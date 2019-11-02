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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4496449744984499> Додано: Нед 03 лис, 2019 14:30 lapay написав: zРадио написав: Не вижу смысла спорить - эта тема явно не твоя, если считаешь возможным нагуглить в 3 клика отношение Маркса к частной и государственной собственности Не вижу смысла спорить - эта тема явно не твоя, если считаешь возможным нагуглить в 3 клика отношение Маркса к частной и государственной собственности

Я тобі цитату Маркса дав про націоналізацію.(см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 446) Я тобі цитату Маркса дав про націоналізацію.(см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 446)



И? Ты дал то, что первое нагуглилось по ключевым словам. Это даже не уровень закрытых вопросов ЗНО - это еще глупее Я тебе намеренно в ответ не даю выдержку в один абзац из Капитала, потому что просто невозможно вырвать из контекста столь комплексные вещи - необходимо видеть картину целиком.



Могу попытаться изложить тебе картину целиком своими словами, но лучше читай оригинал - принципиальна не форма собственности средств производства, а глубина перераспределения экономической прибыли, создаваемой средствами производства с приложением людского труда.



В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.



В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.



Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.



В чем государство точно хуже, так это в защите собственности от прихватизаторов-мошенников вроде наших олигархов И? Ты дал то, что первое нагуглилось по ключевым словам. Это даже не уровень закрытых вопросов ЗНО - это еще глупееЯ тебе намеренно в ответ не даю выдержку в один абзац из Капитала, потому что просто невозможно вырвать из контекста столь комплексные вещи - необходимо видеть картину целиком.Могу попытаться изложить тебе картину целиком своими словами, но лучше читай оригинал - принципиальна не форма собственности средств производства, а глубина перераспределения экономической прибыли, создаваемой средствами производства с приложением людского труда.В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.В чем государство точно хуже, так это в защите собственности от прихватизаторов-мошенников вроде наших олигархов zРадио

Повідомлень: 4019 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 14:35 budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

27% добился

Откуда Вы такие упрощения берете? Точнее такие связи извлекаете.



Как-будто за ЗЕ, Бойко, Рабиновича, фельдманов и пр, Голос голосовали только нищие)))

И за никого не голосовали только нищие))

А за ПАПа только успешные)) Будивельник27% добилсяОткуда Вы такие упрощения берете? Точнее такие связи извлекаете.Как-будто за ЗЕ, Бойко, Рабиновича, фельдманов и пр, Голос голосовали только нищие)))И за никого не голосовали только нищие))А за ПАПа только успешные)) 1 Я міряю не по багатству

Я міряю по світогляду

2 Є дві групи людей в Україні

Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись

Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...

3 Що таке багаті і забезпечені?

В країні 70% населення мають більше ніж на 0,3 млн грн власності +освіта +здоровя

Ці люди забезпечені чи бідні? detroytred написав: Можно хоть всей страной на заработки выезжать (самостийно добиваться себе благ)), но от этого проблемы многие не исчезнут. Можно хоть всей страной на заработки выезжать (самостийно добиваться себе благ)), но от этого проблемы многие не исчезнут. Що краще

Виїзжати на заробітки щоб стати багатим?

Чи вивозити країну і все одно залишатись бідним?

Як на мене,то заробітчани які сьогодні присилають по 5-10 млрд доларів у рік - на десять порядків більші патріоти України-ніж ОРДЛОвці які ниють (чи симпатики ОРДЛОвців які ниють тишком) 1 Я міряю не по багатствуЯ міряю по світогляду2 Є дві групи людей в УкраїніПерща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватисьДруга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...3 Що таке багаті і забезпечені?В країні 70% населення мають більше ніж на 0,3 млн грн власності +освіта +здоровяЦі люди забезпечені чи бідні?Що кращеВиїзжати на заробітки щоб стати багатим?Чи вивозити країну і все одно залишатись бідним?Як на мене,то заробітчани які сьогодні присилають по 5-10 млрд доларів у рік - на десять порядків більші патріоти України-ніж ОРДЛОвці які ниють (чи симпатики ОРДЛОвців які ниють тишком)

За ЗЕ голосовали от предпринимателей (которые сами для себя зробили, а не кто-то за них) и до военнослужащих.



Да не владеет массовая пересичная пенсионерка, работяга такой стоимостью жилья. Не владеет. Потому что массово по такой цене она не реализует.



Кроме того, проблема с возможностью зарабатывать на этих деньгах.

Если бы у нас были созданы благоприятные условия для оборота денег, то сюда бы потек капитал.

То банки бы не оборачивали оный на ОГВЗ...





О том и речь, что условий нет.

А те, что есть в себя впитали сколько могли капитала.

Это же коренная проблема рынка, как такового.





