Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred так а що реально зможе зробити зеля якщо терористи займуть сіру зону? жалітися пуйлу - так він скаже що нідочого. почне військову кампанію щоб їх вибити - пуйло тільки цього й чекає щоб почати волати що вбивають мирне населення та завести свої війська можливо навіть офіційно. та ще не відомо як западні партнери відреагують. я власне не бачу ніяких можливостей страхування цієї ситуації. чисто вабанк йде.
Faceless написав:Щодо точних наук... Математику ви до неї відносите? Ви теоремами тисячолітньої давнини досі користуєтесь, про праці 16-18 сторіччя я взагалі мовчу:)
Те, що теорема Піфагора вивчається в школі, не означає, що математикам обов'язково треба прочитати його твори. Тому і читати "Капітал" Маркса це все одно, що читати "Начала" Ньютона - тільки зайвий геморой і засмічування мізків різною фігнею, яку потім відкинула практика.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
mephala написав:detroytred так а що реально зможе зробити зеля якщо терористи займуть сіру зону? жалітися пуйлу - так він скаже що нідочого. почне військову кампанію щоб їх вибити - пуйло тільки цього й чекає щоб почати волати що вбивають мирне населення та завести свої війська можливо навіть офіційно. та ще не відомо як западні партнери відреагують. я власне не бачу ніяких можливостей страхування цієї ситуації. чисто вабанк йде.
Вопрос не в том, что он сможет сделать в таком случае. Вопрос был в другом.
В возможности такого, как описал Перес, шантажа.
Если оккупант займёт серую зону, то ЗЕ и Запад на этом только плюсы получат. Так как сорвал всё пуйло и Ко, а мы молодцы хотели и начали процесс мира. Можно пу нафиг посылать, санкции усиливать, дивы с него грести, больше Украине помогать.
Разумеется, что цена -- эта зона. Но это политика. И я не оцениваю хорошо это или плохо. У разных людей разная оценка.
Моё оппонирование было к искажениям))) о личном шантаже, оголении фронта и т.д.
ЛАД написав:Если бы это была единственная ошибка! 1. Почему-то считает, что стоимость жилых квадратов = 90% всей стоимости нар.хоз. УССР. Получается, что стоимость всей промышленности и пр. всего 10%. Или нечётко изложена мысль. Возможность поучаствовать в приватизации заводов у пересичного была близка к 0.
1 Станом на сьогодні в населення приблизно 1 млрд м2 житла вартістю приблизно 300 млрд доларів Станом на сьогодні в 100 найбільших олігархів - 30 млрд доларів 2 Населенню навязана думка ,що олігархи всі 27 років незалежності тільки те й робили що крали..... 3 Якщо олігархи крали , то на момент початку крадіжки співвідношення між олігархами й населенням становило ще менше ніж сьогоднішні 90% у населення і 10% у олігархів
ЛАД написав:2. Как и раньше, не учитывает, что в случае массовой продажи жилья по его совету его стоимость резко упала бы. Если не до 0, то очень близко.
1 Житло специфічний товар , його якщо продаєш- то все одно повинен десь жити ,а тому продавши житло-ти відразу починаєш шукати де б його собі орендувати.. 2 При чому твій попит оренди-платоспроможний.бо на руках сума ,якої вистачити на 100 місяців оренди.
1. Когда шла приватизация (в первой половине 90-х), кв. м жилья не стоил 300 долларов. Его стоимость выросла позже. А стоимость нашей промышленности в массе падает. 2. От того, что необходимо арендовать жильё, его цена при массовой продаже не растёт. И стоимость аренды больше зависит от уровня доходов населения. В то время я арендовал одинарку за 10 долл. (при том, что сдавалось относительно мало квартир, а если бы началась массовая сдача?) Кроме того, чтобы продать квартиру, надо, тобы её кто-то купил. А если бы все (многие) последовали Вашему совету, то кто бы покупал? 3. Квартира, в кот. человек живёт, вообще не является капиталом. Она становится капиталом только в случае, когда она лишняя. Продавать квартиру с целью вложить эти деньги в бизнес в общем случае - глупость несусветная (бывают, конечно, исключения, но достаточно редкие). По статистике во всех странах подавляющее большинство бизнесов достаточно быстро прогорают. В результате человек останется и без бизнеса, и без квартиры. Уверен, чтолично Вы такую глупость не делали.
ЛАД написав:3. Ни в одной экономике не может быть 95% "тих ... хто скористався вікном можливостей" и 5% найманих. Где бы он нашёл строителей (раньше) или продавцов в свой магазин (сейчас). Я даже молчу о том, что 95% не способны заниматься предпринимательством. Так же, как не могут 95% населения стать программистами или физиками-теоретиками. Можно было бы и ещё назвать ошибки, но нет смысла.
