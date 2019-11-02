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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4490449144924493
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:05

  detroytred написав:У чудака олигархзическая система ассоциируется с коммунизмом :lol:


Та же первая реакция 8) Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты? :mrgreen:

PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:47

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда
Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 00:20

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда
Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.


Да, я верю, что Зеленский - не предатель. Глупостей наделать может, но не злонамеренно, а по неопытности. Насчет окружения - там, возможно, и есть коллаборанты, но не среди тех, кто шепчет в уши Зеленскому. Богдан, Разумков, да и Коломойский - чего уж там, однозначно, не предатели. На задворки, может, и удалось гэбне внедрить несколько козачков (не путать с нашим КХ :D ), но в ближайшее окружение - сомнительно.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 00:25

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда
Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.


Еще год назад Зе политикой не интересовался, а тут - в Наполеоны. Да крутят и вертят им крутые дяди, которые все заварили. Может пообещали театр ему построить как у Папы Карло, а пока картинка с очагом )))) Ватником он был, ватником и остался. А кого зовет к себе? Последний - Хорошковский, который генерала получил у Яныка за то, что СБУ переформатировал в пользу РФ. Типа советник негласный у Зе. А Богдан чего стоит? Ермак в Москву мотался недавно ... . Пу легко сейчас может провокацию сделать с нашими в Золотом (громкое уже место) и отхватить территорию Юга до Херсона, типа защищаю от нациков. И Днепр перекроет, водичку пустит на Крым.Фантастика? Европа будет осуждать, санкции ... И что?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 01:41

  detroytred написав:
  yama написав:вот до чего дошла фототехника :) зум объектив и шатив
https://24tv.ua/ru/vse_zhenshhiny_narde ... k_n1227544
переписок то было много :)


На этом ресурсе занимательнейшая статья.
Оптимистическая.
Вот только как бы оптимизм не разбился об *Украина - хуторская страна* (с) Корбан.

https://24tv.ua/ru/dvopartiynist_na_orb ... i_n1227921

Статья интересная, спасибо.
Вот только слабо верится, что наша "партия войны" согласится на мирное решение. Разве что те, кто стоит за ними, откажутся от финансирования. Или хватит ума, или под внешним давлением. И то не гарантированно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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