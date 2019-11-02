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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4503450445054506
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я подозреваю, что главное в жизни для успеха это не IQ. Иногда лишний багаж знаний явно мешает принять некое рискованное решение, которое необходимо для скачка вперёд.

А вот с этим полностью согласен.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:09

Re: Політичні дискусії

А ось і перша сумна новина з так званим відведенням ЗСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=TW6bL75bFHM
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:16

Зрада на зраді


Армия возвращается к перловке и гнилой капусте. Скоро форму назад на дубок завернут и кирзачи вместо таланов. Здобулы зебилы.
Schmit
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