А в цьому пункті і є скрита маніпуляція 1 Багатство це не володіння якоїсь абсолютної суми,після якої ти багатий... Багатство-це порівняльна величина... Іван - багатший від Петра, а Петро багатший від Миколи...
Саме тому а - ніколи не буде 95-100% багатих б - завжди буде 1% дуже багатих ,10% просто багатих,30% помірно багатих - остальні 59% будуть вважати себе бідними[/quote] Речь шла не о богатстве. Вы писали о "найманих" и "тих ... хто скористався вікном можливостей", т.е. не "найманих", а имеющих "своё дело".
2 В розвинутих країнах до 50% ВВП створюють малі підприємства Навіть у нас,систему Єдиного податку-використовують дуже багаті для мінімізації своїх розходів...
Это к чему? Непонятно.
Питання на засипку Чому а - Держава дала можливість 95% стартувати ,надавши їм стартовий капітал ,але чомусь стартувало тільки 2,5%
Выше написал - квартира не капитал. Так что никакого "стартового капіталу" держава не надала.
б - в додаток до стартового капіталу-Держава упростила можливість отримання вищої освіти(за рахунок зниження середнього рівня звичайно) ,але реальні знання (а не диплом про освіту) чомусь отримало ще менше молодих людей ніж це було часів СРСР
Это каким образом "Держава упростила можливість отримання вищої освіти"? Введением контрактного (платного) обучения? Других "упрощений" что-то не припомню.
ПС Поки у нас не зявиться 30-40% тих ,хто вважає що все потрібно добиватись самостійно і не плакатись на когось - до того часу у нас будуть проблеми
Добивать самостоятельно, прилагать усилия надо. Но это надо было и в Союзе. Но при этом государство должно создавать условия для развития общества. То, о чём Вам регулрно пишет detroytred.
ППС Порошенко за роки керування добився того що в Державі вже є 27%... Залишився мізер ще 50% від цих 27...
Об этом Вам уже написали.
Не понимаю. Вы, вроде, неглупый человек. Но почему-то с упорством, заслуживающим лучшего применения защищаете явно ошибочные взгляды.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:detroytred так а що реально зможе зробити зеля якщо терористи займуть сіру зону? жалітися пуйлу - так він скаже що нідочого. почне військову кампанію щоб їх вибити - пуйло тільки цього й чекає щоб почати волати що вбивають мирне населення та завести свої війська можливо навіть офіційно. та ще не відомо як западні партнери відреагують. я власне не бачу ніяких можливостей страхування цієї ситуації. чисто вабанк йде.
Вопрос не в том, что он сможет сделать в таком случае. Вопрос был в другом.
В возможности такого, как описал Перес, шантажа.
Если оккупант займёт серую зону, то ЗЕ и Запад на этом только плюсы получат. Так как сорвал всё пуйло и Ко, а мы молодцы хотели и начали процесс мира. Можно пу нафиг посылать, санкции усиливать, дивы с него грести, больше Украине помогать.
Разумеется, что цена -- эта зона. Но это политика. И я не оцениваю хорошо это или плохо. У разных людей разная оценка.
Моё оппонирование было к искажениям))) о личном шантаже, оголении фронта и т.д.
Faceless написав:Щодо точних наук... Математику ви до неї відносите? Ви теоремами тисячолітньої давнини досі користуєтесь, про праці 16-18 сторіччя я взагалі мовчу:)
Те, що теорема Піфагора вивчається в школі, не означає, що математикам обов'язково треба прочитати його твори. Тому і читати "Капітал" Маркса це все одно, що читати "Начала" Ньютона - тільки зайвий геморой і засмічування мізків різною фігнею, яку потім відкинула практика.
Справа в тому, що ні першого, ні другого практика не відкидала, а серйозні науковці знайомляться з першоджерелами, що одного шо іншого, залежно від профілю. Того ж Маркса вивчають у всіх серйозних університетах світу, як економісти, так і філософи. Бути знайомим з його працями не означає стати марксистом, а от вести дискусії з прихильниками його ідей, не читавши, м'яко кажучи складно
Faceless написав:Справа в тому, що ні першого, ні другого практика не відкидала, а серйозні науковці знайомляться з першоджерелами, що одного шо іншого, залежно від профілю
Першого професійні математики точно не читають, хіба що для цікавості чи для історії математики. Мені ближче математика, а не філософія, тому і така позиція.
Того ж Маркса вивчають у всіх серйозних університетах світу, як економісти, так і філософи. Бути знайомим з його працями не означає стати марксистом, а от вести дискусії з прихильниками його ідей, не читавши, м'яко кажучи складно
Я не збирався вступати в полеміку з вірянами Маркса. Дав посилання на його вислів про націоналізацію, бо сам бачив наслідки цієї націоналізації. Все.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 03 лис, 2019 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.