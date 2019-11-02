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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 450045014502450345044505> Додано: Нед 03 лис, 2019 17:56 Перес де Куэльяр написав: До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів. До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів.



Так разведение сил двустороннее - почему вновь занять оставленные позиции для ВСУ должно быть труднее, чем для сепаров?



Не гони зраду там, где ее нет. Голосовать за амнистию и особый статус никто не будет. Точно так же, как никто не пустит неопытного хомячка Зеленского на тет-а-тет встречу с травленным волком путиным.



Поэтому международные форматы - будь то Минск, или Нормандский, или еще какой с участием США (что обсуждается), сохранятся Так разведение сил двустороннее - почему вновь занять оставленные позиции для ВСУ должно быть труднее, чем для сепаров?Не гони зраду там, где ее нет. Голосовать за амнистию и особый статус никто не будет. Точно так же, как никто не пустит неопытного хомячка Зеленского на тет-а-тет встречу с травленным волком путиным.Поэтому международные форматы - будь то Минск, или Нормандский, или еще какой с участием США (что обсуждается), сохранятся zРадио

Повідомлень: 4031 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 17:59 lapay написав: Faceless написав: Ви сильно помиляєтесь. Вчаться і читають - звісно ті, хто дійсно хоче мати ґрунтовні знання. Ви сильно помиляєтесь. Вчаться і читають - звісно ті, хто дійсно хоче мати ґрунтовні знання.

Ну, хіба що по філософії - там і древніх греків читають. В точних науках такого точно немає. Якщо в економіці таке практикують - може це "наука" така? Ну, хіба що по філософії - там і древніх греків читають. В точних науках такого точно немає. Якщо в економіці таке практикують - може це "наука" така?



Тебя послушать, так и Ньютон - лошара. Средненький выпускник физмата знает сегодня в разы больше него, а отличники учебы и Эйнштейна за пояс заткнут... Тебя послушать, так и Ньютон - лошара. Средненький выпускник физмата знает сегодня в разы больше него, а отличники учебы и Эйнштейна за пояс заткнут... zРадио

Повідомлень: 4031 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 18:02 lapay написав: detroytred написав: По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений.

Раскрывают со всех сторон.



Читать нужно всех.

Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного.

Часть истины же есть у всех. По большому счёту достаточно Маркса, Кейнса и Фридмена -- для ориентации в теме рыночных экономических отношений.Раскрывают со всех сторон.Читать нужно всех.Тогда даже мысли не возникнет вообще молиться. Потому что молиться можно только на кого-то одного.Часть истины же есть у всех.

Ніхто не вчиться по підручникам 150-літної давнини, тим паче, по такій не точній науці, як економіка. Не важливо в кого яка теорія - красива чи не дуже, важливо те, як вона передбачає майбутнє.

Тут я вже про Маркса казав: "вс..ався", і така ціна його праці. Ніхто не вчиться по підручникам 150-літної давнини, тим паче, по такій не точній науці, як економіка. Не важливо в кого яка теорія - красива чи не дуже, важливо те, як вона передбачає майбутнє.Тут я вже про Маркса казав: "вс..ався", і така ціна його праці.

Ага))

Причём тут учебники для обучения?!))))



Ваша личная ценка несомненно значима. Особенно взагали и в такой форме. Ага))Причём тут учебники для обучения?!))))Ваша личная ценка несомненно значима. Особенно взагали и в такой форме. detroytred

Повідомлень: 22401 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 18:05 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Тебя послушать, так и Ньютон - лошара. Средненький выпускник физмата знает сегодня в разы больше него, а отличники учебы и Эйнштейна за пояс заткнут... Тебя послушать, так и Ньютон - лошара. Средненький выпускник физмата знает сегодня в разы больше него, а отличники учебы и Эйнштейна за пояс заткнут...

Тебе послухати, так і зараз класичну механіку вивчають по творам Ньютона.

За століття, з творів всих цих авторів-першопроходців, вибрали те, що підтвердилось експериментами, і відкинули все інше, а раціональне компілювали в сучасні підручники. Тиж тут париш про якогось божественного Маркса, до якого ще не дійшло суспільство. Прям непризнинай геній цей Маркс, а його, прямо кричущі помилки, в упор не помічаєш. Тебе послухати, так і зараз класичну механіку вивчають по творам Ньютона.За століття, з творів всих цих авторів-першопроходців, вибрали те, що підтвердилось експериментами, і відкинули все інше, а раціональне компілювали в сучасні підручники. Тиж тут париш про якогось божественного Маркса, до якого ще не дійшло суспільство.Прям непризнинай геній цей Маркс, а його, прямо кричущі помилки, в упор не помічаєш. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8771 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 18:07 Перес де Куэльяр написав: Перес де Куэльяр написав: Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.

