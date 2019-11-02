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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4490449144924493 Додано: Суб 02 лис, 2019 23:05 detroytred написав: У чудака олигархзическая система ассоциируется с коммунизмом

У чудака олигархзическая система ассоциируется с коммунизмом



Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?



PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца Та же первая реакцияПослушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца zРадио

Повідомлень: 4010 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лис, 2019 23:47 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке. Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2444 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 00:20 Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке. Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.



Да, я верю, что Зеленский - не предатель. Глупостей наделать может, но не злонамеренно, а по неопытности. Насчет окружения - там, возможно, и есть коллаборанты, но не среди тех, кто шепчет в уши Зеленскому. Богдан, Разумков, да и Коломойский - чего уж там, однозначно, не предатели. На задворки, может, и удалось гэбне внедрить несколько козачков (не путать с нашим КХ ), но в ближайшее окружение - сомнительно. Да, я верю, что Зеленский - не предатель. Глупостей наделать может, но не злонамеренно, а по неопытности. Насчет окружения - там, возможно, и есть коллаборанты, но не среди тех, кто шепчет в уши Зеленскому. Богдан, Разумков, да и Коломойский - чего уж там, однозначно, не предатели. На задворки, может, и удалось гэбне внедрить несколько козачков (не путать с нашим КХ), но в ближайшее окружение - сомнительно. zРадио

Повідомлень: 4010 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 00:25 Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке. Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.



Еще год назад Зе политикой не интересовался, а тут - в Наполеоны. Да крутят и вертят им крутые дяди, которые все заварили. Может пообещали театр ему построить как у Папы Карло, а пока картинка с очагом )))) Ватником он был, ватником и остался. А кого зовет к себе? Последний - Хорошковский, который генерала получил у Яныка за то, что СБУ переформатировал в пользу РФ. Типа советник негласный у Зе. А Богдан чего стоит? Ермак в Москву мотался недавно ... . Пу легко сейчас может провокацию сделать с нашими в Золотом (громкое уже место) и отхватить территорию Юга до Херсона, типа защищаю от нациков. И Днепр перекроет, водичку пустит на Крым.Фантастика? Европа будет осуждать, санкции ... И что? Еще год назад Зе политикой не интересовался, а тут - в Наполеоны. Да крутят и вертят им крутые дяди, которые все заварили. Может пообещали театр ему построить как у Папы Карло, а пока картинка с очагом )))) Ватником он был, ватником и остался. А кого зовет к себе? Последний - Хорошковский, который генерала получил у Яныка за то, что СБУ переформатировал в пользу РФ. Типа советник негласный у Зе. А Богдан чего стоит? Ермак в Москву мотался недавно ... . Пу легко сейчас может провокацию сделать с нашими в Золотом (громкое уже место) и отхватить территорию Юга до Херсона, типа защищаю от нациков. И Днепр перекроет, водичку пустит на Крым.Фантастика? Европа будет осуждать, санкции ... И что? Renee Повідомлень: 5 З нами з: 22.10.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 01:41 detroytred написав: yama написав: вот до чего дошла фототехника зум объектив и шатив

https://24tv.ua/ru/vse_zhenshhiny_narde ... k_n1227544

переписок то было много вот до чего дошла фототехниказум объектив и шативпереписок то было много



На этом ресурсе занимательнейшая статья.

Оптимистическая.

Вот только как бы оптимизм не разбился об *Украина - хуторская страна* (с) Корбан.



https://24tv.ua/ru/dvopartiynist_na_orb ... i_n1227921 На этом ресурсе занимательнейшая статья.Оптимистическая.Вот только как бы оптимизм не разбился об *Украина - хуторская страна* (с) Корбан.

Статья интересная, спасибо.

Вот только слабо верится, что наша "партия войны" согласится на мирное решение. Разве что те, кто стоит за ними, откажутся от финансирования. Или хватит ума, или под внешним давлением. И то не гарантированно. Статья интересная, спасибо.Вот только слабо верится, что наша "партия войны" согласится на мирное решение. Разве что те, кто стоит за ними, откажутся от финансирования. Или хватит ума, или под внешним давлением. И то не гарантированно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14642 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 03:42 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.

