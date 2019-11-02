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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4502450345044505>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:59

  mephala написав:
  zРадио написав:PPS: Вагнер - плохой композитор, потому что его слушал гитлер

а огульно хаяти свастику це не "сюр"? :mrgreen:


Дожились - антагонист нацизма должен извиниться перед его симпатиком? :mrgreen:

Потому что сферическую свастику в вакууме я "огульно" не хаял - я выражал отвращение по поводу нашивок Тотенкопф!

Так что не дождешься 8)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 лис, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:59

mephala
Вы невнимательно прочитали.
Я указал на плюсы не якихось террористов.

Противостояние и состоит в зарабатывании дивов...
Предпринимают действие и прогнозируют, что с этого получат.

С разведения ЗЕ и Запад, получат минимум, который я указал (в случае срыва пуйлом), и максимум - обещанное уменьшение уровня боевого бодания и начало замирения.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 лис, 2019 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:00

  detroytred написав:............
Вопрос не в том, что он сможет сделать в таком случае. Вопрос был в другом.

В возможности такого, как описал Перес, шантажа.

Если оккупант займёт серую зону, то ЗЕ и Запад на этом только плюсы получат. Так как сорвал всё пуйло и Ко, а мы молодцы хотели и начали процесс мира.
Можно пу нафиг посылать, санкции усиливать, дивы с него грести, больше Украине помогать.

Разумеется, что цена -- эта зона. Но это политика. И я не оцениваю хорошо это или плохо.
У разных людей разная оценка.

Моё оппонирование было к искажениям))) о личном шантаже, оголении фронта и т.д.

Зона это даже не цена.
В случае попыток занятия зоны вполне можно выбивать их оттуда. И РФ не вмешается. Они и в 2014 вмешались явно только тогда, когда было видно, что ЛДНР вот-вот накроются медным тазом.
В случае серой зоны вопрос будет стоять совсем иначе. Во-первых, это далеко от поражения ЛДНР, речь будет только о восстановлении сегоняшнего статус-кво. Во-вторых, в глазах всего мира войска ЛДНР будут нарушителями договорённостей. В-третьих, отводят войска на какой-то километр, так что если даже захватят серую зону, а наши решат не отбивать её, то этот километр роли не играет.
Нет, конечно, если исходить из высказываний Маруськи "не отдадим ни пяди", тогда да.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:00

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  Faceless написав:Справа в тому, що ні першого, ні другого практика не відкидала, а серйозні науковці знайомляться з першоджерелами, що одного шо іншого, залежно від профілю

Першого професійні математики точно не читають, хіба що для цікавості чи для історії математики.
Мені ближче математика, а не філософія, тому і така позиція. :)
Ви маєте вищу освіту в математичній галузі? Якщо так, то ви справді не читали ні Декарта, ні Гауса, ні Ейлера, ні Рімана, ні Лєйбніца?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:02

  detroytred написав: Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).

Дальше можно не продолжать :mrgreen:
Это утопический взгляд на природу человека, который нивелирует все марксовы (и не только) рассуждения, прогнозы и фантазии о социализме/коммунизме.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:11

  Faceless написав:
lapay написав:
  Faceless написав:Справа в тому, що ні першого, ні другого практика не відкидала, а серйозні науковці знайомляться з першоджерелами, що одного шо іншого, залежно від профілю

Першого професійні математики точно не читають, хіба що для цікавості чи для історії математики.
Мені ближче математика, а не філософія, тому і така позиція. :)
Ви маєте вищу освіту в математичній галузі? Якщо так, то ви справді не читали ні Декарта, ні Гауса, ні Ейлера, ні Рімана, ні Лєйбніца?

Я считаю, что на финансовом форуме вполне уместно самому изучить Смита, Маркса, Кейнса, Фридмена. Хотя бы их.
Даже если в ВУЗе приходилось изучать, но, когда сам и уже в неюношеском возрасте читаешь труды этих столпов, то ... видишь всё совершенно иначе, чем для сдачи экзамена)))

Философия и вовсе - сила.
Это фундамент.

Фундаментальные знания - это одно, а заработать на пиво-яхту --- это иное.

Я сейчас увлекся растениями. Крайне интересны процессы ...
Сама суть и физика процессов, строение, взаимодействие частей и пр.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:18

  Starikan написав:
  detroytred написав: Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).

Дальше можно не продолжать :mrgreen:
Это утопический взгляд на природу человека, который нивелирует все марксовы (и не только) рассуждения, прогнозы и фантазии о социализме/коммунизме.

Утопичность конечно есть.
Но не категорическая.

Ведь тут многие оппонируют высокой сознательностью шведов и пр.

Рост уровня сознания безусловно идёт. Сравнить сегодняшнего работягу (в пределе -- программиста) и 19-го века.
Але низенько-низенько...

Скандинавский социализм -- выражение не на пустом месте.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:19

  Starikan написав:
  detroytred написав: Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).

Дальше можно не продолжать :mrgreen:
Это утопический взгляд на природу человека, который нивелирует все марксовы (и не только) рассуждения, прогнозы и фантазии о социализме/коммунизме.


Ох уж эти легковерные утописты - как же они заблуждались. То ли дело форумные Атланты, точно знающие, что человек человеку волк :mrgreen:

These 14 billionaires just promised to give away more than half of their money like Bill Gates and Warren Buffett
https://www.cnbc.com/2017/05/31/14-bill ... ledge.html
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:33

  lapay написав:бо сам бачив наслідки цієї націоналізації


И что ж ты такого мог увидеть в СССР 2-й половины 20-го века, построенного до его образования в 1920-х, а затем национализированного? :shock:

Ничего же не было, кроме бесконечных крестов, церквушек и церквей! 90% того, что ты видишь вокруг, построено во времена Союза. Еще 9% - во времена независимой Украины.

В связи с этим повторяю вопрос - что национализированного ты мог видел? Приватбанк? :mrgreen:

PS: ну а если ты про землю, то все понятно, почему Маркс - не твой герой...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 лис, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:35

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Маркс социализм видел при высоком сознании работников (естественно всех звеньев).
Дальше можно не продолжать :mrgreen:
Это утопический взгляд на природу человека, который нивелирует все марксовы (и не только) рассуждения, прогнозы и фантазии о социализме/коммунизме.
Ох уж эти легковерные утописты - как же они заблуждались. То ли дело форумные Атланты, точно знающие, что человек человеку волк :mrgreen:
These 14 billionaires just promised to give away more than half of their money like Bill Gates and Warren Buffett
https://www.cnbc.com/2017/05/31/14-bill ... ledge.html

Это подачка и пиар, не более того. Новая мода, если угодно.
Никакого отношения к социализму не имеющая.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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