В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції,а це по задумці обох недомірків спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім створити котел, спровокувати мобілізацію добробатів і фактично розстріл патріотів українців Захисників України. Недарма зараз відбувається підкріплення 1-2го АК незаконних військових формувань, та навіть проводять навчання зі збройними силами рф. Хлопці ветерани-добровольці ще не розуміють підлу натуру так званого вибраного Президента України, але путін завжди наголощував що з бандерівцями і націоналістами миру не буде. І тут постає питання до чого веде наш бубочка м-р Бін? Гадаю всі зрозуміли до чого, до знищення Української Держави, Незалежності, бо для нього все українське це вороже, він малорос, трохи застав СОВок і тому так діє, Україна йому чужа, я навіть Прапора України не бачу на офіційних зустрічах. Тому панове українці нам влаштовують пастку і досить з цим лайном розмовляти на ВИ, а зрадник він і є зрадник, от побачите, тільки втратимо багато життів дійсно Героїв України. Повстання неминуче. Хто що міркує товариство прошу, вата палає, це і так зрозуміло, ЗЕбіли теж. Хочу підняти таку тему, бо відчуваю що в мізках багатьох вона мелькає. Що буде далі? Гілка має назву Політичні дискусії, тому кожен висловлює свою думку, навіть ватнікам дозволяється тут мріяти. Так от, до чого я, як ми всі спостерігаємо за останніми подіями відбувається відведення українського війська від лінії фронта і планується і надалі продовжувати такі дії вздовж межі протисояння.В мене виникає така думка, що це все покроково йде здача українських інтересів, а також поступово в майбутньму потрапити під вплив ерефії через так звані ДіРи, які штучно утворені країною агресором. Як ми всі знаємо, що будь який договір з рф, не вартує паперу, на якому він укладений, тобто завідомо веде Україну наш вельмишановний Нелох-пасажир до програшної ситуації. Я б зараз замислився над цим, для чого це все робиться? Так, всі розуміють, що це ризик втрати частини території України і я в цьому навіть не сумніваюсь, що так воно і відбудеться, бо заяви ватажків невизних республік постійно наголошували про розширення кордонів ДіРи в межах областей до війни. Так от, наш Нелох діє так для того, щоб виявити, та позначити, прорахувати кількість добровольців-ветеранів, патріотів, волонтерів, та всіх хто чинитиме спротив такому явищу, як зрада державних інтересів України. Наступний крок ЗЕлоха, це разом з путіним домовитись, або вже домовились про знищення такого національного українського руху спротиву капітуляції,а це по задумці обох недомірків спровокувати загострення на лінії роз"єднання, потім створити котел, спровокувати мобілізацію добробатів і фактично розстріл патріотів українців Захисників України. Недарма зараз відбувається підкріплення 1-2го АК незаконних військових формувань, та навіть проводять навчання зі збройними силами рф. Хлопці ветерани-добровольці ще не розуміють підлу натуру так званого вибраного Президента України, але путін завжди наголощував що з бандерівцями і націоналістами миру не буде. І тут постає питання до чого веде наш бубочка м-р Бін? Гадаю всі зрозуміли до чого, до знищення Української Держави, Незалежності, бо для нього все українське це вороже, він малорос, трохи застав СОВок і тому так діє, Україна йому чужа, я навіть Прапора України не бачу на офіційних зустрічах. Тому панове українці нам влаштовують пастку і досить з цим лайном розмовляти на ВИ, а зрадник він і є зрадник, от побачите, тільки втратимо багато життів дійсно Героїв України. Повстання неминуче. Хто що міркує товариство прошу, вата палає, це і так зрозуміло, ЗЕбіли теж. Я навіть продовжу своє мислення і умовно стану на бік ворога, як би я вчинив готуючись до Норманських перемовин, щоб досягнути мети і як ціль приборкати Україну і мати політичний вплив, коли Кролик і сам йде до Удава. Так от, ворог гладить по голівоньці нашого ЗЕ.., значить щось діється не в інтересах України. Не пам"ятаю, щоб так режим х..ла вихваляв Порошенка, бо Порох дипломат, гравець зі стажем і обдурити його було вкрай важко. Він втримав фронт і подальше просування руського міра на терени Неньки, за що йому подяка. Що відбувається зараз, згадаю знову Кролика, який прагне зустрітися з Удавом, в Удава паща відкрита, а Кролик заграє, відводить війська і 30 населених пунктів опиняться в сірій зоні, але Кролик має вимоги не істи його, а Удав страшено голодний, бо 5 років нічого не жер.І чим це все закінчиться, мабуть всі здогадались.

