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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4498449945004501>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Если вдруг прочитаешь, маякуй, а пока эта тема закрыта в силу отсутствия оппонентов

Спочатку Біблію - теж казочки. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:32

  lapay написав:
  freeze написав:С ЗНО всё просто. Сдавать ЗНО на неродном языке на много процентов сложнее, чем на родном, на котором говорят в семье и на улице. Поэтому русскоязычные регионы в среднем хуже сдают ЗНО.

Не має карти по IQ, найближче до нього ЗНО.


Есть по странам - вот в более наглядном виде нашел:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nations_a ... capita.png

Румыния, Болгария, Турция, Беларусь, Литва - ниже Украины по IQ. Венгрия, Польша, РФ - выше Украины по IQ.

Т.е. географически все вразнобой - нет четких трендов, по которым можно было бы понять, идет ли интеллект с востока на запад, или наоборот, с севера на юг, или наоборот, по отдаленности от моря (источника йода), по близости к Чернобылю (источнику проблем с щитовидкой), и т.д...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:43

  lapay написав:
  detroytred написав:Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник.
В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание).
Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки.
Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более.

Не читав я його і не збираюсь. З мене досить і життя при Совку, а такі теоретики, як Бройнштейн чи Гітлер, на практиці ставали вершиною купи трупів.

Да я же не предлагаю Вам читать теорию соцреволюции или коммунизма, а только экономическую часть.
Он ее слямзил у Рикардо. И подштукатурил. Реально интересно. Его за это ценят в мире. За труд в этой области. Впрочем и Гегеля он неплохо отформатировал))

По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений.
Раскрывают со всех сторон.

Читать нужно всех.
Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного.
Часть истины же есть у всех.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:44

  lapay написав:
  zРадио написав:Называется, когда нечего возразить, переходи на оскорбления :mrgreen: Я читал и "Капитал" Маркса, и "Обшую теорию занятости, процента и денег" Кейнса. А ты только гуглишь по ключевым словам, чтобы дать, как тебе кажется, остроумный ответ. На самом деле ты просто не шаришь в этом! Не лезь, и все!

Не коммунизм был в СССР религией, а его перевранное прочтение советской верхушкой. Примерно как сейчас в Украине "свободный рынок", о котором рассказывал олигарх, а заодно и президент Порошенко...

Та звісно. Одні моляться на тисячорічну Біблію, інші на Капітал, в той час, коли суспільство вже давно обидвох відіслало в архів. :)
Краще скажи - коли вже гроші відмінять, і всі перейдуть на біткойни? ;)


Ты это кому про Библию задвигаешь - атеисту? :mrgreen: Ну-ну. "Капитал" для меня никакая не святыня, это просто один и главных трудов по экономике, обязательных к изучению любому образованному человеку наравне с десятком других.

Глупое у тебя понимание - чураться чего-то, что нравилось сомнительным личностям. Так можно дойти и до того, что Вагнер - позорный нацист, потому что его музыку любил гитлер...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:47

  lapay написав:Спочатку Біблію - теж казочки. :)

Ви так кажете, бо зголодніли. :P Див. мій підпис. 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:53

  freeze написав:С ЗНО всё просто. Сдавать ЗНО на неродном языке на много процентов сложнее, чем на родном, на котором говорят в семье и на улице. Поэтому русскоязычные регионы в среднем хуже сдают ЗНО.

а пам’ятаю як мені розповідали що навчатися в ВНЗ на російській мові це пльове діло коли ти всі 10 років навчався в українській школі та 16 років в тебе було україномовне оточення.
то виявляється в часи УРСР це було пльово перейти на російську а тепер як перейти на українську так важко?
подвійні стандарти? чи це визнання що щелепи таки різні?
Востаннє редагувалось mephala в Нед 03 лис, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Есть по странам - вот в более наглядном виде нашел:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nations_a ... capita.png


Дані старенькі - 2002 р, та ще і "британських вчених"
Потім українці порозумнішали -
Творча команда фільму-провокації "Планета мавп. Куди зникають розумні діти?" на чолі з Іларіоном Павлюком провели безпреценденте за охопленням аудиторії дослідження рівня IQ нації, опитавши 1200 респондентів з усіх куточків нашої держави, що за своїми соціально-демографічними характеристиками являють портрет України в мініатюрі. Для цього було використано стандартний тест Айзенка із 40 запитань, розрахований на 30 хвилин Вчені з’ясували, що середній рівень IQ українців виявився аномально високим — 106 пунктів. При цьому частка обдарованих людей в Україні – 8%, тоді як середній показник в світі – лише 5%. https://planeta.kanalukraina.tv/ua/news ... oji-naciji
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:04

  zРадио написав:Глупое у тебя понимание - чураться чего-то, что нравилось сомнительным личностям. Так можно дойти и до того, что Вагнер - позорный нацист, потому что его музыку любил гитлер...

а свастику шельмуємо огульно :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:05

  Ой+ написав:Дані старенькі - 2002 р, та ще і "британських вчених"
Потім українці порозумнішали -


Во-первых, исследование 2006-го года (IQ & Global Inequality), во-вторых, там 2 ученых, 1 из которых - финн, в-третьих, интеллект - не равно уровню образованности. Последнее можно быстро подтянуть, первое - только эволюционно через смену поколений, т.е. очень долго.

  Ой+ написав:
Творча команда фільму-провокації "Планета мавп. Куди зникають розумні діти?" на чолі з Іларіоном Павлюком провели безпреценденте за охопленням аудиторії дослідження рівня IQ нації, опитавши 1200 респондентів з усіх куточків нашої держави, що за своїми соціально-демографічними характеристиками являють портрет України в мініатюрі. Для цього було використано стандартний тест Айзенка із 40 запитань, розрахований на 30 хвилин Вчені з’ясували, що середній рівень IQ українців виявився аномально високим — 106 пунктів. При цьому частка обдарованих людей в Україні – 8%, тоді як середній показник в світі – лише 5%. https://planeta.kanalukraina.tv/ua/news ... oji-naciji


Ну и в-четвертых, это глобус Украины, а не Украина на глобусе мира - я доверяю только слепым контролируемым исследованиям. Каждая нация, меряющая свой интеллект самостоятельно, намеряет себе самый высокий...
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:06

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений.
Раскрывают со всех сторон.

Читать нужно всех.
Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного.
Часть истины же есть у всех.

Ніхто не вчиться по підручникам 150-літної давнини, тим паче, по такій не точній науці, як економіка. Не важливо в кого яка теорія - красива чи не дуже, важливо те, як вона передбачає майбутнє.
Тут я вже про Маркса казав: "вс..ався", і така ціна його праці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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