь 73% сказали "нет" Порошенко", а не "да" Зеленскому), поэтому ищет свои пути. Но, ИМХО, вопрос Донбасса - это не тот вопрос, по которому Порошенко прямо зашкварился. В целом политика была оптимальная, поэтому тут радикальные изменения могут нести риск. Лучше бы Зеленский строил из себя "анти-Порошенко" в плане борьбы с коррупцией и в рамках социальной политики...А это уже просто твоя придумка. Зеленский и его команда даже словесно не в состоянии ответить т.н. активистам, не говоря уже о реальных действиях по ограничению их влияния... zРадио

Повідомлень: 4009 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 22:59 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: .............

А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?

Вот вам и ответ. .............А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?Вот вам и ответ.

Ну да, ну да.

Голубая кровь и всё такое. Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких. Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв. Ну да, ну да.Голубая кровь и всё такое.Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв.

Насчет голубой крови - глупость.

А перед 28 годами были 74 года социального эксперимента, аннулировавшего результаты прохождения этапов. Насчет голубой крови - глупость.А перед 28 годами были 74 года социального эксперимента, аннулировавшего результаты прохождения этапов.

Насчёт голубой крови это в ответ на Ваше:

А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?

Насчёт аннулирования спорить не буду, слишком долго и нужно. Надоело. Насчёт голубой крови это в ответ на Ваше:Насчёт аннулирования спорить не буду, слишком долго и нужно. Надоело. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14639 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 23:05 detroytred написав: У чудака олигархзическая система ассоциируется с коммунизмом

У чудака олигархзическая система ассоциируется с коммунизмом



Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?



PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца Та же первая реакцияПослушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца zРадио

Повідомлень: 4009 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 23:47 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке. Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2444 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4490449144924493 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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