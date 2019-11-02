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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:37
Starikan написав:
Это подачка и пиар, не более того. Новая мода, если угодно.
Никакого отношения к социализму не имеющая.
К социализму - не имеющая. К человеческой природе, о которой у тебя, сорян, весьма пещерные представления - очень даже имеющая
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:40
Faceless написав: lapay написав: Faceless написав:
Справа в тому, що ні першого, ні другого практика не відкидала, а серйозні науковці знайомляться з першоджерелами, що одного шо іншого, залежно від профілю
Першого професійні математики точно не читають, хіба що для цікавості чи для історії математики.
Мені ближче математика, а не філософія, тому і така позиція.
Ви маєте вищу освіту в математичній галузі? Якщо так, то ви справді не читали ні Декарта, ні Гауса, ні Ейлера, ні Рімана, ні Лєйбніца?
Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже.
А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.
Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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