По сути -- минимум. Минимум!

Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.

Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))

Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий Будивельник привёл в качестве заслуги властей - возможность приватизации жилья.По сути -- минимум. Минимум!Если бы ещё и жильё людям не дали приватизировать при переходе к частной собственности и рынку, то это был бы настоящий грабёж до нитки.Спасибо, что не ограбили по полной! -- как достижение))Достижением и заслугой должно было быть создание благоприятных условий Ще раз

1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.

Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки

2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибір

а - працювати й далі найманими

б - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною

3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей

4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)

5 Щоб не робили наші можновладці

а - запрошували варягів

б - старались керувати самостійно

На виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...

Простий приклад

Гітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...



Тому

создание благоприятных условий

може бути для когось за рахунок когось...

А так як

а- економічна система замкнута

б- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізер

То й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунги

а - забрати й поділити

б - бояре виновати

в - царь нагодує

І будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівень

ОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась частка

Таємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...

Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність. Ще раз1 Приватизація це 90% у ціновому виразі того що приватизувалось.Якщо 90% роздано максимально чесно і справедливо - значить ті хто проводив цю дію - виконали свої обовязки2 Після приватизації (житла чи заводів) , працівники цих заводів мали вибіра - працювати й далі найманимиб - самостійно створювати щось нове , тим більше що вони володіли 90% матеріальних цінностей накопичених Україною3 Те що 95% так і залишились найманими -вина їх , а не тих 5% хто скористався вікном можливостей4 Те що у нас така велика частка залежних від дій влади чи Держави - це наслідок совка (чого не було в Польщі чи інших країнах СЕВ)5 Щоб не робили наші можновладціа - запрошували варягівб - старались керувати самостійноНа виході результат залежить від того що дозволить середній рівень суспільства...Простий прикладГітлер в сьогоднішньому США не приведе до війни , в той самий час коли Рузвельт в нацистській Німеччині не уникне війни...ТомуА так яка- економічна система замкнутаб- вільних активів які можна забрати(перенаправити) мізерТо й виходить , що поки суспільство не доросте до якогось певного рівня-до того часу лозунгиа - забрати й поділитиб - бояре виноватив - царь нагодуєІ будуть заважати здоровій частині суспільства розвивати саме суспільство піднімаючи середній рівеньОРДЛОвці а-ля Путін прийді... буде завжди якась часткаТаємно співчуваючих цим ОРДЛОвцям буде на порядок більше...Тому поки їх не стане в загальній кількості менше 20% - до того часу країна ( і вони в тому числі) приречена на бідність.





У Вас всегда в основе умозаключениц кроется фундаментальная ошибка.

Поэтому все дальнейшие цепочки ошибочны.

Ошибку я выделил для Вас красным цветом.



Развитие не обязательно базируется на перераспределении.



Вы упорно видите и сравниваете только с негативными примерами (вариантами).

......................

У меня всё гууд, у Вас, у третьего ... но у соседей, которых много больше -- не очень. Вы, я и пр. в таких условиях смогли, а многие - нет. И не потому что они бестолковые.

В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.

Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.

В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия. У Вас всегда в основе умозаключениц кроется фундаментальная ошибка.Поэтому все дальнейшие цепочки ошибочны.Ошибку я выделил для Вас красным цветом.Развитие не обязательно базируется на перераспределении.Вы упорно видите и сравниваете только с негативными примерами (вариантами).......................У меня всё гууд, у Вас, у третьего ... но у соседей, которых много больше -- не очень. Вы, я и пр. в таких условиях смогли, а многие - нет. И не потому что они бестолковые.В прямых обязанностях управленцев -- создание благоприятных условий для максимального числа граждан.Если проблемы у миллионов граждан -- то это признак не их личной недоработки, а косяков управленцев.В руках которых все инструменты влияния, как напрямую на граждан, так и косвенного через условия.

Если бы это была единственная ошибка!