Поэтому вся суть рынка -- это условия.

А деньги для роста всегда найдутся...



Условия создают регуляторы рынка. За ЗЕ голосовали от предпринимателей (которые сами для себя зробили, а не кто-то за них) и до военнослужащих.Да не владеет массовая пересичная пенсионерка, работяга такой стоимостью жилья. Не владеет. Потому что массово по такой цене она не реализует.Кроме того, проблема с возможностью зарабатывать на этих деньгах.Если бы у нас были созданы благоприятные условия для оборота денег, то сюда бы потек капитал.То банки бы не оборачивали оный на ОГВЗ...О том и речь, что условий нет.А те, что есть в себя впитали сколько могли капитала.Это же коренная проблема рынка, как такового.Поэтому вся суть рынка -- это условия.А деньги для роста всегда найдутся...Условия создают регуляторы рынка. detroytred

Повідомлень: 22390 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 14:37 budivelnik написав: 2 Є дві групи людей в Україні

Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись

Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...

2 Є дві групи людей в УкраїніПерща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватисьДруга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...



О как! То было, что 73% - "инертные", 27% - убежденные. Еще было, что 73% - нарид, 27% - патриоты. Теперь, оказывается, еще один водораздел есть. 73% - люмпены, а 27% - деятельные...



И все это потому, что первые проголосовали за Зе, а вторые - за По



Ну прям по всем возможным критериям сторонники Зе хуже сторонников По. Небось и зубы не чистят, и руки после туалета не моют О как! То было, что 73% - "инертные", 27% - убежденные. Еще было, что 73% - нарид, 27% - патриоты. Теперь, оказывается, еще один водораздел есть. 73% - люмпены, а 27% - деятельные...И все это потому, что первые проголосовали за Зе, а вторые - за ПоНу прям по всем возможным критериям сторонники Зе хуже сторонников По. Небось и зубы не чистят, и руки после туалета не моют Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 лис, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4019 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 14:39 zРадио написав: budivelnik написав: 2 Є дві групи людей в Україні

Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись

Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...

2 Є дві групи людей в УкраїніПерща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватисьДруга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...



О как! То было, что 73% - "инертные", 27% - убежденные. Еще было, что 73% - нарид, 27% - патриоты. Теперь, оказывается, еще один водораздел есть. 73% - люмпены, а 27% - деятельные...



И все это потому, что первые проголосовали за Зе, а вторые - за По О как! То было, что 73% - "инертные", 27% - убежденные. Еще было, что 73% - нарид, 27% - патриоты. Теперь, оказывается, еще один водораздел есть. 73% - люмпены, а 27% - деятельные...И все это потому, что первые проголосовали за Зе, а вторые - за По

andrein Повідомлень: 399 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 14:48 Будтвельник

Мы говорим о разном.



Вы о конкретном пересичном с проблемами своими.

Я о наличии массовой проблемы у массового перестчного.



Конкретному пупкину Ваши советы актуальны и даже Вы лично можете помочь. Всё в руках пупкина (он даже лотерею может купить и стать миллиардером)) и у Вас рычагов достаточно ему помочь: от совета конкретного и до материально.



Но проблема уровня общества так не решается. Нет у Вас ни возможности, ни рычагов.

Они у других. Это их прямая работа, функция. Они за это получают оплату даже.

Ну а у олигархов, как части элиты, можновладцив -- это скорее моральная обязанность. detroytred

Повідомлень: 22390 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 14:52 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?



Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).

Тут другой механизм прогресса-то...



Разумеется, что утопия по факту.

Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.



И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.



Всю картинку надо... Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).Тут другой механизм прогресса-то...Разумеется, что утопия по факту.Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.Всю картинку надо...

Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком.

Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка. Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком.Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8759 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 14:54 Re: Політичні дискусії zРадио написав: В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.



В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.



Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит. В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.

Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити. Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8759 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 14:58 andrein



Скорее всего это фейк Вот индекс IQ по странам. Был бы клинически-значимый йододефицит в ЗУ, этот тренд бы читался по соседним странам. Но там плюс-минус похоже - Польша плюс, Румыния минус. По другим границам - вровень с РФ, Беларусью и Молдовой.



https://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality Скорее всего это фейкВот индекс IQ по странам. Был бы клинически-значимый йододефицит в ЗУ, этот тренд бы читался по соседним странам. Но там плюс-минус похоже - Польша плюс, Румыния минус. По другим границам - вровень с РФ, Беларусью и Молдовой. zРадио

Повідомлень: 4019 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 14:58 andrein

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8759 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 15:05 lapay написав: zРадио написав: В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.



В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.



Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит. В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.

Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити. Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити.



Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести" Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести" zРадио

Повідомлень: 4019 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4496449744984499> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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