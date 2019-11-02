RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4491449244934494
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Та же первая реакция 8) Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты? :mrgreen:

PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца

Сорос ще в середині 80-х, до розвала Совка, порівнював його систему з рабовласницьким устроєм і казав про те, що неможливо перестрибнути через стадії розвитку суспільства. Їх можна тільки пройти, нехай і в швидкому режимі. Після рабовлацницького буде дикий капіталізм, потім олігархія, потім вже демократія. Все ті стадії розвитку, які пройшли західні демократії.

Так що нам всім, по здатності передбачати, до Сороса, як до Києва рачки. Тому він мільярдер, а ми... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8746
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:32

Re: Політичні дискусії

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо:
https://www.facebook.com/Stanislav.Rech ... 8147347920
Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8746
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:40

  lapay написав:Баканов - это Коломойский.


Раньше говорили, что Богдан - это рука Коломойского ? )))
Правая рука подралась с левой ))

Вроде уже опровергли и Богдан опубликовал свои как всегда жизнерадостные фотографии с Хеллоуина со всеми зубами и без синяков.

Надо подождать, что скажет Дима Гордон, он всегда точно знает кто с кем дерется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13348
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3740 раз.
Подякували: 5508 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 4491449244934494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.