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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4496449744984499>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:30

  lapay написав:
  zРадио написав:Не вижу смысла спорить - эта тема явно не твоя, если считаешь возможным нагуглить в 3 клика отношение Маркса к частной и государственной собственности

Я тобі цитату Маркса дав про націоналізацію.(см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 446)


И? Ты дал то, что первое нагуглилось по ключевым словам. Это даже не уровень закрытых вопросов ЗНО - это еще глупее :mrgreen: Я тебе намеренно в ответ не даю выдержку в один абзац из Капитала, потому что просто невозможно вырвать из контекста столь комплексные вещи - необходимо видеть картину целиком.

Могу попытаться изложить тебе картину целиком своими словами, но лучше читай оригинал - принципиальна не форма собственности средств производства, а глубина перераспределения экономической прибыли, создаваемой средствами производства с приложением людского труда.

В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.

В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.

Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.

В чем государство точно хуже, так это в защите собственности от прихватизаторов-мошенников вроде наших олигархов :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будивельник
27% добился
Откуда Вы такие упрощения берете? Точнее такие связи извлекаете.

Как-будто за ЗЕ, Бойко, Рабиновича, фельдманов и пр, Голос голосовали только нищие)))
И за никого не голосовали только нищие))
А за ПАПа только успешные))
1 Я міряю не по багатству
Я міряю по світогляду
2 Є дві групи людей в Україні
Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись
Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...
3 Що таке багаті і забезпечені?
В країні 70% населення мають більше ніж на 0,3 млн грн власності +освіта +здоровя
Ці люди забезпечені чи бідні?
  detroytred написав:Можно хоть всей страной на заработки выезжать (самостийно добиваться себе благ)), но от этого проблемы многие не исчезнут.
Що краще
Виїзжати на заробітки щоб стати багатим?
Чи вивозити країну і все одно залишатись бідним?
Як на мене,то заробітчани які сьогодні присилають по 5-10 млрд доларів у рік - на десять порядків більші патріоти України-ніж ОРДЛОвці які ниють (чи симпатики ОРДЛОвців які ниють тишком)

За ЗЕ голосовали от предпринимателей (которые сами для себя зробили, а не кто-то за них) и до военнослужащих.

Да не владеет массовая пересичная пенсионерка, работяга такой стоимостью жилья. Не владеет. Потому что массово по такой цене она не реализует.

Кроме того, проблема с возможностью зарабатывать на этих деньгах.
Если бы у нас были созданы благоприятные условия для оборота денег, то сюда бы потек капитал.
То банки бы не оборачивали оный на ОГВЗ...


О том и речь, что условий нет.
А те, что есть в себя впитали сколько могли капитала.
Это же коренная проблема рынка, как такового.


Поэтому вся суть рынка -- это условия.
А деньги для роста всегда найдутся...

Условия создают регуляторы рынка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:37

  budivelnik написав:2 Є дві групи людей в Україні
Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись
Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...


О как! То было, что 73% - "инертные", 27% - убежденные. Еще было, что 73% - нарид, 27% - патриоты. Теперь, оказывается, еще один водораздел есть. 73% - люмпены, а 27% - деятельные...

И все это потому, что первые проголосовали за Зе, а вторые - за По :mrgreen:

Ну прям по всем возможным критериям сторонники Зе хуже сторонников По. Небось и зубы не чистят, и руки после туалета не моют :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 лис, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:39

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Є дві групи людей в Україні
Перща(більшість-73%) - нехай за нас хтось зробить,а ми будемо користуватись
Друга(меншість-27%) - ми зробимо,тільки не заважайте...


О как! То было, что 73% - "инертные", 27% - убежденные. Еще было, что 73% - нарид, 27% - патриоты. Теперь, оказывается, еще один водораздел есть. 73% - люмпены, а 27% - деятельные...

И все это потому, что первые проголосовали за Зе, а вторые - за По :mrgreen:

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andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:48

Будтвельник
Мы говорим о разном.

Вы о конкретном пересичном с проблемами своими.
Я о наличии массовой проблемы у массового перестчного.

Конкретному пупкину Ваши советы актуальны и даже Вы лично можете помочь. Всё в руках пупкина (он даже лотерею может купить и стать миллиардером)) и у Вас рычагов достаточно ему помочь: от совета конкретного и до материально.

Но проблема уровня общества так не решается. Нет у Вас ни возможности, ни рычагов.
Они у других. Это их прямая работа, функция. Они за это получают оплату даже.
Ну а у олигархов, как части элиты, можновладцив -- это скорее моральная обязанность.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:52

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?

Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).
Тут другой механизм прогресса-то...

Разумеется, что утопия по факту.
Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.

И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.

Всю картинку надо...

Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком.
Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.

В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.

Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.

Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:58

andrein

Скорее всего это фейк :D Вот индекс IQ по странам. Был бы клинически-значимый йододефицит в ЗУ, этот тренд бы читался по соседним странам. Но там плюс-минус похоже - Польша плюс, Румыния минус. По другим границам - вровень с РФ, Беларусью и Молдовой.

https://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:58

andrein
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:05

  lapay написав:
  zРадио написав:В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.

В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.

Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.

Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити. :)


Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести" :mrgreen:
zРадио
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