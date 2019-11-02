Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?
PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
Сорос ще в середині 80-х, до розвала Совка, порівнював його систему з рабовласницьким устроєм і казав про те, що неможливо перестрибнути через стадії розвитку суспільства. Їх можна тільки пройти, нехай і в швидкому режимі. Після рабовлацницького буде дикий капіталізм, потім олігархія, потім вже демократія. Все ті стадії розвитку, які пройшли західні демократії.
Так що нам всім, по здатності передбачати, до Сороса, як до Києва рачки. Тому він мільярдер, а ми...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо: https://www.facebook.com/Stanislav.Rech ... 8147347920 Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Вы уже второй раз отмалчиваетесь на вопрос: какие у Вас претензии к ГШУ и командованию ООС, заявляющим об отсутствии угроз? Кто они - дети, зрадники, больные, дилетанты?
Якщо я не реагую, то ви не цікавий співрозмовник і в цьому ваша проблема. Матриця у вашій голові не дозволяє вам в бесіді віднайти істину, та кінечний висновок. Заплутуєте настільки, що інші читачі просто не розуміють про що йде мова. Хоча за роки перебування на форумі ваші відзнаки дають відповідь і оцінку профнепридатності.
Військові все розуміють, але виконують наказ Головнокомандуючого. Відповідь була на ваше запитання:" Военные, работники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины. Их выполнение – преступление. Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов и так далее", – добавил Дмитрий Ярош.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 03 лис, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вы уже второй раз отмалчиваетесь на вопрос: какие у Вас претензии к ГШУ и командованию ООС, заявляющим об отсутствии угроз? Кто они - дети, зрадники, больные, дилетанты?
Якщо я не реагую, то ви не цікавий співрозмовник і в цьому ваша проблема. Матриця у вашій голові не дозволяє вам в бесіді віднайти істину, та кінечний висновок. Заплутуєте настільки, що інші читачі просто не розуміють про що йде мова. Хоча за роки прибування на форумі ваші відзнаки дають відповідь і оцінку профнепридатності.
Військові все розуміють, але виконують наказ Головнокомандуючого. Відповідь була на ваше запитання:" Военные, работники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины. Их выполнение – преступление. Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов и так далее", – добавил Дмитрий Ярош.
Не нецикавий, а неудобный.
Вы подменили предмет. Речь не почему выполняют, вопрос был об отношении и высновках, как специалистов.
Приказа дать вывод об отсутствии угроз не может дать никто. Особенно в НАШЕ время такое априори практически невозможно. Разведение осуществляется на основании указов, приказов, а вот заключения специалисты дают свои. Свои.
И уж тем более никто не запрещает и не может запретить НГШ или командующему ООС не брать на себя ответственность и давать заключения, не соответствующие реальной обстановке.
Ещё раз для Вас -- президент принимает конечное решение на основании заключений специалистов. В данном случае -- ГШУ и командования ООС.
Так почему Вы не генерируетесвои претензии к этим специалистам? Там же уже заслуженные и боевые, уважаемые и т.п.
З.Ы. я же Вам подчеркивал, что на истину я не претендую. В отличие от Вас! А Вы о матрице...)))))))))
Ну и ссылаться на заботу о мифических читачах -- это смешно.
Какая профпригодность на форуме?!))) Вы о чём? В какой Вы матрице?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 лис, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/wcFIiPwZn4M Беседа с Фесенко. На 8-9 и 13 минуте специально для Переса. Я глубоко уважаю ДС за его многолетний труд, а что касается остального ... С мертвыми не спорят. И не надо всуе упоминать его имя.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Та же первая реакция Послушать горе-порохоботов, так СССР - квинтэссенция зла. Глобальное потепление и ВИЧ/СПИД - тоже коммунисты?
