Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Не вижу смысла спорить - эта тема явно не твоя, если считаешь возможным нагуглить в 3 клика отношение Маркса к частной и государственной собственности
Я тобі цитату Маркса дав про націоналізацію.(см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 446)
И? Ты дал то, что первое нагуглилось по ключевым словам. Это даже не уровень закрытых вопросов ЗНО - это еще глупее Я тебе намеренно в ответ не даю выдержку в один абзац из Капитала, потому что просто невозможно вырвать из контекста столь комплексные вещи - необходимо видеть картину целиком.
Могу попытаться изложить тебе картину целиком своими словами, но лучше читай оригинал - принципиальна не форма собственности средств производства, а глубина перераспределения экономической прибыли, создаваемой средствами производства с приложением людского труда.
В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.
В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.
Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.
В чем государство точно хуже, так это в защите собственности от прихватизаторов-мошенников вроде наших олигархов
detroytred написав:Будивельник 27% добился Откуда Вы такие упрощения берете? Точнее такие связи извлекаете.
Как-будто за ЗЕ, Бойко, Рабиновича, фельдманов и пр, Голос голосовали только нищие))) И за никого не голосовали только нищие)) А за ПАПа только успешные))
1 Я міряю не по багатству Я міряю по світогляду 2 Є дві групи людей в Україні Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте... 3 Що таке багаті і забезпечені? В країні 70% населення мають більше ніж на 0,3 млн грн власності +освіта +здоровя Ці люди забезпечені чи бідні?
detroytred написав:Можно хоть всей страной на заработки выезжать (самостийно добиваться себе благ)), но от этого проблемы многие не исчезнут.
Що краще Виїзжати на заробітки щоб стати багатим? Чи вивозити країну і все одно залишатись бідним? Як на мене,то заробітчани які сьогодні присилають по 5-10 млрд доларів у рік - на десять порядків більші патріоти України-ніж ОРДЛОвці які ниють (чи симпатики ОРДЛОвців які ниють тишком)
За ЗЕ голосовали от предпринимателей (которые сами для себя зробили, а не кто-то за них) и до военнослужащих.
Да не владеет массовая пересичная пенсионерка, работяга такой стоимостью жилья. Не владеет. Потому что массово по такой цене она не реализует.
Кроме того, проблема с возможностью зарабатывать на этих деньгах. Если бы у нас были созданы благоприятные условия для оборота денег, то сюда бы потек капитал. То банки бы не оборачивали оный на ОГВЗ...
О том и речь, что условий нет. А те, что есть в себя впитали сколько могли капитала. Это же коренная проблема рынка, как такового.
Поэтому вся суть рынка -- это условия. А деньги для роста всегда найдутся...
Вы о конкретном пересичном с проблемами своими. Я о наличии массовой проблемы у массового перестчного.
Конкретному пупкину Ваши советы актуальны и даже Вы лично можете помочь. Всё в руках пупкина (он даже лотерею может купить и стать миллиардером)) и у Вас рычагов достаточно ему помочь: от совета конкретного и до материально.
Но проблема уровня общества так не решается. Нет у Вас ни возможности, ни рычагов. Они у других. Это их прямая работа, функция. Они за это получают оплату даже. Ну а у олигархов, как части элиты, можновладцив -- это скорее моральная обязанность.
detroytred написав:Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?
Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев). Тут другой механизм прогресса-то...
Разумеется, что утопия по факту. Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.
И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.
Всю картинку надо...
Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком. Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.
В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.
Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.
Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Скорее всего это фейк Вот индекс IQ по странам. Был бы клинически-значимый йододефицит в ЗУ, этот тренд бы читался по соседним странам. Но там плюс-минус похоже - Польша плюс, Румыния минус. По другим границам - вровень с РФ, Беларусью и Молдовой.
zРадио написав:В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.
В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.
Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.
Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити.
Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести"