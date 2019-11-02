Додано: Нед 03 лис, 2019 13:36

ЛАД написав: Если бы это была единственная ошибка!

1. Почему-то считает, что стоимость жилых квадратов = 90% всей стоимости нар.хоз. УССР. Получается, что стоимость всей промышленности и пр. всего 10%. Или нечётко изложена мысль. Возможность поучаствовать в приватизации заводов у пересичного была близка к 0. Если бы это была единственная ошибка!1. Почему-то считает, что стоимость жилых квадратов = 90% всей стоимости нар.хоз. УССР. Получается, что стоимость всей промышленности и пр. всего 10%. Или нечётко изложена мысль. Возможность поучаствовать в приватизации заводов у пересичного была близка к 0.

ЛАД написав: 2. Как и раньше, не учитывает, что в случае массовой продажи жилья по его совету его стоимость резко упала бы. Если не до 0, то очень близко. 2. Как и раньше, не учитывает, что в случае массовой продажи жилья по его совету его стоимость резко упала бы. Если не до 0, то очень близко.

ЛАД написав: 3. Ни в одной экономике не может быть 95% "тих ... хто скористався вікном можливостей" и 5% найманих. Где бы он нашёл строителей (раньше) или продавцов в свой магазин (сейчас). Я даже молчу о том, что 95% не способны заниматься предпринимательством. Так же, как не могут 95% населения стать программистами или физиками-теоретиками.

Можно было бы и ещё назвать ошибки, но нет смысла. 3. Ни в одной экономике не может быть 95% "тих ... хто скористався вікном можливостей" и 5% найманих. Где бы он нашёл строителей (раньше) или продавцов в свой магазин (сейчас). Я даже молчу о том, что 95% не способны заниматься предпринимательством. Так же, как не могут 95% населения стать программистами или физиками-теоретиками.Можно было бы и ещё назвать ошибки, но нет смысла.

1 Станом на сьогоднів населення приблизно 1 млрд м2 житла вартістю приблизно 300 млрд доларівСтаном на сьогодні в 100 найбільших олігархів - 30 млрд доларів2 Населенню навязана думка ,що олігархи всі 27 років незалежності тільки те й робили що крали.....3 Якщо олігархи крали , то на момент початку крадіжки співвідношення між олігархами й населенням становило ще менше ніж сьогоднішні 90% у населення і 10% у олігархів1 Житло специфічний товар , його якщо продаєш- то все одно повинен десь жити ,а тому продавши житло-ти відразу починаєш шукати де б його собі орендувати..2 При чому твій попит оренди-платоспроможний.бо на руках сума ,якої вистачити на 100 місяців оренди.А в цьому пункті і є скрита маніпуляція1 Багатство це не володіння якоїсь абсолютної суми,після якої ти багатий...Багатство-це порівняльна величина...Іван - багатший від Петра, а Петро багатший від Миколи...Саме томуа - ніколи не буде 95-100% багатихб - завжди буде 1% дуже багатих ,10% просто багатих,30% помірно багатих - остальні 59% будуть вважати себе бідними2 В розвинутих країнах до 50% ВВП створюють малі підприємстваНавіть у нас,систему Єдиного податку-використовують дуже багаті для мінімізації своїх розходів...Питання на засипкуЧомуа - Держава дала можливість 95% стартувати ,надавши їм стартовий капітал ,але чомусь стартувало тільки 2,5%б - в додаток до стартового капіталу-Держава упростила можливість отримання вищої освіти(за рахунок зниження середнього рівня звичайно) ,але реальні знання (а не диплом про освіту) чомусь отримало ще менше молодих людей ніж це було часів СРСРТо хто винуватий що не отримав те що дали?Той хто давав чи той хто не взяв ?ПСПоки у нас не зявиться 30-40% тих ,хто вважає що все потрібно добиватись самостійно і не плакатись на когось - до того часу у нас будуть проблемиППСПорошенко за роки керування добився того що в Державі вже є 27%...Залишився мізер ще 50% від цих 27...