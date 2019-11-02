Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:И в чем же передбачення-то?)))))
Если Маркс определял социализм-коммунизм только после развитого капитализма. И только в самых развитых капстранах. К тому же одновременно.
В тому, що Маркс обіс..ався, зі своїми передбаченнями, а Сорос - ні. Соціалізм не був новою стадію розвитку суспільства, а лише модифікованою старою, рабовласницькою. Ще в стародавньому Єгипті були "стройки комунизма" (піраміди) і культ особистості фараона. Тому і соціалізм, сам по собі, перемагав тільки в бідному аграрному суспільстві, а в розвинутих і багатих, тільки після окупації, і там його намагались скинути, при першій нагоді.
И в чём Маркс ошибся?
Где Вы видели победу социализма в аграрном обществе?!)))))))) Если она возможна (именно теоретически только возможна) одновременно в самых развитых капстранах.
После оккупации экспорт *социализма* в развитые страны?)))
Вы о чём? О социализме или о чем? От того, что диктаторы называли свои режимы социализмом (и максимум ковырнули из него некоторые элементы для штуеатурки) - его никак не могло быть в реале.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ переход средств произ-ва из частной собственности в государственную; этот переход может носить как социалистич., так и капиталистич. характер. Необходимость Н. в конечном счете обусловлена потребностями развития современных производит. сил. Развитие крупной машинной индустрии разрушило феод. разобщенность и цеховую ограниченность, связало все звенья экономики воедино. Эта связь стала возрастать по мере дальнейшего развития капитализма. Ведение обществ. произ-ва на основе коллективного владения и управления средствами произ-ва сделалось необходимостью. Исходя из объективных потребностей развития обществ. произ-ва, К. Маркс и Ф. Энгельс еще в 1848 в "Манифесте Коммунистической партии" сделали вывод о необходимости перехода средств произ-ва в собственность пролетарского социалистич. гос-ва (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 446). В дальнейшем социалистич. Н. основных средств произ-ва становится программным требованием коммунистич. и рабочих партий всего мира.
Перший том "Капітала" Маркса вийшов в 1867 році. Так що жужи далі, про ідеальний комунізм.
Не вижу смысла спорить - эта тема явно не твоя, если считаешь возможным нагуглить в 3 клика отношение Маркса к частной и государственной собственности
Перес де Куэльяр написав:Парламентаризм він просто їх ганьбить, бо є правила і статус державного управлінця.
Парламентаризм погубили еще недостойные звания депутата проходимцы прошлого созыва - Гаврилюки-Парасюки, не так ли?
Перес де Куэльяр написав:Розмова хамська з ветераном АТО полку Азов, він (пасажир) нігтя невартує цього Героя, а тут Президент себе так поводить з військовим. Повага знищується до Державних Символів України, до того що вже досягнено з часів Революції Гідності, то хто нами зараз править?
И куда же делось уважение к должности Президента Федыны и ее собутыльницы? Учитесь видеть все, а не только то, что лично у вас откликается.
Перес де Куэльяр написав: Пам"ятаєте було таке звернення до Ігора Валєрійовича, що олігарх допоможе відбудувати "Дамбас" і відповідь Коломойського: "Да я могу лавочки покрасить".Бабло вони розпилювать будуть, олігарха могли москалі бізнесово перекупити, запропонувати проект примирення, а потім заробляння на цьому грошей, тобто красти. І яка по вашому ця політика? Воно ж все проглядається, всі кроки складають картину майбутнього, тільки сліпий, або ЗЕфіл не бачить, що Україну чекає.
У Порошенко тоже Липецкую фабрику не забрали. Соответственно, какие-то терки и с ним у кремля были. Все олигархи одинаковые в этом плане. У всех личный интерес будет выше государственного.
Перес де Куэльяр написав:Якщо інтегрувати ДНР в Україну на умовах кремля зі статусами, то де гарантія, що Львів не попросить такий статус, бо навіщо їм справу мати з тими, хто Україну не поважає і не вважають себе українцями. Усвідомлюєте наслідки?
Не будет интеграции на условиях кремля - это ж уже понятно. Даже если Зеленский этого сильно хочет (но скорее - Макрон), то протянуть это не удастся...
Почекайте, а яку шкоду завдав Державі Гаврилюк? Те що вийшов на Майдан відстоювати європейський вибір українців? Мусорня його роздягнула на морозі і водою поливала, та кригодовбачкою по сраці гамселила. А Парасюк, сотник Майдану, потім воював на Сході, поранення, та полон при виході з Дебальцево і чудом через обмін залишився живим. Що він поганого зробив для моєї Країни? Так от, українське суспільство віддячило їм ТОДІ на виборах потраплянням у ВР, бо було за що і шкоди від них я за 5 минулих років не відчував.
Не плутайте, хто почав перший ображати, звісно ЗЕ і отримав відповідь українців по заслузі.
На рахунок Ліпецької фабрики, скільки можна вже пояснювати про цю ватяну муйню притягнуту за вуха. Фабрика була заблокована і не працювала, крапка.
Самі відповіли на це ганебне явище, як відведення ЗСУ зі своїх позицій, наголошую відведення, а не розведення, бо з тієї сторони ніхто не відводив. Так званий Мир всеодно десь порушиться, тільки скільки Україна програє і на якому етапі, де лусне терпець? Так навіщо починати те, що завідомо програшне???
andrijk777 написав:Просто не може водій автобуса в Росії стати президентом.
