Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?
PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:05
Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?
PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:47
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:20
Да, я верю, что Зеленский - не предатель. Глупостей наделать может, но не злонамеренно, а по неопытности. Насчет окружения - там, возможно, и есть коллаборанты, но не среди тех, кто шепчет в уши Зеленскому. Богдан, Разумков, да и Коломойский - чего уж там, однозначно, не предатели. На задворки, может, и удалось гэбне внедрить несколько козачков (не путать с нашим КХ ), но в ближайшее окружение - сомнительно.
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:25
Еще год назад Зе политикой не интересовался, а тут - в Наполеоны. Да крутят и вертят им крутые дяди, которые все заварили. Может пообещали театр ему построить как у Папы Карло, а пока картинка с очагом )))) Ватником он был, ватником и остался. А кого зовет к себе? Последний - Хорошковский, который генерала получил у Яныка за то, что СБУ переформатировал в пользу РФ. Типа советник негласный у Зе. А Богдан чего стоит? Ермак в Москву мотался недавно ... . Пу легко сейчас может провокацию сделать с нашими в Золотом (громкое уже место) и отхватить территорию Юга до Херсона, типа защищаю от нациков. И Днепр перекроет, водичку пустит на Крым.Фантастика? Европа будет осуждать, санкции ... И что?
Додано: Нед 03 лис, 2019 01:41
Статья интересная, спасибо.
Вот только слабо верится, что наша "партия войны" согласится на мирное решение. Разве что те, кто стоит за ними, откажутся от финансирования. Или хватит ума, или под внешним давлением. И то не гарантированно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 03 лис, 2019 03:42
Если бы это была единственная ошибка!
1. Почему-то считает, что стоимость жилых квадратов = 90% всей стоимости нар.хоз. УССР. Получается, что стоимость всей промышленности и пр. всего 10%. Или нечётко изложена мысль. Возможность поучаствовать в приватизации заводов у пересичного была близка к 0.
2. Как и раньше, не учитывает, что в случае массовой продажи жилья по его совету его стоимость резко упала бы. Если не до 0, то очень близко.
3. Ни в одной экономике не может быть 95% "тих ... хто скористався вікном можливостей" и 5% найманих. Где бы он нашёл строителей (раньше) или продавцов в свой магазин (сейчас). Я даже молчу о том, что 95% не способны заниматься предпринимательством. Так же, как не могут 95% населения стать программистами или физиками-теоретиками.
Можно было бы и ещё назвать ошибки, но нет смысла.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лис, 2019 04:24, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 03 лис, 2019 04:24
И охота вам с detroytred отвечать на такой пост и обсуждать его?
Оценка событий с военной точки зрения - либо человек никакого отношения к армии никогда не имел и ничего в этом не понимает, либо специально разгоняет "зраду" (скорее второе, первое его особо не интересует).
Оценка политическая - предательство - тянет на статью (не знаю, есть ли у нас соответствующая, но, как минимум, клевета).
Тут мне как-то отвечали, что Пороха ругали не меньше. Но если бы в 2014-15 кто-нибудь написал так о Порохе, это вызвало бы массовое возмущение, обвинение написавшего в кремлеботстве (это было бы самое мягкое) и долгосрочный бан (если не пожизненный).
Возникает ощущение, что персонаж придуман сайтом специально для вбросов и проверки реакции.
Явно "разжигающий" и антисемитский пост просто удалён. Без всяких последствий для автора.
Эти посты - viewtopic.php?p=4784947#p4784947 и viewtopic.php?p=4784864#p4784864 - тоже вполне заслуживает удаления и бана автора, но уверен, что этого не случится.
Но и с Вами не во всём согласен.
1. Я здесь уже высказывался, что скорее всего лучше отказаться от ОРДЛО (основываясь на том, что пишут наши СМИ о настроениях там и у нас). Правда, не уверен, что этому можно/нужно верить. Но тогда нет смысла терять время на переговоры во всяких форматах, а сразу предлагать такой вариант. Впрочем, возможно к этому дело и идёт, просто не говорят из дипломатических соображений.
2. Не считаю, что при По "В целом политика была оптимальная". Он всё время вёл дело к нагнетанию напряжённости и силовому давлению (это не обязательно боевые действия, но и санкции, блокады и пр.). Тут уже писали - чем дольше идёт конфликт, тем призрачнее шансы на возврат Донбасса в Украину. Если бы Порошенко попытался сделать то, о чём сегодня говорит Зе, года 2-3 назад, это могло бы получиться легче. Он вроде и делал какие-то попытки, но постоянно быстро скатывался к воинственной риторике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 03 лис, 2019 09:12
Re: Політичні дискусії
Внутрішні чвари були, реакція на політику Порошенка, але всі розуміли, що він проукраїнський Президент і хто надмірно лаяв, дійсно визнавалися кремлеботами, доречі і у вас це клеймо є. А взагалі, Поважний ДС нагадував вам про бан майже кожного дня за статтями (занудство, хамство, разжигание). Кляузи писати ви мастак, бо є нащадком вертухаїв, червоний геном виживання дає свої знаки, але злам відбудеться, вже відбувається і українська нація видужає, бо покоління Шарікових відходить у небуття.
Додано: Нед 03 лис, 2019 10:06
Річ в тому, що ви оцінюєте обставини на зараз, а майбутнього не бачите, яке можна змоделювати по тому, що вже було і ми всі бачили. Моє вілношення до НЕлоха я будую по його вчинкам. Запитаєте, а що він зробив? Дам відповідь, це руйнування Держави Україна, спочатку нівелює поведінкою інститут Президенства, Парламентаризм він просто їх ганьбить, бо є правила і статус державного управлінця. Останній приклад, це хор Верьовки і на яке бидло це все розраховано? Розмова хамська з ветераном АТО полку Азов, він (пасажир) нігтя невартує цього Героя, а тут Президент себе так поводить з військовим.
Повага знищується до Державних Символів України, до того що вже досягнено з часів Революції Гідності, то хто нами зараз править?
Пам"ятаєте було таке звернення до Ігора Валєрійовича, що олігарх допоможе відбудувати "Дамбас" і відповідь Коломойського: "Да я могу лавочки покрасить".Бабло вони розпилювать будуть, олігарха могли москалі бізнесово перекупити, запропонувати проект примирення, а потім заробляння на цьому грошей, тобто красти. І яка по вашому ця політика? Воно ж все проглядається, всі кроки складають картину майбутнього, тільки сліпий, або ЗЕфіл не бачить, що Україну чекає. Якщо інтегрувати ДНР в Україну на умовах кремля зі статусами, то де гарантія, що Львів не попросить такий статус, бо навіщо їм справу мати з тими, хто Україну не поважає і не вважають себе українцями. Усвідомлюєте наслідки?
Додано: Нед 03 лис, 2019 10:15
Украинская нация больна только согласно Вашим критериям.
То есть, по-Вашему, выздоровление означает, когда большинство украинцев будет такими, как Вы, как Вам хочется.
Вы сами-то в это верит?))
Украинцы, как были, так и будут разными. Спокойно будут ездить на заработки, спокойно работать, спокойно служить, спокойно общаться и ... главное - не пытаться подогнать всех окружающих под свой аршин, считая их какими-то нетакими (больными) украинцами.
Вы уже второй раз отмалчиваетесь на вопрос: какие у Вас претензии к ГШУ и командованию ООС, заявляющим об отсутствии угроз?
Кто они - дети, зрадники, больные, дилетанты?
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