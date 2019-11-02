Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
detroytred написав:Ну почему Вы не смотрите на всю картинку? Упускаете ключевое?
Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев). Тут другой механизм прогресса-то...
Разумеется, что утопия по факту. Но Маркс сначала определял условия, а только потом возможность построения и победы социализма. При наличии этих условий.
И конкуренция при социализме оставалась бы, но на ином уровне, чем при рынке.
Всю картинку надо...
Я ключове, якраз, і підкреслюю. Маркс правильно побачив, що народження монополій, яке тоді тільки починалось, протирічить конкуренції, тому наступає "загнивання" капіталізму. Тільки його рішення було не в прийнятті антимонопольного законодавства (до речі, в США це відбулось випадково, бо президента - ставленика олігархів, вбили), а в націоналізації, щоб керувати по "математичним законам", а не в погоні за прибутком. Ну а висока свідомість робітничого класу - ще одна маячня, на кшалт "кухарки керівника держави", а в наших реаліях - коміка.
Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник. В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание). Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки. Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более.
zРадио написав:Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести"
І тут Остапа понесло! Ще раз підтвержджуєш, що ти совок совком. Не здатен навіть зрозуміти, чого Совок завалився, а комунізм став релігією.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник. В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание). Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки. Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более.
Не читав я його і не збираюсь. З мене досить і життя при Совку, а такі теоретики, як Бройнштейн чи Гітлер, на практиці ставали вершиною купи трупів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Я ж говорю, ты местечково тут мыслишь - вопрос явно не твой. В условиях капитализма заработать - и есть забрать и поделить! Ты совсем забыл о таком "несущественном" процессе, как "произвести"
І тут Остапа понесло! Ще раз підтвержджуєш, що ти совок совком. Не здатен навіть зрозуміти, чого Совок завалився, а комунізм став релігією.
Называется, когда нечего возразить, переходи на оскорбления Я читал и "Капитал" Маркса, и "Обшую теорию занятости, процента и денег" Кейнса. А ты только гуглишь по ключевым словам, чтобы дать, как тебе кажется, остроумный ответ. На самом деле ты просто не шаришь в этом! Не лезь, и все!
Не коммунизм был в СССР религией, а его перевранное прочтение советской верхушкой. Примерно как сейчас в Украине "свободный рынок", о котором рассказывал олигарх, а заодно и президент Порошенко...
zРадио написав:В США перераспределяется сравнительно небольшая часть богатства, поэтому сверхбогатые там стремятся отдать его сами в пользу бедных. В большистве случаев это несистемно и неэффективно, поскольку подчинено личным чаяниям миллиардеров.
В Скандинации, наоборот - бОльшая часть богатства перераспределяется. И государство - куда более эффективный распорядитель, чем частные лица. На эти деньги системно финансируются программы здравоохранения и образования.
Бредни о непременно неэффективном государственном управлении распускают интересанты прихватизаций, рыщущие по всему миру в поисках казенной собственности, которая плохо лежит.
Ага - основна проблема "забрати і поділити", а не заробити.
Заробити --- именно заработать ---- это и есть в условиях рынка по большей части именно перераспределение!!!!!!!!!!))))
Именно заработать.
Кто умелее перераспределил созданную стоимость, тот больше заработал.
Это ни плохо и ни хорошо - это рынок, где цена определяется потребительной стоимостью товара.
Сорри, пока кнопал меня опередили))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 лис, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Называется, когда нечего возразить, переходи на оскорбления Я читал и "Капитал" Маркса, и "Обшую теорию занятости, процента и денег" Кейнса. А ты только гуглишь по ключевым словам, чтобы дать, как тебе кажется, остроумный ответ. На самом деле ты просто не шаришь в этом! Не лезь, и все!
Не коммунизм был в СССР религией, а его перевранное прочтение советской верхушкой. Примерно как сейчас в Украине "свободный рынок", о котором рассказывал олигарх, а заодно и президент Порошенко...
Та звісно. Одні моляться на тисячорічну Біблію, інші на Капітал, в той час, коли суспільство вже давно обидвох відіслало в архів. Краще скажи - коли вже гроші відмінять, і всі перейдуть на біткойни?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.