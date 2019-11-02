Додано: Нед 03 лис, 2019 19:00

detroytred написав: ............

Вопрос не в том, что он сможет сделать в таком случае. Вопрос был в другом.



В возможности такого, как описал Перес, шантажа.



Если оккупант займёт серую зону, то ЗЕ и Запад на этом только плюсы получат. Так как сорвал всё пуйло и Ко, а мы молодцы хотели и начали процесс мира.

Можно пу нафиг посылать, санкции усиливать, дивы с него грести, больше Украине помогать.



Разумеется, что цена -- эта зона. Но это политика. И я не оцениваю хорошо это или плохо.

У разных людей разная оценка.



Моё оппонирование было к искажениям))) о личном шантаже, оголении фронта и т.д. ............Вопрос не в том, что он сможет сделать в таком случае. Вопрос был в другом.В возможности такого, как описал Перес, шантажа.Если оккупант займёт серую зону, то ЗЕ и Запад на этом только плюсы получат. Так как сорвал всё пуйло и Ко, а мы молодцы хотели и начали процесс мира.Можно пу нафиг посылать, санкции усиливать, дивы с него грести, больше Украине помогать.Разумеется, что цена -- эта зона. Но это политика. И я не оцениваю хорошо это или плохо.У разных людей разная оценка.Моё оппонирование было к искажениям))) о личном шантаже, оголении фронта и т.д.

Зона это даже не цена.В случае попыток занятия зоны вполне можно выбивать их оттуда. И РФ не вмешается. Они и в 2014 вмешались явно только тогда, когда было видно, что ЛДНР вот-вот накроются медным тазом.В случае серой зоны вопрос будет стоять совсем иначе. Во-первых, это далеко от поражения ЛДНР, речь будет только о восстановлении сегоняшнего статус-кво. Во-вторых, в глазах всего мира войска ЛДНР будут нарушителями договорённостей. В-третьих, отводят войска на какой-то километр, так что если даже захватят серую зону, а наши решат не отбивать её, то этот километр роли не играет.Нет, конечно, если исходить из высказываний Маруськи "не отдадим ни пяди", тогда да.