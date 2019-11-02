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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4496449744984499 Додано: Нед 03 лис, 2019 15:11 detroytred написав: Мы говорим о разном.

Мы говорим о разном.

Абсолютно вірно. Втрачається сенс дискусії. Абсолютно вірно.Втрачається сенс дискусії. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26998 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 15:12 lapay написав: detroytred написав: Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?



Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).

Тут другой механизм прогресса-то...



Разумеется, что утопия по факту.

Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.



И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.



Всю картинку надо... Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).Тут другой механизм прогресса-то...Разумеется, что утопия по факту.Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.Всю картинку надо...

Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком.

Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка. Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком.Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка.

Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник.

В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание).

Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки.

Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более. Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник.В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание).Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки.Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более. detroytred

Повідомлень: 22390 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 15:12 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести" Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести"

І тут Остапа понесло! Ще раз підтвержджуєш, що ти совок совком. Не здатен навіть зрозуміти, чого Совок завалився, а комунізм став релігією. І тут Остапа понесло! Ще раз підтвержджуєш, що ти совок совком. Не здатен навіть зрозуміти, чого Совок завалився, а комунізм став релігією. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8759 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4496449744984499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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