|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:54
Перес де Куэльяр написав:
Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.
В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України.
2 момента.
1. Разведение сил, если оно двустороннее и под контролем ОБСЕ, не ослабляет наши позиции - просто (предположительно) будет меньше смертей ВСУ-шников от обстрелов сепаров за счет увеличения дистанции. Сдачи интересов здесь нет. А вот реинтеграция ОРДЛО - тут уже без поступлений не обойтись, и если нет рисков усиления эскалации (читай - если есть уверенность, что путин не отдаст приказ сепарам наступать), то лучше консервировать ситуацию как есть, и ничьих формул не принимать...
2. Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда. Он где-то неопытен, где-то хочет быть "анти-Порошенко" (ведь 73% сказали "нет" Порошенко", а не "да" Зеленскому), поэтому ищет свои пути. Но, ИМХО, вопрос Донбасса - это не тот вопрос, по которому Порошенко прямо зашкварился. В целом политика была оптимальная, поэтому тут радикальные изменения могут нести риск. Лучше бы Зеленский строил из себя "анти-Порошенко" в плане борьбы с коррупцией и в рамках социальной политики...
Перес де Куэльяр написав:
Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції
А это уже просто твоя придумка. Зеленский и его команда даже словесно не в состоянии ответить т.н. активистам, не говоря уже о реальных действиях по ограничению их влияния...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4009
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:59
Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав:
.............
А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?
Вот вам и ответ.
Ну да, ну да.
Голубая кровь и всё такое.
Вы с Детройтредом хотите, чтобы за 28 лет мы пробежали все те этапы, которые развитые капстраны проходили сотни лет, притом не прерываемые большевистскими социальными экспериментами. Это утопия и фантазия в духе прогрессорства у Стругацких.
Вообще-то, Россия в 1917 была, конечно, не самой передовой страной, но уж не такой отсталой. И тоже проходила "все те этапы". Да, был разрыв, но 28 лет не так и мало. И пусть за 28 лет мы не могли догнать, но можно было хотя бы сократить, а не увеличивать разрыв.
Насчет голубой крови - глупость.
А перед 28 годами были 74 года социального эксперимента, аннулировавшего результаты прохождения этапов.
Насчёт голубой крови это в ответ на Ваше:
А из каких "родов" произошли наши олигархи, рассказывать, надеюсь, не надо?
Насчёт аннулирования спорить не буду, слишком долго и нужно. Надоело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14639
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4292 раз.
- Подякували: 3985 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:05
detroytred написав:
У чудака олигархзическая система ассоциируется с коммунизмом
Та же первая реакция
Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?
PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4009
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:47
zРадио написав:
Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда
Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|