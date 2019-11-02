Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?
PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:05
Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?
PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:47
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:20
Да, я верю, что Зеленский - не предатель. Глупостей наделать может, но не злонамеренно, а по неопытности. Насчет окружения - там, возможно, и есть коллаборанты, но не среди тех, кто шепчет в уши Зеленскому. Богдан, Разумков, да и Коломойский - чего уж там, однозначно, не предатели. На задворки, может, и удалось гэбне внедрить несколько козачков (не путать с нашим КХ ), но в ближайшее окружение - сомнительно.
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:25
Еще год назад Зе политикой не интересовался, а тут - в Наполеоны. Да крутят и вертят им крутые дяди, которые все заварили. Может пообещали театр ему построить как у Папы Карло, а пока картинка с очагом )))) Ватником он был, ватником и остался. А кого зовет к себе? Последний - Хорошковский, который генерала получил у Яныка за то, что СБУ переформатировал в пользу РФ. Типа советник негласный у Зе. А Богдан чего стоит? Ермак в Москву мотался недавно ... . Пу легко сейчас может провокацию сделать с нашими в Золотом (громкое уже место) и отхватить территорию Юга до Херсона, типа защищаю от нациков. И Днепр перекроет, водичку пустит на Крым.Фантастика? Европа будет осуждать, санкции ... И что?
Додано: Нед 03 лис, 2019 01:41
Статья интересная, спасибо.
Вот только слабо верится, что наша "партия войны" согласится на мирное решение. Разве что те, кто стоит за ними, откажутся от финансирования. Или хватит ума, или под внешним давлением. И то не гарантированно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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