Коли була зустріч Порошенка з х..лом, х..ло погрожував знищенням ЗСУ, які опинилися в котлі а також цим шантажував, але Порох витримав прорахувавши, що треба тягнути час для зміцнення обороноздатності Держави, та підписував Мінські домовленості, розуміючи що вони ганебні. До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів. Ти ж далеко вже зайшов, розумієш? Суспільство тобі не вибачить такі кроки, втрати території, жертви військових, та цивільного населення". Цікаво на що піде наша бубочка? Він себе затягує на вила, тобто в програшну ситуацію, який би крок не зробив. Я навіть продовжу своє мислення і умовно стану на бік ворога, як би я вчинив готуючись до Норманських перемовин, щоб досягнути мети і як ціль приборкати Україну і мати політичний вплив, коли Кролик і сам йде до Удава. Так от, ворог гладить по голівоньці нашого ЗЕ.., значить щось діється не в інтересах України. Не пам"ятаю, щоб так режим х..ла вихваляв Порошенка, бо Порох дипломат, гравець зі стажем і обдурити його було вкрай важко. Він втримав фронт і подальше просування руського міра на терени Неньки, за що йому подяка. Що відбувається зараз, згадаю знову Кролика, який прагне зустрітися з Удавом, в Удава паща відкрита, а Кролик заграє, відводить війська і 30 населених пунктів опиняться в сірій зоні, але Кролик має вимоги не істи його, а Удав страшено голодний, бо 5 років нічого не жер.І чим це все закінчиться, мабуть всі здогадались.Коли була зустріч Порошенка з х..лом, х..ло погрожував знищенням ЗСУ, які опинилися в котлі а також цим шантажував, але Порох витримав прорахувавши, що треба тягнути час для зміцнення обороноздатності Держави, та підписував Мінські домовленості, розуміючи що вони ганебні. До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів. Ти ж далеко вже зайшов, розумієш? Суспільство тобі не вибачить такі кроки, втрати території, жертви військових, та цивільного населення". Цікаво на що піде наша бубочка? Він себе затягує на вила, тобто в програшну ситуацію, який би крок не зробив.

Вместо домыслов лучше отталкиваться от фактов.



Факт:

З.Ы. не пойму: если разведение на руку оккупанту (как в этом убеждает Перес, 5-й канал и пр.), то почему он (оккурант, пуйло) всячески пытается сорвать это разведение?

На 5-Ом канале:



https://www.5.ua/ru/rehyoni/chto-delaiu ... 00163.html Вместо домыслов лучше отталкиваться от фактов.Факт:З.Ы. не пойму: если разведение на руку оккупанту (как в этом убеждает Перес, 5-й канал и пр.), то почему он (оккурант, пуйло) всячески пытается сорвать это разведение?На 5-Ом канале:... 00163.html detroytred

Повідомлень: 22401 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 18:09 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Так разведение сил двустороннее - почему вновь занять оставленные позиции для ВСУ должно быть труднее, чем для сепаров? Так разведение сил двустороннее - почему вновь занять оставленные позиции для ВСУ должно быть труднее, чем для сепаров? Хто таке сказав? Чи є десь звіт, або контроль за цими терористичними формуваннями. Чи це особиста придумка, як висновок на домовленостях.



PS/ Закінчуйте вже з Марксом, комунізмом засмітили гілку маразмом. Я розумію що бот на зарплатні, але маячня не дуже цікава. Хто таке сказав? Чи є десь звіт, або контроль за цими терористичними формуваннями. Чи це особиста придумка, як висновок на домовленостях.PS/ Закінчуйте вже з Марксом, комунізмом засмітили гілку маразмом. Я розумію що бот на зарплатні, але маячня не дуже цікава. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2452 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 18:12 lapay написав: zРадио написав: Тебя послушать, так и Ньютон - лошара. Средненький выпускник физмата знает сегодня в разы больше него, а отличники учебы и Эйнштейна за пояс заткнут... Тебя послушать, так и Ньютон - лошара. Средненький выпускник физмата знает сегодня в разы больше него, а отличники учебы и Эйнштейна за пояс заткнут...

