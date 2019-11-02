Перес де Куэльяр написав:

Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції,а це по задумці обох недомірків спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім створити котел, спровокувати мобілізацію добробатів і фактично розстріл патріотів українців Захисників України. Недарма зараз відбувається підкріплення 1-2го АК незаконних військових формувань, та навіть проводять навчання зі збройними силами рф. Хлопці ветерани-добровольці ще не розуміють підлу натуру так званого вибраного Президента України, але путін завжди наголощував що з бандерівцями і націоналістами миру не буде. І тут постає питання до чого веде наш бубочка м-р Бін? Гадаю всі зрозуміли до чого, до знищення Української Держави, Незалежності, бо для нього все українське це вороже, він малорос, трохи застав СОВок і тому так діє, Україна йому чужа, я навіть Прапора України не бачу на офіційних зустрічах. Тому панове українці нам влаштовують пастку і досить з цим лайном розмовляти на ВИ, а зрадник він і є зрадник, от побачите, тільки втратимо багато життів дійсно Героїв України. Повстання неминуче. Хто що міркує товариство прошу, вата палає, це і так зрозуміло, ЗЕбіли теж.