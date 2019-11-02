Додано: Нед 03 лис, 2019 14:35

budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

27% добился

Откуда Вы такие упрощения берете? Точнее такие связи извлекаете.



Как-будто за ЗЕ, Бойко, Рабиновича, фельдманов и пр, Голос голосовали только нищие)))

И за никого не голосовали только нищие))

А за ПАПа только успешные)) Будивельник27% добилсяОткуда Вы такие упрощения берете? Точнее такие связи извлекаете.Как-будто за ЗЕ, Бойко, Рабиновича, фельдманов и пр, Голос голосовали только нищие)))И за никого не голосовали только нищие))А за ПАПа только успешные)) 1 Я міряю не по багатству

Я міряю по світогляду

2 Є дві групи людей в Україні

Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись

Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...

3 Що таке багаті і забезпечені?

В країні 70% населення мають більше ніж на 0,3 млн грн власності +освіта +здоровя

Ці люди забезпечені чи бідні? detroytred написав: Можно хоть всей страной на заработки выезжать (самостийно добиваться себе благ)), но от этого проблемы многие не исчезнут. Можно хоть всей страной на заработки выезжать (самостийно добиваться себе благ)), но от этого проблемы многие не исчезнут. Що краще

Виїзжати на заробітки щоб стати багатим?

Чи вивозити країну і все одно залишатись бідним?

Як на мене,то заробітчани які сьогодні присилають по 5-10 млрд доларів у рік - на десять порядків більші патріоти України-ніж ОРДЛОвці які ниють (чи симпатики ОРДЛОвців які ниють тишком) 1 Я міряю не по багатствуЯ міряю по світогляду2 Є дві групи людей в УкраїніПерща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватисьДруга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...3 Що таке багаті і забезпечені?В країні 70% населення мають більше ніж на 0,3 млн грн власності +освіта +здоровяЦі люди забезпечені чи бідні?Що кращеВиїзжати на заробітки щоб стати багатим?Чи вивозити країну і все одно залишатись бідним?Як на мене,то заробітчани які сьогодні присилають по 5-10 млрд доларів у рік - на десять порядків більші патріоти України-ніж ОРДЛОвці які ниють (чи симпатики ОРДЛОвців які ниють тишком)

За ЗЕ голосовали от предпринимателей (которые сами для себя зробили, а не кто-то за них) и до военнослужащих.Да не владеет массовая пересичная пенсионерка, работяга такой стоимостью жилья. Не владеет. Потому что массово по такой цене она не реализует.Кроме того, проблема с возможностью зарабатывать на этих деньгах.Если бы у нас были созданы благоприятные условия для оборота денег, то сюда бы потек капитал.То банки бы не оборачивали оный на ОГВЗ...О том и речь, что условий нет.А те, что есть в себя впитали сколько могли капитала.Это же коренная проблема рынка, как такового.Поэтому вся суть рынка -- это условия.А деньги для роста всегда найдутся...Условия создают регуляторы рынка.