Тебе послухати, так і зараз класичну механіку вивчають по творам Ньютона.

За століття, з творів всих цих авторів-першопроходців, вибрали те, що підтвердилось експериментами, і відкинули все інше, а раціональне компілювали в сучасні підручники. Тиж тут париш про якогось божественного Маркса, до якого ще не дійшло суспільство. Прям непризнинай геній цей Маркс, а його, прямо кричущі помилки, в упор не помічаєш. Тебе послухати, так і зараз класичну механіку вивчають по творам Ньютона.За століття, з творів всих цих авторів-першопроходців, вибрали те, що підтвердилось експериментами, і відкинули все інше, а раціональне компілювали в сучасні підручники. Тиж тут париш про якогось божественного Маркса, до якого ще не дійшло суспільство.Прям непризнинай геній цей Маркс, а його, прямо кричущі помилки, в упор не помічаєш.

Ну зачем так?



Никто тут не парит и уж тем более не обожествляет Маркса.

Оппонировали к Вашему *всрався* и опущению Маркса)))



Кстати, он признанный ученый-то. Ну зачем так?Никто тут не парит и уж тем более не обожествляет Маркса.Оппонировали к Вашему *всрався* и опущению Маркса)))Кстати, он признанный ученый-то. detroytred

Повідомлень: 22401 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 18:13 zРадио написав: PPS: Вагнер - плохой композитор, потому что его слушал гитлер PPS: Вагнер - плохой композитор, потому что его слушал гитлер

а огульно хаяти свастику це не "сюр"? а огульно хаяти свастику це не "сюр"? mephala Повідомлень: 5823 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 18:20 * Коли була зустріч Порошенка з х..лом, х..ло погрожував знищенням ЗСУ, які опинилися в котлі а також цим шантажував, але Порох витримав прорахувавши, що треба тягнути час для зміцнення обороноздатності Держави, та підписував Мінські домовленості, розуміючи що вони ганебні. До чого я, наш НЕлох приїде на зустріч і заявить х..лу таке, "я оголив фронт,відступив назад, давай закінчувати війну. Хм,, поміркує х..ло здивовано і відповість, "ні вова, цього мало і запрпонує свої умови для капітуляції України, а якщо не будеш згоден, то незаконні військові формування прямо зараз почнуть заходити в сіру зону з обстрілами населених пунктів. Ти ж далеко вже зайшов, розумієш? Суспільство тобі не вибачить такі кроки, втрати території, жертви військових, та цивільного населення". Цікаво на що піде наша бубочка? Він себе затягує на вила, тобто в програшну ситуацію, який би крок не зробив.*



Не соответствует реальности

- оголив фронт.



Зачем в базисе писать вымысел, мягко говоря.

И от него фантазировать ещё дальше.



Это и есть маячня.



З.Ы. если бы была хоть малейшая вероятность шантажа личного, то ЗЕ даже если бы и был настолько глуп, чтобы не перестраховаться, то западные партнёры уж точно бы подсказали.

Или хотя бы тот же Беня и пр.



Когда пуйло попытался шантажировать ПАПа, то ПАП соазу затребовал ответ у Муженко о реальной обстановке и возможностях.

Есть же интервью...

И это не личный шантаж, а банальнейшее давление. detroytred

Повідомлень: 22401 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 18:25 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Никто тут не парит и уж тем более не обожествляет Маркса.

Оппонировали к Вашему *всрався* и опущению Маркса)))



Кстати, он признанный ученый-то. Никто тут не парит и уж тем более не обожествляет Маркса.Оппонировали к Вашему *всрався* и опущению Маркса)))Кстати, он признанный ученый-то.

Моє "вс..ався" відносилось до його передбачень і рецептів вирішення проблем. Вижила його "теорія доданої вартості", і, можливо, ще щось - не знаю точно.

Ньютон більше часу приділяв пошукам філософського каменю, ніж механіці, але це не значить, що його твори по алхімії хтось буде визнавати супергеніальними, до яких ще не доросло суспільство і наука. Моє "вс..ався" відносилось до його передбачень і рецептів вирішення проблем. Вижила його "теорія доданої вартості", і, можливо, ще щось - не знаю точно.Ньютон більше часу приділяв пошукам філософського каменю, ніж механіці, але це не значить, що його твори по алхімії хтось буде визнавати супергеніальними, до яких ще не доросло суспільство і наука. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8771 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 450045014502450345044505> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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