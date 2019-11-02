Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Справа в тому, що ні першого, ні другого практика не відкидала, а серйозні науковці знайомляться з першоджерелами, що одного шо іншого, залежно від профілю
Першого професійні математики точно не читають, хіба що для цікавості чи для історії математики. Мені ближче математика, а не філософія, тому і така позиція.
Ви маєте вищу освіту в математичній галузі? Якщо так, то ви справді не читали ні Декарта, ні Гауса, ні Ейлера, ні Рімана, ні Лєйбніца?
Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже. А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных. Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
На шестом году российской агрессии против нашей страны Украине так и не удалось обеспечить оккупированные территории украинским телевидением и радио и побороть там засилие телевидения российского, утопившего Донбасс и Крым в кремлевской пропаганде. Нам неведомо, вняли ли совету Зеленского дончане, луганчане и крымчане, и стали ли массово вести беседы с телевизором, но достоверно известно, что российское телевидение они массово смотрели и смотрят. Причем не только на оккупированных территориях. Практически все украинское приграничье с РФ покрывается российским телерадиосигналом. Результаты жесткого облучения украинцев роспропагандой ярко демонстрирует хотя бы тот факт, что на внеочередных парламентских выборах 2019-го даже в тех областях, где победила президентская партия "Слуга народа", на многих отдельных избирательных участках, находящихся в непосредственной близости от границы с РФ, большинство голосов собрала откровенно пророссийская ОПЗЖ Бойко—Медведчука, назойливо рекламировавшаяся российским телевидением… https://zn.ua/internal/vmesto-razgovoro ... 4605_.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
ЛАД написав:Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже. А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных. Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.
И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально
Ukrainian написав:На шестом году российской агрессии против нашей страны Украине так и не удалось обеспечить оккупированные территории украинским телевидением и радио и побороть там засилие телевидения российского, утопившего Донбасс и Крым в кремлевской пропаганде.
А может это и к лучшему, что там нет украинского ТВ?
Выселить, забрать право голоса, отправить в концлагеря. Почему вновь участились призывы к дискриминации жителей Донбасса 9 октября 2019
Украинские публичные люди националистического окраса предлагают свои формулы. Выселить на 50 лет из Украины, лишить права голоса, забрать пенсии, создать фильтрационные лагеря - вот только некоторые из предложений, которыми известные украинцы делятся в соцсетях, пока на Донбассе пытаются начать разведение военных сил.
Цель этих заявлений понятна - напугать людей на непоконтрольной части Донбасса, чтобы население "ДНР" и "ЛНР" не хотело возвращаться в Украину. Что может в перспективе остановить робкие шаги навстречу миру, которые делаются сейчас.
Мы собрали самые скандальные заявления, которые за последние пять лет сделали украинские политики, писатели, журналисты. ...
Так, минуточку - результаты тестов IQ не абстрактны, а реальны. Я спокойно отношусь к тому, что в среднем у корейцев и китайцев IQ выше, чем у украинцев. Но сам показатель характеризует лишь физиологические задатки мозга. Ключевым является образование. Воспитай ребенка пары с суммарным IQ >250 где-нибудь в Экваториальной Гвинее, и получится маугли. С очень высокими и нереализованными задатками...
Бывают неудачники с высоким IQ, успешные с низким. IQ имеет значение лишь в небольшом количестве случаев - например, человек с низким IQ никогда не преуспеет в шахматах. Но в политике - без проблем
detroytred написав:Не соответствует реальности - оголив фронт.
Зачем в базисе писать вымысел, мягко говоря. И от него фантазировать ещё дальше.
Это и есть маячня.
З.Ы. если бы была хоть малейшая вероятность шантажа личного, то ЗЕ даже если бы и был настолько глуп, чтобы не перестраховаться, то западные партнёры уж точно бы подсказали. Или хотя бы тот же Беня и пр.
Когда пуйло попытался шантажировать ПАПа, то ПАП соазу затребовал ответ у Муженко о реальной обстановке и возможностях. Есть же интервью... И это не личный шантаж, а банальнейшее давление
Ми ж не про сьогоднення міркуємо, а трохи забігаємо на майбутнє. Тобто заяви були про відведення ЗСУ по всій ділянці фронту від Влади? Так, були. Сіру зону є наміри збільшити і оголити фронт? Є. А це простір для дій нвф ДНР, в яку потрапляють населені пункти з мешканцями. І чим далі цей процес зайде з відведенням, тим більша залежність бубочки від х..ла. бо ерефія на перемовинах не сторона конфлікта і за дії терористів, яких вона доречі підтримує не відповідає. Там є ідейні в ДНР, які розуміють, що якщо потраплять під українське законодавство їм вирок і тюрма в кращому випадку, тому і заважають розведенню обстрілами, незважаючи на вказівки кремлівських кураторів, які намагаться впихнути ДНР у вигляді Троянського коня в Україну для досягнення своєї мети - зруйнувати.
Я сейчас увлекся растениями. Крайне интересны процессы ... Сама суть и физика процессов, строение, взаимодействие частей и пр
Не дуже там захоплюйтесь палінням, після вирощування.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 03 лис, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Люди с самым высоким IQ в основном малоизвестны и часто особыми успехами не обременённые, кроме грамот книги рекордов Гиннеса. Ни денег особых не имеют, ни должностей, ни памяти потомков.
Но ведь это говорится не об отдельном человеке (людях), а в целом по стране.
Если посмотреть уровень жизни в странах, которые равны КНДР по IQ или даже с той 8-кой, у которой IQ немного ниже, 100 (правда не уверен по Макао), то получается, что индекс страны с высоким IQ ее жителей позволяет добиться лучшей жизни, чего не скажешь о Сев. Корее.
yanyura написав:Но ведь это говорится не об отдельном человеке (людях), а в целом по стране.
Если посмотреть уровень жизни в странах, которые равны КНДР по IQ или даже с той 8-кой, у которой IQ немного ниже, 100 (правда не уверен по Макао), то получается, что индекс страны с высоким IQ ее жителей позволяет добиться лучшей жизни, чего не скажешь о Сев. Корее.
У меня есть много знакомых с IQ явно ниже, чем у меня, но которые достигли в жизни явно больше в плане должностей и финансовой обеспеченности, чем я. Я подозреваю, что главное в жизни для успеха это не IQ. Иногда лишний багаж знаний явно мешает принять некое рискованное решение, которое необходимо для скачка вперёд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.