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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4498449945004501
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:06

  mephala написав:то виявляється в часи УРСР це було пльово перейти на російську а тепер як перейти на українську так важко?


Между пльово с так важко и четырьмя баллами из 200 по ЗНО целая математическая пропасть, считайте на 2 процента сложнее вам было учиться в ВУЗе или сейчас сдавать ЗНО на неродном языке. Для будущего заработка или профессии значимость на уровне погрешности. Просто объяснили суть приведенной таблицы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:12

  freeze написав:
  mephala написав:то виявляється в часи УРСР це було пльово перейти на російську а тепер як перейти на українську так важко?


Между пльово с так важко и четырьмя баллами из 200 по ЗНО целая математическая пропасть, считайте на 2 процента сложнее вам было учиться в ВУЗе или сейчас сдавать ЗНО на неродном языке. Для будущего заработка или профессии значимость на уровне погрешности. Просто объяснили суть приведенной таблицы.

ну я пам’ятаю як заперечували саме існування "сложнее"
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Во-первых, исследование 2006-го года (IQ & Global Inequality), во-вторых, там 2 ученых, 1 из которых - финн, в-третьих, интеллект - не равно уровню образованности.


Саме ці дані 2002, потім ще менше нам виділили IQ і то саме з зовнішніх джерел:
A single suitable IQ-measurement from the Ukraine was
reported by Prozorovskaya, Grigoriev and Lynn (2010). It was
conducted on a sample from the cities of Kiev, Belaya and Tserkov
and had a mean age of 15.25y. Its mean raw score was 44.10, which
is at the 36.19th GBR-P and equivalent to an uncor. IQ of 94.70,
reduced by 6.09 for FE-correction to 88.61. Results from TIMSS-
2007 and 2011 were converted into a SAS-IQ of 91.54, giving the
Ukraine a final national IQ of 90.07.
https://www.ulsterinstitute.org/ebook/T ... Becker.pdf


Але от 10/24/2019 http://worldpopulationreview.com/countr ... y-country/ Ukraine 97

А взагалі то не став би абсолютизувати результати таких тестів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:33

  detroytred написав:...........
З.Ы. не пойму: если разведение на руку оккупанту (как в этом убеждает Перес, 5-й канал и пр.), то почему он всячески пытается сорвать это разведение?
На 5-Ом канале:

https://www.5.ua/ru/rehyoni/chto-delaiu ... 00163.html

И охота Вам бред обсуждать?

О Марксе здесь вообще говорить не стоит. Не тот уровень знаний и обсуждения. Это достаточно сложные вопросы.
Небольшая цитата из Энгельса:
Таким образом, то, что мы можем теперь предположить о формах отношений между полами после предстоящего уничтожения капиталистического производства, носит по преимуществу негативный характер, ограничивается в большинстве случаев тем, что будет устранено. Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, — и точка.

Я к чему. Точно так же решается вопрос коммунизма-капитализма и вид будущего общества. Это определят новые поколения. Возможно, окажется, что Маркс и Ленин ошибались только в сроках.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:51

  ЛАД написав:Небольшая цитата из Энгельса:
Таким образом, то, что мы можем теперь предположить о формах отношений между полами после предстоящего уничтожения капиталистического производства, носит по преимуществу негативный характер, ограничивается в большинстве случаев тем, что будет устранено. Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, — и точка.


так вже зараз і є таке покоління. збіглися - розбіглися і кінець по тому.
mephala
 
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