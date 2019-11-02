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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4503450445054506>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:40

  Faceless написав:
lapay написав:
  Faceless написав:Справа в тому, що ні першого, ні другого практика не відкидала, а серйозні науковці знайомляться з першоджерелами, що одного шо іншого, залежно від профілю

Першого професійні математики точно не читають, хіба що для цікавості чи для історії математики.
Мені ближче математика, а не філософія, тому і така позиція. :)
Ви маєте вищу освіту в математичній галузі? Якщо так, то ви справді не читали ні Декарта, ні Гауса, ні Ейлера, ні Рімана, ні Лєйбніца?

Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже. :)
А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.
Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:54

На шестом году российской агрессии против нашей страны Украине так и не удалось обеспечить оккупированные территории украинским телевидением и радио и побороть там засилие телевидения российского, утопившего Донбасс и Крым в кремлевской пропаганде.
Нам неведомо, вняли ли совету Зеленского дончане, луганчане и крымчане, и стали ли массово вести беседы с телевизором, но достоверно известно, что российское телевидение они массово смотрели и смотрят. Причем не только на оккупированных территориях. Практически все украинское приграничье с РФ покрывается российским телерадиосигналом. Результаты жесткого облучения украинцев роспропагандой ярко демонстрирует хотя бы тот факт, что на внеочередных парламентских выборах 2019-го даже в тех областях, где победила президентская партия "Слуга народа", на многих отдельных избирательных участках, находящихся в непосредственной близости от границы с РФ, большинство голосов собрала откровенно пророссийская ОПЗЖ Бойко—Медведчука, назойливо рекламировавшаяся российским телевидением…
https://zn.ua/internal/vmesto-razgovoro ... 4605_.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:55

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже.
А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.
Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.

И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:25

Re: Політичні дискусії

  Ой+ написав:А взагалі то не став би абсолютизувати результати таких тестів.

Поддерживаю.

Если верить этой таблице (https://en.wikipedia.org/wiki/Nations_a ... capita.png), Северная Корея (102) наравне с Швейцарией и Нидерландами и уступает только 4-м - Сингапуру, Китаю, Японии, Южной Корее, а также Тайваню и Гонконгу (составные части Китая).

Страна в первой семерке по интеллекту в мире!!

Все остальные страны по уровню IQ ниже КНДР.

А результат жизни?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:31

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:На шестом году российской агрессии против нашей страны Украине так и не удалось обеспечить оккупированные территории украинским телевидением и радио и побороть там засилие телевидения российского, утопившего Донбасс и Крым в кремлевской пропаганде.

А может это и к лучшему, что там нет украинского ТВ?
Выселить, забрать право голоса, отправить в концлагеря. Почему вновь участились призывы к дискриминации жителей Донбасса
9 октября 2019

Украинские публичные люди националистического окраса предлагают свои формулы. Выселить на 50 лет из Украины, лишить права голоса, забрать пенсии, создать фильтрационные лагеря - вот только некоторые из предложений, которыми известные украинцы делятся в соцсетях, пока на Донбассе пытаются начать разведение военных сил.

Цель этих заявлений понятна - напугать людей на непоконтрольной части Донбасса, чтобы население "ДНР" и "ЛНР" не хотело возвращаться в Украину. Что может в перспективе остановить робкие шаги навстречу миру, которые делаются сейчас.

Мы собрали самые скандальные заявления, которые за последние пять лет сделали украинские политики, писатели, журналисты.
...

https://strana.ua/news/226696-najem-ava ... istry.html
"Испорченные люди, худший регион". Как на канале Порошенко лишали гражданства жителей Донбасса
28 октября 2019

В эфире "5 канала", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "ЛДНР".

Он также высказал мнение, что население этих территорий Украине не нужно – в отличие от самих территорий.
...

https://strana.ua/news/230321-na-5-kana ... video.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:36

  yanyura написав:
  Ой+ написав:А взагалі то не став би абсолютизувати результати таких тестів.

Поддерживаю.

Если верить этой таблице (https://en.wikipedia.org/wiki/Nations_a ... capita.png), Северная Корея (102) наравне с Швейцарией и Нидерландами и уступает только 4-м - Сингапуру, Китаю, Японии, Южной Корее, а также Тайваню и Гонконгу (составные части Китая).

Страна в первой семерке по интеллекту в мире!!

Все остальные страны по уровню IQ ниже КНДР.

А результат жизни?