Шойгу може. Теж із "індіанців", народився в сім'ї скотарів-кочевників. Так що я б не зарікався.
А що з Шойгу не так?
С 1977 по 1978 год — мастер треста «Промхимстрой» (г. Красноярск); с 1978 по 1979 год — мастер, начальник участка треста «Тувинстрой» (г. Кызыл); с 1979 по 1984 год — старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления СУ-36 треста «Ачинскалюминстрой», г. Ачинск; с 1984 по 1985 год — заместитель управляющего трестом «Саяналюминстрой», г. Саяногорск; с 1985 по 1986 год — управляющий трестом «Саянтяжстрой» (г. Абакан); с 1986 по 1988 год — управляющий трестом «Абаканвагонстрой» (г. Абакан).
С 1988 по 1989 год — второй секретарь Абаканского городского комитета КПСС (г. Абакан); с 1989 по 1990 год — инструктор Красноярского крайкома КПСС (г. Красноярск).
В 1990 году переезжает на новое место работы в Москву. С 1990 по 1991 год — заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
Нормальний чел. Явно видно ще не "імбецил". А ось про Мадуро так не скажеш.
Людина наглядно і зрозуміло все розкладає по полицях.
Ещё раз вопрос: обуснуйте зачем Бене и пр. олигархам, которые знают расклады и видят перспективы не хуже Вас, развал Украины с угрозой попадания под пуйла? Зачем Штатам (которые тоже не хуже Вас видят) это?
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За грощі купується все і навіть зрада, якщо своє майбутнє життя не пов"язують з Україною
Имхо. Красные линии (рамки) есть. И крайне маловероятно, что рашкованам их дадут перейти.
Опасаться можно и нужно, но не истерить-то и зраду до небес разганять
Нівіщо ЗЕ починати те, що завідомо програшне - історія, хіба що потрапити в пастку?
Європа умиротворяє агресора нашими національними інтересами залагоджує військовий конфлікт, тисне на пасажира, тому що ше від них можна очікувати?
В видео упрощено на пальцах до искажения в свою сторону. Никто коридор не собирается отдавать для умиротворения.
ЛАД написав:Если бы это была единственная ошибка! 1. Почему-то считает, что стоимость жилых квадратов = 90% всей стоимости нар.хоз. УССР. Получается, что стоимость всей промышленности и пр. всего 10%. Или нечётко изложена мысль. Возможность поучаствовать в приватизации заводов у пересичного была близка к 0.
1 Станом на сьогодні в населення приблизно 1 млрд м2 житла вартістю приблизно 300 млрд доларів Станом на сьогодні в 100 найбільших олігархів - 30 млрд доларів 2 Населенню навязана думка ,що олігархи всі 27 років незалежності тільки те й робили що крали..... 3 Якщо олігархи крали , то на момент початку крадіжки співвідношення між олігархами й населенням становило ще менше ніж сьогоднішні 90% у населення і 10% у олігархів
ЛАД написав:2. Как и раньше, не учитывает, что в случае массовой продажи жилья по его совету его стоимость резко упала бы. Если не до 0, то очень близко.
1 Житло специфічний товар , його якщо продаєш- то все одно повинен десь жити ,а тому продавши житло-ти відразу починаєш шукати де б його собі орендувати.. 2 При чому твій попит оренди-платоспроможний.бо на руках сума ,якої вистачити на 100 місяців оренди.
ЛАД написав:3. Ни в одной экономике не может быть 95% "тих ... хто скористався вікном можливостей" и 5% найманих. Где бы он нашёл строителей (раньше) или продавцов в свой магазин (сейчас). Я даже молчу о том, что 95% не способны заниматься предпринимательством. Так же, как не могут 95% населения стать программистами или физиками-теоретиками. Можно было бы и ещё назвать ошибки, но нет смысла.
А в цьому пункті і є скрита маніпуляція 1 Багатство це не володіння якоїсь абсолютної суми,після якої ти багатий... Багатство-це порівняльна величина... Іван - багатший від Петра, а Петро багатший від Миколи... Саме тому а - ніколи не буде 95-100% багатих б - завжди буде 1% дуже багатих ,10% просто багатих,30% помірно багатих - остальні 59% будуть вважати себе бідними 2 В розвинутих країнах до 50% ВВП створюють малі підприємства Навіть у нас,систему Єдиного податку-використовують дуже багаті для мінімізації своїх розходів... Питання на засипку Чому а - Держава дала можливість 95% стартувати ,надавши їм стартовий капітал ,але чомусь стартувало тільки 2,5% б - в додаток до стартового капіталу-Держава упростила можливість отримання вищої освіти(за рахунок зниження середнього рівня звичайно) ,але реальні знання (а не диплом про освіту) чомусь отримало ще менше молодих людей ніж це було часів СРСР
То хто винуватий що не отримав те що дали? Той хто давав чи той хто не взяв ?
ПС Поки у нас не зявиться 30-40% тих ,хто вважає що все потрібно добиватись самостійно і не плакатись на когось - до того часу у нас будуть проблеми ППС Порошенко за роки керування добився того що в Державі вже є 27%... Залишився мізер ще 50% від цих 27...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69