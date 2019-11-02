Додано: Нед 03 лис, 2019 15:43

lapay написав: detroytred написав: Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник.

В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание).

Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки.

Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более. Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник.В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание).Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки.Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более.

Не читав я його і не збираюсь. З мене досить і життя при Совку, а такі теоретики, як Бройнштейн чи Гітлер, на практиці ставали вершиною купи трупів. Не читав я його і не збираюсь. З мене досить і життя при Совку, а такі теоретики, як Бройнштейн чи Гітлер, на практиці ставали вершиною купи трупів.

Да я же не предлагаю Вам читать теорию соцреволюции или коммунизма, а только экономическую часть.Он ее слямзил у Рикардо. И подштукатурил. Реально интересно. Его за это ценят в мире. За труд в этой области. Впрочем и Гегеля он неплохо отформатировал))По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений.Раскрывают со всех сторон.Читать нужно всех.Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного.Часть истины же есть у всех.