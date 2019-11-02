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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 44974498449945004501>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:11

  detroytred написав:Мы говорим о разном.

Абсолютно вірно. :P Втрачається сенс дискусії.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:12

  lapay написав:
  detroytred написав:Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?

Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).
Тут другой механизм прогресса-то...

Разумеется, что утопия по факту.
Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.

И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.

Всю картинку надо...

Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком.
Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка. :)

Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник.
В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание).
Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки.
Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести"

І тут Остапа понесло! Ще раз підтвержджуєш, що ти совок совком. Не здатен навіть зрозуміти, чого Совок завалився, а комунізм став релігією.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:18

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник.
В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание).
Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки.
Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более.

Не читав я його і не збираюсь. З мене досить і життя при Совку, а такі теоретики, як Бройнштейн чи Гітлер, на практиці ставали вершиною купи трупів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:18

  lapay написав:andrein
Зображення


С ЗНО всё просто. Сдавать ЗНО на неродном языке на много процентов сложнее, чем на родном, на котором говорят в семье и на улице. Поэтому русскоязычные регионы в среднем хуже сдают ЗНО.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:21

  lapay написав:
  zРадио написав:Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести"

І тут Остапа понесло! Ще раз підтвержджуєш, що ти совок совком. Не здатен навіть зрозуміти, чого Совок завалився, а комунізм став релігією.


Называется, когда нечего возразить, переходи на оскорбления :mrgreen: Я читал и "Капитал" Маркса, и "Обшую теорию занятости, процента и денег" Кейнса. А ты только гуглишь по ключевым словам, чтобы дать, как тебе кажется, остроумный ответ. На самом деле ты просто не шаришь в этом! Не лезь, и все!

Не коммунизм был в СССР религией, а его перевранное прочтение советской верхушкой. Примерно как сейчас в Украине "свободный рынок", о котором рассказывал олигарх, а заодно и президент Порошенко...
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:22

  lapay написав:
  zРадио написав:В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.

В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.

Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.

Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити. :)

Заробити --- именно заработать ---- это и есть в условиях рынка по большей части именно перераспределение!!!!!!!!!!))))

Именно заработать.

Кто умелее перераспределил созданную стоимость, тот больше заработал.

Это ни плохо и ни хорошо - это рынок, где цена определяется потребительной стоимостью товара.

Сорри, пока кнопал меня опередили))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 лис, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:22

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:С ЗНО всё просто. Сдавать ЗНО на неродном языке на много процентов сложнее, чем на родном, на котором говорят в семье и на улице. Поэтому русскоязычные регионы в среднем хуже сдают ЗНО.

Не має карти по IQ, найближче до нього ЗНО.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:25

  lapay написав:Не читав я його і не збираюсь.


Пастернака не читал, но осуждаю (с) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Хорошо, хоть признаешься.

Если вдруг прочитаешь, маякуй, а пока эта тема закрыта в силу отсутствия оппонентов
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:28

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Называется, когда нечего возразить, переходи на оскорбления :mrgreen: Я читал и "Капитал" Маркса, и "Обшую теорию занятости, процента и денег" Кейнса. А ты только гуглишь по ключевым словам, чтобы дать, как тебе кажется, остроумный ответ. На самом деле ты просто не шаришь в этом! Не лезь, и все!

Не коммунизм был в СССР религией, а его перевранное прочтение советской верхушкой. Примерно как сейчас в Украине "свободный рынок", о котором рассказывал олигарх, а заодно и президент Порошенко...

Та звісно. Одні моляться на тисячорічну Біблію, інші на Капітал, в той час, коли суспільство вже давно обидвох відіслало в архів. :)
Краще скажи - коли вже гроші відмінять, і всі перейдуть на біткойни? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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