Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Нормальний чел. Явно видно ще не "імбецил". А ось про Мадуро так не скажеш.
Так почав не Мадуро, а Чавес:
У 1975 році закінчив Військову академію (ісп. Academia Militar de Venezuela) в чині молодшого лейтенанта за фахом «Військові науки, інженер сухопутних військ»[5][6]. Чавес служив у повітряно-десантних частинах[5], і червоний берет десантника згодом став невід'ємною частиною його образу[8]. У 1982 році (за іншими даними — під час навчання в академії, у 1977 році) Чавес заснував з товаришами по службі підпільну організацію «Боліваріанська армія народу Венесуели» COMACATE (абревіатура, складена з перших і других літер у назвах середніх та молодших офіцерських чинів)[8][7]. Пізніше COMACATE була перетворена в «Революційний боліваріанської рух» (ісп. Movimiento Bolivariano Revolucionario) — РБР-200, названий на честь героя латиноамериканської війни за незалежність Симона Болівара[8][5][7].
З 1989 по 1990 роки навчався в Університеті імені Симона Болівара в Каракасі за фахом «політичні науки»[6]. У тому ж році отримав звання підполковника.
3 лютого 1992 року підполковник Чавес став на чолі військового перевороту проти президента Венесуели Карлоса Андреса Переса (ісп. Carlos Andres Perez), непопулярного через високий рівень корупції і політику скорочення державних витрат[8][5][7]. Мета була домогтися відставки президента й уряду, покласти край корупції, неоліберальним реформам і використанню збройних сил проти народу Венесуели. Повстання, в ході якого загинули 18 чоловік і 60 отримали поранення[5], через день було придушене урядом[8][7]. Чавес здався владі і був поміщений у військову в'язницю[5][7]. У листопаді 1992 року соратники Чавеса почали нову, знов невдалу, спробу перевороту[5].
Чавес провів в ув'язненні два роки, у 1994 році вийшов на свободу за амністією президента Рафаеля Кальдери[5][8][7]. Він реорганізував своїх прихильників у політичну партію лівого спрямування — Рух за п'яту республіку (ісп. Movimiento V Republica) і перейшов від збройної боротьби до легальної політичної діяльності, «Боліварської революції» — системи заходів і реформ спрямованих на подолання неписьменності, бідності і низки інших соціальних проблем[5][7]. У рамках цієї програми відкриті центри допомоги бідним, запроваджені програми медичного обстеження тощо.
Михаил Соколов: То есть вы здесь парада преемников, который вроде бы начинается, по мнению некоторых экспертов, не видите?
Александр Гольц: Если всерьез, я думаю, что господин Шойгу, который при всем этом террариуме единомышленников из ФСБ, которые заняли все ветки российской власти, он стал главным распорядителем не только военного ведомства, он занял более высокий пост, как мне кажется, он стал главным распорядителем увеселений Владимира Владимировича Путина. Именно с ним отдыхает первое лицо, он устраивает все эти поездки по Сибири и так далее.
Михаил Соколов: Дмитрий, вы видите преемников в этих двух фигурах – Чемезова или Шойгу?
Дмитрий Некрасов: Я не думаю, что это вероятные преемники. Понятно, что у Шойгу есть гораздо больший запас реальной популярности сейчас среди российского населения. Но насколько я себе представляю Путина, не верю, что он сделает подобные ставки. Скорее всего, преемник будет моложе. Я и политически не думаю, что та или иная ситуация пройдет.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ірочка. Доброго Вам вихідного дня, чи виспались Ви? Модератор Faceless все перевірив, та якщо потрібно виправив. Прошу Вас не підтирати за ним, бо подвійну працю виконуєте, це зайве і виглядає наче різна кваліфікація оцінки коментаря на предмет порушення правил зі сторни Модератора. Дякую за порозуміння.
detroytred написав:................... Лучше посмотрите Зверобий: https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE Начала с геть Зеленского, а на 40 мин. уже реальные цели и понимание -- чтобы прислушивался (меня, нас).
И о том, что не верит в возможность возврата территорий. При этом так категорически выступает против попытки! уменьшения огня через разведение. Упирая на важность *пяди земли*. То есть преувеличивая.
Если такие передачи смотрят в Крыму и на Донбассе, то о возврате этих территорий (людей) можно даже не мечтать. Не нужно никакой "рашапропаганды", хватит этой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Ага)) Даже у лысого звучало (пришлось не исказить)) - фабрики рабочим, земля крестьянам. Пусть и коллективам, но работникам.
