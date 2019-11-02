Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:И в чем же передбачення-то?)))))
Если Маркс определял социализм-коммунизм только после развитого капитализма. И только в самых развитых капстранах. К тому же одновременно.
В тому, що Маркс обіс..ався, зі своїми передбаченнями, а Сорос - ні. Соціалізм не був новою стадію розвитку суспільства, а лише модифікованою старою, рабовласницькою. Ще в стародавньому Єгипті були "стройки комунизма" (піраміди) і культ особистості фараона. Тому і соціалізм, сам по собі, перемагав тільки в бідному аграрному суспільстві, а в розвинутих і багатих, тільки після окупації, і там його намагались скинути, при першій нагоді.
Чушь! Как можно сравнивать валютного барыгу со столпом экономической и социальной мысли, у которого даже "герой Великой депрессии" Кейнс передрал все, что только можно было передрать?..
detroytred все правильно выше написал. Теоретический коммунизм - это эволюция развитого капитализма. Не путать с практическом недокоммунизмом (СССР), который не мог быть воплощением идей Маркса, поскольку развитого капитализма не существовало ни 100, ни даже 30 лет назад.
Это были идеи надолго опередившие время - вот, что значит настоящее предсказание. Технологически даже сегодня человечество не готово в полной мере к коммунизму. Какие-то его идеи (перераспределение богатства на социально значимые блага - бесплатная медицина, образование) доступны лишь самым развитым капиталистическим обществам. Какие-то идеи (перераспределение богатства на базовый гарантированный доход каждому члену общества) - вообще только в стадии апробации на небольших выборках...
Перес де Куэльяр написав:Парламентаризм він просто їх ганьбить, бо є правила і статус державного управлінця.
Парламентаризм погубили еще недостойные звания депутата проходимцы прошлого созыва - Гаврилюки-Парасюки, не так ли?
Перес де Куэльяр написав:Розмова хамська з ветераном АТО полку Азов, він (пасажир) нігтя невартує цього Героя, а тут Президент себе так поводить з військовим. Повага знищується до Державних Символів України, до того що вже досягнено з часів Революції Гідності, то хто нами зараз править?
И куда же делось уважение к должности Президента Федыны и ее собутыльницы? Учитесь видеть все, а не только то, что лично у вас откликается.
Перес де Куэльяр написав: Пам"ятаєте було таке звернення до Ігора Валєрійовича, що олігарх допоможе відбудувати "Дамбас" і відповідь Коломойського: "Да я могу лавочки покрасить".Бабло вони розпилювать будуть, олігарха могли москалі бізнесово перекупити, запропонувати проект примирення, а потім заробляння на цьому грошей, тобто красти. І яка по вашому ця політика? Воно ж все проглядається, всі кроки складають картину майбутнього, тільки сліпий, або ЗЕфіл не бачить, що Україну чекає.
У Порошенко тоже Липецкую фабрику не забрали. Соответственно, какие-то терки и с ним у кремля были. Все олигархи одинаковые в этом плане. У всех личный интерес будет выше государственного.
Перес де Куэльяр написав:Якщо інтегрувати ДНР в Україну на умовах кремля зі статусами, то де гарантія, що Львів не попросить такий статус, бо навіщо їм справу мати з тими, хто Україну не поважає і не вважають себе українцями. Усвідомлюєте наслідки?
Не будет интеграции на условиях кремля - это ж уже понятно. Даже если Зеленский этого сильно хочет (но скорее - Макрон), то протянуть это не удастся...
lapay написав:Сорос ще в середині 80-х, до розвала Совка, порівнював його систему з рабовласницьким устроєм і казав про те, що неможливо перестрибнути через стадії розвитку суспільства. Їх можна тільки пройти, нехай і в швидкому режимі. Після рабовлацницького буде дикий капіталізм, потім олігархія, потім вже демократія. Все ті стадії розвитку, які пройшли західні демократії.
