Додано: Нед 03 лис, 2019 11:30

Перес де Куэльяр написав: zРадио"[quote="4785015:Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Зеленский не предатель - это порохоботская пропаганда Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке. Точно, сам хоч віриш? Ну, якщо поглянути на оточення навколо ЗЕ.., то можна зрозуміти чий пан буде. А ПОП, це вже історія, напрямок співпадає, буває таке.



Да, я верю, что Зеленский - не предатель. Глупостей наделать может, но не злонамеренно, а по неопытности. Насчет окружения - там, возможно, и есть коллаборанты, но не среди тех, кто шепчет в уши Зеленскому. Богдан, Разумков, да и Коломойский - чего уж там, однозначно, не предатели. На задворки, может, и удалось гэбне внедрить несколько козачков (не путать с нашим КХ ), но в ближайшее окружение - сомнительно. Да, я верю, что Зеленский - не предатель. Глупостей наделать может, но не злонамеренно, а по неопытности. Насчет окружения - там, возможно, и есть коллаборанты, но не среди тех, кто шепчет в уши Зеленскому. Богдан, Разумков, да и Коломойский - чего уж там, однозначно, не предатели. На задворки, может, и удалось гэбне внедрить несколько козачков (не путать с нашим КХ), но в ближайшее окружение - сомнительно.

Річ в тому, що ви оцінюєте обставини на зараз, а майбутнього не бачите, яке можна змоделювати по тому, що вже було і ми всі бачили. Моє вілношення до НЕлоха я будую по його вчинкам. Запитаєте, а що він зробив? Дам відповідь, це руйнування Держави Україна, спочатку нівелює поведінкою інститут Президенства, Парламентаризм він просто їх ганьбить, бо є правила і статус державного управлінця. Останній приклад, це хор Верьовки і на яке бидло це все розраховано? Розмова хамська з ветераном АТО полку Азов, він (пасажир) нігтя невартує цього Героя, а тут Президент себе так поводить з військовим.Повага знищується до Державних Символів України, до того що вже досягнено з часів Революції Гідності, то хто нами зараз править?Пам"ятаєте було таке звернення до Ігора Валєрійовича, що олігарх допоможе відбудувати "Дамбас" і відповідь Коломойського: "Да я могу лавочки покрасить".Бабло вони розпилювать будуть, олігарха могли москалі бізнесово перекупити, запропонувати проект примирення, а потім заробляння на цьому грошей, тобто красти. І яка по вашому ця політика? Воно ж все проглядається, всі кроки складають картину майбутнього, тільки сліпий, або ЗЕфіл не бачить, що Україну чекає. Якщо інтегрувати ДНР в Україну на умовах кремля зі статусами, то де гарантія, що Львів не попросить такий статус, бо навіщо їм справу мати з тими, хто Україну не поважає і не вважають себе українцями. Усвідомлюєте наслідки?[/quote]Ваши логические цепочки аля: ваш сын курит, следовательно пьёт, следовательно колется, следовательно ворует и т.д.Пока по факту ЗЕ пытается осуществить разведение. И не более. И то только пытается.Ещё раз вопрос: обуснуйте зачем Бене и пр. олигархам, которые знают расклады и видят перспективы не хуже Вас, развал Украины с угрозой попадания под пуйла?Зачем Штатам (которые тоже не хуже Вас видят) это?Имхо. Красные линии (рамки) есть. И крайне маловероятно, что рашкованам их дадут перейти.Опасаться можно и нужно, но не истерить-то и зраду до небес разганять.