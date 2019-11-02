Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
‘Keep the Oil’: Trump Revives Charged Slogan for New Syria Troop Mission https://www.nytimes.com/2019/10/26/us/p ... ields.html After dismissing Syria as a land of “sand and death,” Mr. Trump is redeploying American troops around its oil fields. But how the U.S. might benefit from them is unclear.
Эх, жаль, что главный американист форума, Соммер, пропал - такая новость в пику его вракам, а обсудить не с кем
PS: между прочим, "keep the oil" относится не только к Сирии, но и Украине - кому там принадлежат Cargill и Bunge?..
detroytred Ваши логические цепочки аля: ваш сын курит, следовательно пьёт, следовательно колется, следовательно ворует и т.д.
Пока по факту ЗЕ пытается осуществить разведение. И не более. И то только пытается.
Ещё раз вопрос: обуснуйте зачем Бене и пр. олигархам, которые знают расклады и видят перспективы не хуже Вас, развал Украины с угрозой попадания под пуйла? Зачем Штатам (которые тоже не хуже Вас видят) это?
Имхо. Красные линии (рамки) есть. И крайне маловероятно, что рашкованам их дадут перейти.
Опасаться можно и нужно, но не истерить-то и зраду до небес разганять.