Так, минуточку - результаты тестов IQ не абстрактны, а реальны. Я спокойно отношусь к тому, что в среднем у корейцев и китайцев IQ выше, чем у украинцев. Но сам показатель характеризует лишь физиологические задатки мозга. Ключевым является образование. Воспитай ребенка пары с суммарным IQ >250 где-нибудь в Экваториальной Гвинее, и получится маугли. С очень высокими и нереализованными задатками...

Бывают неудачники с высоким IQ, успешные с низким. IQ имеет значение лишь в небольшом количестве случаев - например, человек с низким IQ никогда не преуспеет в шахматах. Но в политике - без проблем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:36

  yanyura написав:
  Ой+ написав:А взагалі то не став би абсолютизувати результати таких тестів.

Поддерживаю.

Если верить этой таблице (https://en.wikipedia.org/wiki/Nations_a ... capita.png), Северная Корея (102) наравне с Швейцарией и Нидерландами и уступает только 4-м - Сингапуру, Китаю, Японии, Южной Корее, а также Тайваню и Гонконгу (составные части Китая).

Страна в первой семерке по интеллекту в мире!!

Все остальные страны по уровню IQ ниже КНДР.

А результат жизни?


Люди с самым высоким IQ в основном малоизвестны и часто особыми успехами не обременённые, кроме грамот книги рекордов Гиннеса. Ни денег особых не имеют, ни должностей, ни памяти потомков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:38

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не соответствует реальности
- оголив фронт.

Зачем в базисе писать вымысел, мягко говоря.
И от него фантазировать ещё дальше.

Это и есть маячня.

З.Ы. если бы была хоть малейшая вероятность шантажа личного, то ЗЕ даже если бы и был настолько глуп, чтобы не перестраховаться, то западные партнёры уж точно бы подсказали.
Или хотя бы тот же Беня и пр.

Когда пуйло попытался шантажировать ПАПа, то ПАП соазу затребовал ответ у Муженко о реальной обстановке и возможностях.
Есть же интервью...
И это не личный шантаж, а банальнейшее давление


Ми ж не про сьогоднення міркуємо, а трохи забігаємо на майбутнє. Тобто заяви були про відведення ЗСУ по всій ділянці фронту від Влади? Так, були. Сіру зону є наміри збільшити і оголити фронт? Є. А це простір для дій нвф ДНР, в яку потрапляють населені пункти з мешканцями. І чим далі цей процес зайде з відведенням, тим більша залежність бубочки від х..ла. бо ерефія на перемовинах не сторона конфлікта і за дії терористів, яких вона доречі підтримує не відповідає.
Там є ідейні в ДНР, які розуміють, що якщо потраплять під українське законодавство їм вирок і тюрма в кращому випадку, тому і заважають розведенню обстрілами, незважаючи на вказівки кремлівських кураторів, які намагаться впихнути ДНР у вигляді Троянського коня в Україну для досягнення своєї мети - зруйнувати.

Я сейчас увлекся растениями. Крайне интересны процессы ...
Сама суть и физика процессов, строение, взаимодействие частей и пр
Не дуже там захоплюйтесь палінням, після вирощування. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 03 лис, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:47

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Люди с самым высоким IQ в основном малоизвестны и часто особыми успехами не обременённые, кроме грамот книги рекордов Гиннеса. Ни денег особых не имеют, ни должностей, ни памяти потомков.

Но ведь это говорится не об отдельном человеке (людях), а в целом по стране.

Если посмотреть уровень жизни в странах, которые равны КНДР по IQ или даже с той 8-кой, у которой IQ немного ниже, 100 (правда не уверен по Макао), то получается, что индекс страны с высоким IQ ее жителей позволяет добиться лучшей жизни, чего не скажешь о Сев. Корее.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:55

  yanyura написав:Но ведь это говорится не об отдельном человеке (людях), а в целом по стране.

Если посмотреть уровень жизни в странах, которые равны КНДР по IQ или даже с той 8-кой, у которой IQ немного ниже, 100 (правда не уверен по Макао), то получается, что индекс страны с высоким IQ ее жителей позволяет добиться лучшей жизни, чего не скажешь о Сев. Корее.


У меня есть много знакомых с IQ явно ниже, чем у меня, но которые достигли в жизни явно больше в плане должностей и финансовой обеспеченности, чем я.
Я подозреваю, что главное в жизни для успеха это не IQ. Иногда лишний багаж знаний явно мешает принять некое рискованное решение, которое необходимо для скачка вперёд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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