А на деле -- частных владельцев и царя заменил главный коммунист на фабрике, колхозе и секретарь ЦК. По сути -- смесь царя с хрен зона чем....
Диктатура не пролетариата, а КПСС. Где реальное равенство и справедливость? И т.д.
И где элементарное -- по труду? Или в совках по труду платили?!)))
И вообще о какой пролетарской революции могла быть речь, когда высокой сознательностью пролетариата даже не пахло...
Так все це прямий наслідок ідей Маркса. Без конкуренції буде поступове загнивання, тому і розбили монополії у капіталістів, і завалилився Совок. Насильницька націоналізація породжує диктатуру, нового фараона, який може і не платити своїм рабам, бо конкуренції по зарплатам теж немає. А більш справедливий соціальний розподіл, про який мріяв Маркс, реалізується через податки, доволі великі, а не через диктатуру чи націоналізацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Будивельник 27% добился Откуда Вы такие упрощения берете? Точнее такие связи извлекаете.
Как-будто за ЗЕ, Бойко, Рабиновича, фельдманов и пр, Голос голосовали только нищие))) И за никого не голосовали только нищие)) А за ПАПа только успешные))
1 Я міряю не по багатству Я міряю по світогляду 2 Є дві групи людей в Україні Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте... 3 Що таке багаті і забезпечені? В країні 70% населення мають більше ніж на 0,3 млн грн власності +освіта +здоровя Ці люди забезпечені чи бідні?
detroytred написав:Можно хоть всей страной на заработки выезжать (самостийно добиваться себе благ)), но от этого проблемы многие не исчезнут.
Що краще Виїзжати на заробітки щоб стати багатим? Чи вивозити країну і все одно залишатись бідним? Як на мене,то заробітчани які сьогодні присилають по 5-10 млрд доларів у рік - на десять порядків більші патріоти України-ніж ОРДЛОвці які ниють (чи симпатики ОРДЛОвців які ниють тишком)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:................... Лучше посмотрите Зверобий: https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE Начала с геть Зеленского, а на 40 мин. уже реальные цели и понимание -- чтобы прислушивался (меня, нас).
И о том, что не верит в возможность возврата территорий. При этом так категорически выступает против попытки! уменьшения огня через разведение. Упирая на важность *пяди земли*. То есть преувеличивая.
Если такие передачи смотрят в Крыму и на Донбассе, то о возврате этих территорий (людей) можно даже не мечтать. Не нужно никакой "рашапропаганды", хватит этой.
detroytred написав:................... Лучше посмотрите Зверобий: https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE Начала с геть Зеленского, а на 40 мин. уже реальные цели и понимание -- чтобы прислушивался (меня, нас).
И о том, что не верит в возможность возврата территорий. При этом так категорически выступает против попытки! уменьшения огня через разведение. Упирая на важность *пяди земли*. То есть преувеличивая.
Если такие передачи смотрят в Крыму и на Донбассе, то о возврате этих территорий (людей) можно даже не мечтать. Не нужно никакой "рашапропаганды", хватит этой.
Мне ещё понравилось, как она стоит на позиции диктовать своё другим, а как вопросы чуть глубже - так а я не знаю, у меня только свой участок.
З контракта .... ну устав я видела)))
З.Ы. не пойму: если разведение на руку оккупанту (как в этом убеждает Перес, 5-й канал и пр.), то почему он всячески пытается сорвать это разведение? На 5-Ом канале:
detroytred написав:Ага)) Даже у лысого звучало (пришлось не исказить)) - фабрики рабочим, земля крестьянам. Пусть и коллективам, но работникам.
А на деле -- частных владельцев и царя заменил главный коммунист на фабрике, колхозе и секретарь ЦК. По сути -- смесь царя с хрен зона чем....
Диктатура не пролетариата, а КПСС. Где реальное равенство и справедливость? И т.д.
И где элементарное -- по труду? Или в совках по труду платили?!)))
И вообще о какой пролетарской революции могла быть речь, когда высокой сознательностью пролетариата даже не пахло...
Так все це прямий наслідок ідей Маркса. Без конкуренції буде поступове загнивання, тому і розбили монополії у капіталістів, і завалилився Совок. Насильницька націоналізація породжує диктатуру, нового фараона, який може і не платити своїм рабам, бо конкуренції по зарплатам теж немає. А більш справедливий соціальний розподіл, про який мріяв Маркс, реалізується через податки, доволі великі, а не через диктатуру чи націоналізацію.
Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?
Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев). Тут другой механизм прогресса-то...
Разумеется, что утопия по факту. Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.
И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.