Цікава ідея. А ще цікаво, що Сорос скаже про систему в сьогоднішній Росії? Там є і рабовласницький лад - там дають 5 років за одиночний пікет з плакатиком. Там і дикий капіталізм - все-таки основні економічні відносини - то капіталізм. Там і олігархія - всі основні багатства країни течуть до олігархів. Там і диктатура - вся влада в руках однієї людини. Яка там наступна стадія в Росії??
zРадио написав:detroytred все правильно выше написал. Теоретический коммунизм - это эволюция развитого капитализма. Не путать с практическом недокоммунизмом (СССР), который не мог быть воплощением идей Маркса, поскольку развитого капитализма не существовало ни 100, ни даже 30 лет назад.
Это были идеи надолго опередившие время - вот, что значит настоящее предсказание. Технологически даже сегодня человечество не готово в полной мере к коммунизму. Какие-то его идеи (перераспределение богатства на социально значимые блага - бесплатная медицина, образование) доступны лишь самым развитым капиталистическим обществам. Какие-то идеи (перераспределение богатства на базовый гарантированный доход каждому члену общества) - вообще только в стадии апробации на небольших выборках...
Ага. У Маркса було про монополії і іх вершину - націоналізацію. В реалі ж була боротьба з монополіями у капіталістів і націоналізація у комуністів. Так що не треба ля-ля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:detroytred все правильно выше написал. Теоретический коммунизм - это эволюция развитого капитализма. Не путать с практическом недокоммунизмом (СССР), который не мог быть воплощением идей Маркса, поскольку развитого капитализма не существовало ни 100, ни даже 30 лет назад.
Это были идеи надолго опередившие время - вот, что значит настоящее предсказание. Технологически даже сегодня человечество не готово в полной мере к коммунизму. Какие-то его идеи (перераспределение богатства на социально значимые блага - бесплатная медицина, образование) доступны лишь самым развитым капиталистическим обществам. Какие-то идеи (перераспределение богатства на базовый гарантированный доход каждому члену общества) - вообще только в стадии апробации на небольших выборках...
Ага. У Маркса було про монополії і іх вершину - націоналізацію. В реалі ж була боротьба з монополіями у капіталістів і націоналізація у комуністів. Так що не треба ля-ля.
Не читал ты "Капитал" Но я не осуждаю - фундаментальный труд, требующий уйму времени
https://youtu.be/5qELRqJwENQ - беседа Муждабаева с Денисом Янтарём. Интересно, что в отличие от наших форумчан и модераторов Денис понимает, что "статус Президента є статус Президента. Мы ... шануємо цю посаду". И ещё интересно, что господин Муждабаев пытается добиться от Янтаря осуждения Зе, но тот решительно отстраняется от этих попыток.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лис, 2019 13:02, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Яка там наступна стадія в Росії??
Це треба в Сороса питати. Як на мене, то може бути і демократія, і нова Венесуела, бо там комуністи і совковий патерналізм дуже поширений.
Венесуели в Росії не буде 100%. Причому причин багато. Просто не може водій автобуса в Росії стати президентом. Є в Росії еліта все-таки. Венесуела - це взагалі рай на землі. Прекрасні природні умови, нафти купа. Якби в Венесуелі був російський клімат, того водія автобуса винесли б ногами вперед вже давно.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ переход средств произ-ва из частной собственности в государственную; этот переход может носить как социалистич., так и капиталистич. характер. Необходимость Н. в конечном счете обусловлена потребностями развития современных производит. сил. Развитие крупной машинной индустрии разрушило феод. разобщенность и цеховую ограниченность, связало все звенья экономики воедино. Эта связь стала возрастать по мере дальнейшего развития капитализма. Ведение обществ. произ-ва на основе коллективного владения и управления средствами произ-ва сделалось необходимостью. Исходя из объективных потребностей развития обществ. произ-ва, К. Маркс и Ф. Энгельс еще в 1848 в "Манифесте Коммунистической партии" сделали вывод о необходимости перехода средств произ-ва в собственность пролетарского социалистич. гос-ва (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 446). В дальнейшем социалистич. Н. основных средств произ-ва становится программным требованием коммунистич. и рабочих партий всего мира.
Перший том "Капітала" Маркса вийшов в 1867 році. Так що жужи далі, про ідеальний комунізм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.