1. Почему-то считает, что стоимость жилых квадратов = 90% всей стоимости нар.хоз. УССР. Получается, что стоимость всей промышленности и пр. всего 10%. Или нечётко изложена мысль. Возможность поучаствовать в приватизации заводов у пересичного была близка к 0.

2. Как и раньше, не учитывает, что в случае массовой продажи жилья по его совету его стоимость резко упала бы. Если не до 0, то очень близко.

3. Ни в одной экономике не может быть 95% "тих ... хто скористався вікном можливостей" и 5% найманих. Где бы он нашёл строителей (раньше) или продавцов в свой магазин (сейчас). Я даже молчу о том, что 95% не способны заниматься предпринимательством. Так же, как не могут 95% населения стать программистами или физиками-теоретиками.

Можно было бы и ещё назвать ошибки, но нет смысла. Если бы это была единственная ошибка!1. Почему-то считает, что стоимость жилых квадратов = 90% всей стоимости нар.хоз. УССР. Получается, что стоимость всей промышленности и пр. всего 10%. Или нечётко изложена мысль. Возможность поучаствовать в приватизации заводов у пересичного была близка к 0.2. Как и раньше, не учитывает, что в случае массовой продажи жилья по его совету его стоимость резко упала бы. Если не до 0, то очень близко.3. Ни в одной экономике не может быть 95% "тих ... хто скористався вікном можливостей" и 5% найманих. Где бы он нашёл строителей (раньше) или продавцов в свой магазин (сейчас). Я даже молчу о том, что 95% не способны заниматься предпринимательством. Так же, как не могут 95% населения стать программистами или физиками-теоретиками.Можно было бы и ещё назвать ошибки, но нет смысла. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лис, 2019 04:24, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14642 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 04:24 zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: ........

........



2 момента.



1. Разведение сил, если оно двустороннее и под контролем ОБСЕ, не ослабляет наши позиции - просто (предположительно) будет меньше смертей ВСУ-шников от обстрелов сепаров за счет увеличения дистанции. Сдачи интересов здесь нет. А вот реинтеграция ОРДЛО - тут уже без поступлений не обойтись, и если нет рисков усиления эскалации (читай - если есть уверенность, что путин не отдаст приказ сепарам наступать), то лучше консервировать ситуацию как есть, и ничьих формул не принимать...



2. Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда. Он где-то неопытен, где-то хочет быть "анти-Порошенко" (ведь 73% сказали "нет" Порошенко", а не "да" Зеленскому), поэтому ищет свои пути. Но, ИМХО, вопрос Донбасса - это не тот вопрос, по которому Порошенко прямо зашкварился. В целом политика была оптимальная, поэтому тут радикальные изменения могут нести риск. Лучше бы Зеленский строил из себя "анти-Порошенко" в плане борьбы с коррупцией и в рамках социальной политики...



Перес де Куэльяр написав: Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції

Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції



А это уже просто твоя придумка. Зеленский и его команда даже словесно не в состоянии ответить т.н. активистам, не говоря уже о реальных действиях по ограничению их влияния... 2 момента.1. Разведение сил, если оно двустороннее и под контролем ОБСЕ, не ослабляет наши позиции - просто (предположительно) будет меньше смертей ВСУ-шников от обстрелов сепаров за счет увеличения дистанции. Сдачи интересов здесь нет. А вот реинтеграция ОРДЛО - тут уже без поступлений не обойтись, и если нет рисков усиления эскалации (читай - если есть уверенность, что путин не отдаст приказ сепарам наступать), то лучше консервировать ситуацию как есть, и ничьих формул не принимать...2. Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда. Он где-то неопытен, где-то хочет быть "анти-Порошенко" (ведь 73% сказали "нет" Порошенко", а не "да" Зеленскому), поэтому ищет свои пути. Но, ИМХО, вопрос Донбасса - это не тот вопрос, по которому Порошенко прямо зашкварился. В целом политика была оптимальная, поэтому тут радикальные изменения могут нести риск. Лучше бы Зеленский строил из себя "анти-Порошенко" в плане борьбы с коррупцией и в рамках социальной политики...А это уже просто твоя придумка. Зеленский и его команда даже словесно не в состоянии ответить т.н. активистам, не говоря уже о реальных действиях по ограничению их влияния...

