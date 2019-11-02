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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:11
detroytred написав:
Мы говорим о разном.
Абсолютно вірно.
Втрачається сенс дискусії.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 15:12
lapay написав: detroytred написав:
Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?
Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).
Тут другой механизм прогресса-то...
Разумеется, что утопия по факту.
Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.
И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.
Всю картинку надо...
Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком.
Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка.
Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник.
В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание).
Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки.
Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 15:12
zРадио написав:
Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести"
І тут Остапа понесло! Ще раз підтвержджуєш, що ти совок совком. Не здатен навіть зрозуміти, чого Совок завалився, а комунізм став релігією.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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