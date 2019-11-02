Додано: Нед 03 лис, 2019 12:26

lapay написав: detroytred написав: И в чем же передбачення-то?)))))



Если Маркс определял социализм-коммунизм только после развитого капитализма.

И только в самых развитых капстранах. К тому же одновременно. И в чем же передбачення-то?)))))Если Маркс определял социализм-коммунизм только после развитого капитализма.И только в самых развитых капстранах. К тому же одновременно.

В тому, що Маркс обіс..ався, зі своїми передбаченнями, а Сорос - ні. Соціалізм не був новою стадію розвитку суспільства, а лише модифікованою старою, рабовласницькою. Ще в стародавньому Єгипті були "стройки комунизма" (піраміди) і культ особистості фараона. Тому і соціалізм, сам по собі, перемагав тільки в бідному аграрному суспільстві, а в розвинутих і багатих, тільки після окупації, і там його намагались скинути, при першій нагоді. В тому, що Маркс обіс..ався, зі своїми передбаченнями, а Сорос - ні. Соціалізм не був новою стадію розвитку суспільства, а лише модифікованою старою, рабовласницькою. Ще в стародавньому Єгипті були "стройки комунизма" (піраміди) і культ особистості фараона. Тому і соціалізм, сам по собі, перемагав тільки в бідному аграрному суспільстві, а в розвинутих і багатих, тільки після окупації, і там його намагались скинути, при першій нагоді.

Чушь! Как можно сравнивать валютного барыгу со столпом экономической и социальной мысли, у которого даже "герой Великой депрессии" Кейнс передрал все, что только можно было передрать?..все правильно выше написал. Теоретический коммунизм - это эволюция развитого капитализма. Не путать с практическом недокоммунизмом (СССР), который не мог быть воплощением идей Маркса, поскольку развитого капитализма не существовало ни 100, ни даже 30 лет назад.Это были идеи надолго опередившие время - вот, что значит настоящее предсказание. Технологически даже сегодня человечество не готово в полной мере к коммунизму. Какие-то его идеи (перераспределение богатства на социально значимые блага - бесплатная медицина, образование) доступны лишь самым развитым капиталистическим обществам. Какие-то идеи (перераспределение богатства на базовый гарантированный доход каждому члену общества) - вообще только в стадии апробации на небольших выборках...