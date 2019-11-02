Додано: Нед 03 лис, 2019 00:25

Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке. Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.

Еще год назад Зе политикой не интересовался, а тут - в Наполеоны. Да крутят и вертят им крутые дяди, которые все заварили. Может пообещали театр ему построить как у Папы Карло, а пока картинка с очагом )))) Ватником он был, ватником и остался. А кого зовет к себе? Последний - Хорошковский, который генерала получил у Яныка за то, что СБУ переформатировал в пользу РФ. Типа советник негласный у Зе. А Богдан чего стоит? Ермак в Москву мотался недавно ... . Пу легко сейчас может провокацию сделать с нашими в Золотом (громкое уже место) и отхватить территорию Юга до Херсона, типа защищаю от нациков. И Днепр перекроет, водичку пустит на Крым.Фантастика? Европа будет осуждать, санкции ... И что?