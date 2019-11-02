Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Румыния, Болгария, Турция, Беларусь, Литва - ниже Украины по IQ. Венгрия, Польша, РФ - выше Украины по IQ.
Т.е. географически все вразнобой - нет четких трендов, по которым можно было бы понять, идет ли интеллект с востока на запад, или наоборот, с севера на юг, или наоборот, по отдаленности от моря (источника йода), по близости к Чернобылю (источнику проблем с щитовидкой), и т.д...
detroytred написав:Без обид, но совет Вам дали правильный - почитайте первоисточник. В чём именно Маркс видел фундаментальную причину исчерпания ресурса роста капитализма (загнивание). Уменьшение уровня конкуренции (из-за монополизации рынка) -- это мелочь или часть картинки. Данный фактор лишь ускорял *загнивание*)) и не более.
Не читав я його і не збираюсь. З мене досить і життя при Совку, а такі теоретики, як Бройнштейн чи Гітлер, на практиці ставали вершиною купи трупів.
Да я же не предлагаю Вам читать теорию соцреволюции или коммунизма, а только экономическую часть. Он ее слямзил у Рикардо. И подштукатурил. Реально интересно. Его за это ценят в мире. За труд в этой области. Впрочем и Гегеля он неплохо отформатировал))
По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений. Раскрывают со всех сторон.
Читать нужно всех. Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного. Часть истины же есть у всех.
zРадио написав:Называется, когда нечего возразить, переходи на оскорбления Я читал и "Капитал" Маркса, и "Обшую теорию занятости, процента и денег" Кейнса. А ты только гуглишь по ключевым словам, чтобы дать, как тебе кажется, остроумный ответ. На самом деле ты просто не шаришь в этом! Не лезь, и все!
Не коммунизм был в СССР религией, а его перевранное прочтение советской верхушкой. Примерно как сейчас в Украине "свободный рынок", о котором рассказывал олигарх, а заодно и президент Порошенко...
Та звісно. Одні моляться на тисячорічну Біблію, інші на Капітал, в той час, коли суспільство вже давно обидвох відіслало в архів. Краще скажи - коли вже гроші відмінять, і всі перейдуть на біткойни?
Ты это кому про Библию задвигаешь - атеисту? Ну-ну. "Капитал" для меня никакая не святыня, это просто один и главных трудов по экономике, обязательных к изучению любому образованному человеку наравне с десятком других.
Глупое у тебя понимание - чураться чего-то, что нравилось сомнительным личностям. Так можно дойти и до того, что Вагнер - позорный нацист, потому что его музыку любил гитлер...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
freeze написав:С ЗНО всё просто. Сдавать ЗНО на неродном языке на много процентов сложнее, чем на родном, на котором говорят в семье и на улице. Поэтому русскоязычные регионы в среднем хуже сдают ЗНО.
а пам’ятаю як мені розповідали що навчатися в ВНЗ на російській мові це пльове діло коли ти всі 10 років навчався в українській школі та 16 років в тебе було україномовне оточення. то виявляється в часи УРСР це було пльово перейти на російську а тепер як перейти на українську так важко? подвійні стандарти? чи це визнання що щелепи таки різні?
Востаннє редагувалось mephala в Нед 03 лис, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Дані старенькі - 2002 р, та ще і "британських вчених" Потім українці порозумнішали -
Творча команда фільму-провокації "Планета мавп. Куди зникають розумні діти?" на чолі з Іларіоном Павлюком провели безпреценденте за охопленням аудиторії дослідження рівня IQ нації, опитавши 1200 респондентів з усіх куточків нашої держави, що за своїми соціально-демографічними характеристиками являють портрет України в мініатюрі. Для цього було використано стандартний тест Айзенка із 40 запитань, розрахований на 30 хвилин Вчені з’ясували, що середній рівень IQ українців виявився аномально високим — 106 пунктів. При цьому частка обдарованих людей в Україні – 8%, тоді як середній показник в світі – лише 5%. https://planeta.kanalukraina.tv/ua/news ... oji-naciji
Ой+ написав:Дані старенькі - 2002 р, та ще і "британських вчених" Потім українці порозумнішали -
Во-первых, исследование 2006-го года (IQ & Global Inequality), во-вторых, там 2 ученых, 1 из которых - финн, в-третьих, интеллект - не равно уровню образованности. Последнее можно быстро подтянуть, первое - только эволюционно через смену поколений, т.е. очень долго.
Ой+ написав:
Творча команда фільму-провокації "Планета мавп. Куди зникають розумні діти?" на чолі з Іларіоном Павлюком провели безпреценденте за охопленням аудиторії дослідження рівня IQ нації, опитавши 1200 респондентів з усіх куточків нашої держави, що за своїми соціально-демографічними характеристиками являють портрет України в мініатюрі. Для цього було використано стандартний тест Айзенка із 40 запитань, розрахований на 30 хвилин Вчені з’ясували, що середній рівень IQ українців виявився аномально високим — 106 пунктів. При цьому частка обдарованих людей в Україні – 8%, тоді як середній показник в світі – лише 5%. https://planeta.kanalukraina.tv/ua/news ... oji-naciji
Ну и в-четвертых, это глобус Украины, а не Украина на глобусе мира - я доверяю только слепым контролируемым исследованиям. Каждая нация, меряющая свой интеллект самостоятельно, намеряет себе самый высокий...
detroytred написав:По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений. Раскрывают со всех сторон.
Читать нужно всех. Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного. Часть истины же есть у всех.
Ніхто не вчиться по підручникам 150-літної давнини, тим паче, по такій не точній науці, як економіка. Не важливо в кого яка теорія - красива чи не дуже, важливо те, як вона передбачає майбутнє. Тут я вже про Маркса казав: "вс..ався", і така ціна його праці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.