И охота вам с detroytred отвечать на такой пост и обсуждать его?

Оценка событий с военной точки зрения - либо человек никакого отношения к армии никогда не имел и ничего в этом не понимает, либо специально разгоняет "зраду" (скорее второе, первое его особо не интересует).

Оценка политическая - предательство - тянет на статью (не знаю, есть ли у нас соответствующая, но, как минимум, клевета).

Тут мне как-то отвечали, что Пороха ругали не меньше. Но если бы в 2014-15 кто-нибудь написал так о Порохе, это вызвало бы массовое возмущение, обвинение написавшего в кремлеботстве (это было бы самое мягкое) и долгосрочный бан (если не пожизненный).

Возникает ощущение, что персонаж придуман сайтом специально для вбросов и проверки реакции.

Явно "разжигающий" и антисемитский пост просто удалён. Без всяких последствий для автора.

Эти посты -



Но и с Вами не во всём согласен.

1. Я здесь уже высказывался, что скорее всего лучше отказаться от ОРДЛО (основываясь на том, что пишут наши СМИ о настроениях там и у нас). Правда, не уверен, что этому можно/нужно верить. Но тогда нет смысла терять время на переговоры во всяких форматах, а сразу предлагать такой вариант. Впрочем, возможно к этому дело и идёт, просто не говорят из дипломатических соображений.

2. Не считаю, что при По "В целом политика была оптимальная". Он всё время вёл дело к нагнетанию напряжённости и силовому давлению (это не обязательно боевые действия, но и санкции, блокады и пр.). Тут уже писали - чем дольше идёт конфликт, тем призрачнее шансы на возврат Донбасса в Украину. Если бы Порошенко попытался сделать то, о чём сегодня говорит Зе, года 2-3 назад, это могло бы получиться легче. Он вроде и делал какие-то попытки, но постоянно быстро скатывался к воинственной риторике. И охота вам сотвечать на такой пост и обсуждать его?Оценка событий с военной точки зрения - либо человек никакого отношения к армии никогда не имел и ничего в этом не понимает, либо специально разгоняет "зраду" (скорее второе, первое его особо не интересует).Оценка политическая - предательство - тянет на статью (не знаю, есть ли у нас соответствующая, но, как минимум, клевета).Тут мне как-то отвечали, что Пороха ругали не меньше. Но если бы в 2014-15 кто-нибудь написал так о Порохе, это вызвало бы массовое возмущение, обвинение написавшего в кремлеботстве (это было бы самое мягкое) и долгосрочный бан (если не пожизненный).Возникает ощущение, что персонаж придуман сайтом специально для вбросов и проверки реакции.Явно "разжигающий" и антисемитский пост просто удалён. Без всяких последствий для автора.Эти посты - viewtopic.php?p=4784947#p4784947 viewtopic.php?p=4784864#p4784864 - тоже вполне заслуживает удаления и бана автора, но уверен, что этого не случится.Но и с Вами не во всём согласен.1. Я здесь уже высказывался, что скорее всего лучше отказаться от ОРДЛО (основываясь на том, что пишут наши СМИ о настроениях там и у нас). Правда, не уверен, что этому можно/нужно верить. Но тогда нет смысла терять время на переговоры во всяких форматах, а сразу предлагать такой вариант. Впрочем, возможно к этому дело и идёт, просто не говорят из дипломатических соображений.2. Не считаю, что при По "В целом политика была оптимальная". Он всё время вёл дело к нагнетанию напряжённости и силовому давлению (это не обязательно боевые действия, но и санкции, блокады и пр.). Тут уже писали - чем дольше идёт конфликт, тем призрачнее шансы на возврат Донбасса в Украину. Если бы Порошенко попытался сделать то, о чём сегодня говорит Зе, года 2-3 назад, это могло бы получиться легче. Он вроде и делал какие-то попытки, но постоянно быстро скатывался к воинственной риторике. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14642 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4490449144924493 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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