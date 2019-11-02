Дожились - антагонист нацизма должен извиниться перед его симпатиком?
Потому что сферическую свастику в вакууме я "огульно" не хаял - я выражал отвращение по поводу нашивок Тотенкопф!
Так что не дождешься
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:59
Дожились - антагонист нацизма должен извиниться перед его симпатиком?
Потому что сферическую свастику в вакууме я "огульно" не хаял - я выражал отвращение по поводу нашивок Тотенкопф!
Так что не дождешься
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 лис, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:59
mephala
Вы невнимательно прочитали.
Я указал на плюсы не якихось террористов.
Противостояние и состоит в зарабатывании дивов...
Предпринимают действие и прогнозируют, что с этого получат.
С разведения ЗЕ и Запад, получат минимум, который я указал (в случае срыва пуйлом), и максимум - обещанное уменьшение уровня боевого бодания и начало замирения.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 лис, 2019 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:00
Зона это даже не цена.
В случае попыток занятия зоны вполне можно выбивать их оттуда. И РФ не вмешается. Они и в 2014 вмешались явно только тогда, когда было видно, что ЛДНР вот-вот накроются медным тазом.
В случае серой зоны вопрос будет стоять совсем иначе. Во-первых, это далеко от поражения ЛДНР, речь будет только о восстановлении сегоняшнего статус-кво. Во-вторых, в глазах всего мира войска ЛДНР будут нарушителями договорённостей. В-третьих, отводят войска на какой-то километр, так что если даже захватят серую зону, а наши решат не отбивать её, то этот километр роли не играет.
Нет, конечно, если исходить из высказываний Маруськи "не отдадим ни пяди", тогда да.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:00
Re: Політичні дискусії
Ви маєте вищу освіту в математичній галузі? Якщо так, то ви справді не читали ні Декарта, ні Гауса, ні Ейлера, ні Рімана, ні Лєйбніца?
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:02
Дальше можно не продолжать
Это утопический взгляд на природу человека, который нивелирует все марксовы (и не только) рассуждения, прогнозы и фантазии о социализме/коммунизме.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:11
Я считаю, что на финансовом форуме вполне уместно самому изучить Смита, Маркса, Кейнса, Фридмена. Хотя бы их.
Даже если в ВУЗе приходилось изучать, но, когда сам и уже в неюношеском возрасте читаешь труды этих столпов, то ... видишь всё совершенно иначе, чем для сдачи экзамена)))
Философия и вовсе - сила.
Это фундамент.
Фундаментальные знания - это одно, а заработать на пиво-яхту --- это иное.
Я сейчас увлекся растениями. Крайне интересны процессы ...
Сама суть и физика процессов, строение, взаимодействие частей и пр.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:18
Утопичность конечно есть.
Но не категорическая.
Ведь тут многие оппонируют высокой сознательностью шведов и пр.
Рост уровня сознания безусловно идёт. Сравнить сегодняшнего работягу (в пределе -- программиста) и 19-го века.
Але низенько-низенько...
Скандинавский социализм -- выражение не на пустом месте.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:19
Ох уж эти легковерные утописты - как же они заблуждались. То ли дело форумные Атланты, точно знающие, что человек человеку волк
These 14 billionaires just promised to give away more than half of their money like Bill Gates and Warren Buffett
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:33
И что ж ты такого мог увидеть в СССР 2-й половины 20-го века, построенного до его образования в 1920-х, а затем национализированного?
Ничего же не было, кроме бесконечных крестов, церквушек и церквей! 90% того, что ты видишь вокруг, построено во времена Союза. Еще 9% - во времена независимой Украины.
В связи с этим повторяю вопрос - что национализированного ты мог видел? Приватбанк?
PS: ну а если ты про землю, то все понятно, почему Маркс - не твой герой...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 лис, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:35
Это подачка и пиар, не более того. Новая мода, если угодно.
Никакого отношения к социализму не имеющая.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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