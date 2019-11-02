Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Во-первых, исследование 2006-го года (IQ & Global Inequality), во-вторых, там 2 ученых, 1 из которых - финн, в-третьих, интеллект - не равно уровню образованности.
Саме ці дані 2002, потім ще менше нам виділили IQ і то саме з зовнішніх джерел:
A single suitable IQ-measurement from the Ukraine was reported by Prozorovskaya, Grigoriev and Lynn (2010). It was conducted on a sample from the cities of Kiev, Belaya and Tserkov and had a mean age of 15.25y. Its mean raw score was 44.10, which is at the 36.19th GBR-P and equivalent to an uncor. IQ of 94.70, reduced by 6.09 for FE-correction to 88.61. Results from TIMSS- 2007 and 2011 were converted into a SAS-IQ of 91.54, giving the Ukraine a final national IQ of 90.07. https://www.ulsterinstitute.org/ebook/T ... Becker.pdf
О Марксе здесь вообще говорить не стоит. Не тот уровень знаний и обсуждения. Это достаточно сложные вопросы. Небольшая цитата из Энгельса:
Таким образом, то, что мы можем теперь предположить о формах отношений между полами после предстоящего уничтожения капиталистического производства, носит по преимуществу негативный характер, ограничивается в большинстве случаев тем, что будет устранено. Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, — и точка.
Я к чему. Точно так же решается вопрос коммунизма-капитализма и вид будущего общества. Это определят новые поколения. Возможно, окажется, что Маркс и Ленин ошибались только в сроках.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Таким образом, то, что мы можем теперь предположить о формах отношений между полами после предстоящего уничтожения капиталистического производства, носит по преимуществу негативный характер, ограничивается в большинстве случаев тем, что будет устранено. Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, — и точка.
так вже зараз і є таке покоління. збіглися - розбіглися і кінець по тому.
mephala написав:так вже зараз і є таке покоління. збіглися - розбіглися і кінець по тому.
Маркс писав про біороботів, яким добряче промили мізкі. Сталінська пропаганда не змогла зробити ідеальних людей - нічого, почекаємо, поки вживлять в мозок мікрочіпи, тоді вже точно буде ідеальний новий світ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений. Раскрывают со всех сторон.
Читать нужно всех. Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного. Часть истины же есть у всех.
Ніхто не вчиться по підручникам 150-літної давнини, тим паче, по такій не точній науці, як економіка. Не важливо в кого яка теорія - красива чи не дуже, важливо те, як вона передбачає майбутнє. Тут я вже про Маркса казав: "вс..ався", і така ціна його праці.
Ви сильно помиляєтесь. Вчаться і читають - звісно ті, хто дійсно хоче мати ґрунтовні знання.
Перес де Куэльяр написав:Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння. В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції,а це по задумці обох недомірків спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім створити котел, спровокувати мобілізацію добробатів і фактично розстріл патріотів українців Захисників України. Недарма зараз відбувається підкріплення 1-2го АК незаконних військових формувань, та навіть проводять навчання зі збройними силами рф. Хлопці ветерани-добровольці ще не розуміють підлу натуру так званого вибраного Президента України, але путін завжди наголощував що з бандерівцями і націоналістами миру не буде. І тут постає питання до чого веде наш бубочка м-р Бін? Гадаю всі зрозуміли до чого, до знищення Української Держави, Незалежності, бо для нього все українське це вороже, він малорос, трохи застав СОВок і тому так діє, Україна йому чужа, я навіть Прапора України не бачу на офіційних зустрічах. Тому панове українці нам влаштовують пастку і досить з цим лайном розмовляти на ВИ, а зрадник він і є зрадник, от побачите, тільки втратимо багато життів дійсно Героїв України. Повстання неминуче. Хто що міркує товариство прошу, вата палає, це і так зрозуміло, ЗЕбіли теж.
Я навіть продовжу своє мислення і умовно стану на бік ворога, як би я вчинив готуючись до Норманських перемовин, щоб досягнути мети і як ціль приборкати Україну і мати політичний вплив, коли Кролик і сам йде до Удава. Так от, ворог гладить по голівоньці нашого ЗЕ.., значить щось діється не в інтересах України. Не пам"ятаю, щоб так режим х..ла вихваляв Порошенка, бо Порох дипломат, гравець зі стажем і обдурити його було вкрай важко. Він втримав фронт і подальше просування руського міра на терени Неньки, за що йому подяка. Що відбувається зараз, згадаю знову Кролика, який прагне зустрітися з Удавом, в Удава паща відкрита, а Кролик заграє, відводить війська і 30 населених пунктів опиняться в сірій зоні, але Кролик має вимоги не істи його, а Удав страшено голодний, бо 5 років нічого не жер.І чим це все закінчиться, мабуть всі здогадались. Коли була зустріч Порошенка з х..лом, х..ло погрожував знищенням ЗСУ, які опинилися в котлі а також цим шантажував, але Порох витримав прорахувавши, що треба тягнути час для зміцнення обороноздатності Держави, та підписував Мінські домовленості, розуміючи що вони ганебні. До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів. Ти ж далеко вже зайшов, розумієш? Суспільство тобі не вибачить такі кроки, втрати території, жертви військових, та цивільного населення". Цікаво на що піде наша бубочка? Він себе затягує на вила, тобто в програшну ситуацію, який би крок не зробив.
mephala написав:так вже зараз і є таке покоління. збіглися - розбіглися і кінець по тому.
Маркс писав про біороботів, яким добряче промили мізкі. Сталінська пропаганда не змогла зробити ідеальних людей - нічого, почекаємо, поки вживлять в мозок мікрочіпи, тоді вже точно буде ідеальний новий світ.
Продолжаешь себя закапывать - само слово "робот" появилось спустя 40 лет после смерти Маркса. А если это была такая аллегория, то потрудись акцентировать, что это ты так понял Маркса, а не Маркс так писал!
Хотя что ты мог понять, если ты его на читал? То, что увидел в заметке еще одного ура-патриота, не читавшего Маркса?
PS: на самом деле в антимарксистской пропаганде опосредовательно виноват сам СССР - как известно, ура-патриоты плюют во все, что даже по касательной связано с Союзом, соответственно, Маркс пострадал только за то, что не очень грамотные люди поставили рядом с его именем Ленина
PPS: Вагнер - плохой композитор, потому что его слушал гитлер, Маркс - плохой мыслитель, потому что им увлекался Ленин... Сюр, да и только
zРадио написав:Продолжаешь себя закапывать - само слово "робот" появилось спустя 40 лет после смерти Маркса. А если это была такая аллегория, то потрудись акцентировать, что это ты так понял Маркса, а не Маркс так писал!
Та дурню він писав. Не призведе підвищення продуктивності праці до зникнення грошей, навіть якщо промисловість і сільське господарство повністю зникнуть. А, поки будуть гроші, будуть і багаті з бідними, і всі ці "пороки" капіталізму, які, насправді, є просто соціальні відносини голих мавп.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.