Додано: Нед 03 лис, 2019 11:43

After dismissing Syria as a land of “sand and death,” Mr. Trump is redeploying American troops around its oil fields. But how the U.S. might benefit from them is unclear.Эх, жаль, что главный американист форума, Соммер, пропал - такая новость в пику его вракам, а обсудить не с кемPS: между прочим, "keep the oil" относится не только к Сирии, но и Украине - кому там принадлежат Cargill и Bunge?..