Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?
PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
Сорос ще в середині 80-х, до розвала Совка, порівнював його систему з рабовласницьким устроєм і казав про те, що неможливо перестрибнути через стадії розвитку суспільства. Їх можна тільки пройти, нехай і в швидкому режимі. Після рабовлацницького буде дикий капіталізм, потім олігархія, потім вже демократія. Все ті стадії розвитку, які пройшли західні демократії.
Так що нам всім, по здатності передбачати, до Сороса, як до Києва рачки. Тому він мільярдер, а ми...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо: https://www.facebook.com/Stanislav.Rech ... 8147347920 Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.