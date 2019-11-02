Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів.
Так разведение сил двустороннее - почему вновь занять оставленные позиции для ВСУ должно быть труднее, чем для сепаров?
Не гони зраду там, где ее нет. Голосовать за амнистию и особый статус никто не будет. Точно так же, как никто не пустит неопытного хомячка Зеленского на тет-а-тет встречу с травленным волком путиным.
Поэтому международные форматы - будь то Минск, или Нормандский, или еще какой с участием США (что обсуждается), сохранятся
detroytred написав:По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений. Раскрывают со всех сторон.
Читать нужно всех. Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного. Часть истины же есть у всех.
Ніхто не вчиться по підручникам 150-літної давнини, тим паче, по такій не точній науці, як економіка. Не важливо в кого яка теорія - красива чи не дуже, важливо те, як вона передбачає майбутнє. Тут я вже про Маркса казав: "вс..ався", і така ціна його праці.
Ага)) Причём тут учебники для обучения?!))))
Ваша личная ценка несомненно значима. Особенно взагали и в такой форме.
zРадио написав:Тебя послушать, так и Ньютон - лошара. Средненький выпускник физмата знает сегодня в разы больше него, а отличники учебы и Эйнштейна за пояс заткнут...
Тебе послухати, так і зараз класичну механіку вивчають по творам Ньютона. За століття, з творів всих цих авторів-першопроходців, вибрали те, що підтвердилось експериментами, і відкинули все інше, а раціональне компілювали в сучасні підручники. Тиж тут париш про якогось божественного Маркса, до якого ще не дійшло суспільство. Прям непризнинай геній цей Маркс, а його, прямо кричущі помилки, в упор не помічаєш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Перес де Куэльяр написав:Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння. В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції,а це по задумці обох недомірків спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім створити котел, спровокувати мобілізацію добробатів і фактично розстріл патріотів українців Захисників України. Недарма зараз відбувається підкріплення 1-2го АК незаконних військових формувань, та навіть проводять навчання зі збройними силами рф. Хлопці ветерани-добровольці ще не розуміють підлу натуру так званого вибраного Президента України, але путін завжди наголощував що з бандерівцями і націоналістами миру не буде. І тут постає питання до чого веде наш бубочка м-р Бін? Гадаю всі зрозуміли до чого, до знищення Української Держави, Незалежності, бо для нього все українське це вороже, він малорос, трохи застав СОВок і тому так діє, Україна йому чужа, я навіть Прапора України не бачу на офіційних зустрічах. Тому панове українці нам влаштовують пастку і досить з цим лайном розмовляти на ВИ, а зрадник він і є зрадник, от побачите, тільки втратимо багато життів дійсно Героїв України. Повстання неминуче. Хто що міркує товариство прошу, вата палає, це і так зрозуміло, ЗЕбіли теж.
Я навіть продовжу своє мислення і умовно стану на бік ворога, як би я вчинив готуючись до Норманських перемовин, щоб досягнути мети і як ціль приборкати Україну і мати політичний вплив, коли Кролик і сам йде до Удава. Так от, ворог гладить по голівоньці нашого ЗЕ.., значить щось діється не в інтересах України. Не пам"ятаю, щоб так режим х..ла вихваляв Порошенка, бо Порох дипломат, гравець зі стажем і обдурити його було вкрай важко. Він втримав фронт і подальше просування руського міра на терени Неньки, за що йому подяка. Що відбувається зараз, згадаю знову Кролика, який прагне зустрітися з Удавом, в Удава паща відкрита, а Кролик заграє, відводить війська і 30 населених пунктів опиняться в сірій зоні, але Кролик має вимоги не істи його, а Удав страшено голодний, бо 5 років нічого не жер.І чим це все закінчиться, мабуть всі здогадались. Коли була зустріч Порошенка з х..лом, х..ло погрожував знищенням ЗСУ, які опинилися в котлі а також цим шантажував, але Порох витримав прорахувавши, що треба тягнути час для зміцнення обороноздатності Держави, та підписував Мінські домовленості, розуміючи що вони ганебні. До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів. Ти ж далеко вже зайшов, розумієш? Суспільство тобі не вибачить такі кроки, втрати території, жертви військових, та цивільного населення". Цікаво на що піде наша бубочка? Він себе затягує на вила, тобто в програшну ситуацію, який би крок не зробив.
Вместо домыслов лучше отталкиваться от фактов.
Факт: З.Ы. не пойму: если разведение на руку оккупанту (как в этом убеждает Перес, 5-й канал и пр.), то почему он (оккурант, пуйло) всячески пытается сорвать это разведение? На 5-Ом канале:
zРадио написав:Тебя послушать, так и Ньютон - лошара. Средненький выпускник физмата знает сегодня в разы больше него, а отличники учебы и Эйнштейна за пояс заткнут...
Тебе послухати, так і зараз класичну механіку вивчають по творам Ньютона. За століття, з творів всих цих авторів-першопроходців, вибрали те, що підтвердилось експериментами, і відкинули все інше, а раціональне компілювали в сучасні підручники. Тиж тут париш про якогось божественного Маркса, до якого ще не дійшло суспільство. Прям непризнинай геній цей Маркс, а його, прямо кричущі помилки, в упор не помічаєш.
Ну зачем так?
Никто тут не парит и уж тем более не обожествляет Маркса. Оппонировали к Вашему *всрався* и опущению Маркса)))