PS: олигархия идеологически ближе всего к ранним формам капитализма, от коммунизма она дальше, чем Земля от Солнца
Сорос ще в середині 80-х, до розвала Совка, порівнював його систему з рабовласницьким устроєм і казав про те, що неможливо перестрибнути через стадії розвитку суспільства. Їх можна тільки пройти, нехай і в швидкому режимі. Після рабовлацницького буде дикий капіталізм, потім олігархія, потім вже демократія. Все ті стадії розвитку, які пройшли західні демократії.
Так що нам всім, по здатності передбачати, до Сороса, як до Києва рачки. Тому він мільярдер, а ми...
И в чем же передбачення-то?)))))
Если Маркс определял социализм-коммунизм только после развитого капитализма. И только в самых развитых капстранах. К тому же одновременно.
zРадио написав:Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда
Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.
Да, я верю, что Зеленский - не предатель. Глупостей наделать может, но не злонамеренно, а по неопытности. Насчет окружения - там, возможно, и есть коллаборанты, но не среди тех, кто шепчет в уши Зеленскому. Богдан, Разумков, да и Коломойский - чего уж там, однозначно, не предатели. На задворки, может, и удалось гэбне внедрить несколько козачков (не путать с нашим КХ ), но в ближайшее окружение - сомнительно.
Річ в тому, що ви оцінюєте обставини на зараз, а майбутнього не бачите, яке можна змоделювати по тому, що вже було і ми всі бачили. Моє вілношення до НЕлоха я будую по його вчинкам. Запитаєте, а що він зробив? Дам відповідь, це руйнування Держави Україна, спочатку нівелює поведінкою інститут Президенства, Парламентаризм він просто їх ганьбить, бо є правила і статус державного управлінця. Останній приклад, це хор Верьовки і на яке бидло це все розраховано? Розмова хамська з ветераном АТО полку Азов, він (пасажир) нігтя невартує цього Героя, а тут Президент себе так поводить з військовим. Повага знищується до Державних Символів України, до того що вже досягнено з часів Революції Гідності, то хто нами зараз править? Пам"ятаєте було таке звернення до Ігора Валєрійовича, що олігарх допоможе відбудувати "Дамбас" і відповідь Коломойського: "Да я могу лавочки покрасить".Бабло вони розпилювать будуть, олігарха могли москалі бізнесово перекупити, запропонувати проект примирення, а потім заробляння на цьому грошей, тобто красти. І яка по вашому ця політика? Воно ж все проглядається, всі кроки складають картину майбутнього, тільки сліпий, або ЗЕфіл не бачить, що Україну чекає. Якщо інтегрувати ДНР в Україну на умовах кремля зі статусами, то де гарантія, що Львів не попросить такий статус, бо навіщо їм справу мати з тими, хто Україну не поважає і не вважають себе українцями. Усвідомлюєте наслідки?[/quote]
Ваши логические цепочки аля: ваш сын курит, следовательно пьёт, следовательно колется, следовательно ворует и т.д.
Пока по факту ЗЕ пытается осуществить разведение. И не более. И то только пытается.
Ещё раз вопрос: обуснуйте зачем Бене и пр. олигархам, которые знают расклады и видят перспективы не хуже Вас, развал Украины с угрозой попадания под пуйла? Зачем Штатам (которые тоже не хуже Вас видят) это?
Имхо. Красные линии (рамки) есть. И крайне маловероятно, что рашкованам их дадут перейти.
Опасаться можно и нужно, но не истерить-то и зраду до небес разганять.
detroytred написав:И в чем же передбачення-то?)))))
Если Маркс определял социализм-коммунизм только после развитого капитализма. И только в самых развитых капстранах. К тому же одновременно.
В тому, що Маркс обіс..ався, зі своїми передбаченнями, а Сорос - ні. Соціалізм не був новою стадію розвитку суспільства, а лише модифікованою старою, рабовласницькою. Ще в стародавньому Єгипті були "стройки комунизма" (піраміди) і культ особистості фараона. Тому і соціалізм, сам по собі, перемагав тільки в бідному аграрному суспільстві, а в розвинутих і багатих, тільки після окупації, і там його намагались скинути, при першій нагоді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.