А вот с этим полностью согласен.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:01
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:09
Re: Політичні дискусії
А ось і перша сумна новина з так званим відведенням ЗСУ.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:16
Зрада на зраді
Армия возвращается к перловке и гнилой капусте. Скоро форму назад на дубок завернут и кирзачи вместо таланов. Здобулы зебилы.
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