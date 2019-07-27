А вот с этим полностью согласен.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:01
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:09
Re: Політичні дискусії
А ось і перша сумна новина з так званим відведенням ЗСУ.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:16
Зрада на зраді
Армия возвращается к перловке и гнилой капусте. Скоро форму назад на дубок завернут и кирзачи вместо таланов. Здобулы зебилы.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:25
на це можна подивитися з іншого боку.
дурням везе - але ніхто не рахує скільки дурнів згинуло щоб одному поталанило.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:50
Кто на ком стоял?
И кто именно что именно занял?
Маруся Зверобой сама же сказала, что общалась недавно с жителями Золотого. И на какие части делится население.
Если с отводом войск там вывесят росфлаги - нет ничего удивительного.
Цель разведения какова? Каковые?
А возможная (и даже вероятная) потеря контроля над Золотым и т.п. пунктами - это цена, издержки, как это цинично не звучит.
Ключевое (рамки, красная черта) - это занятие оставленной нашими силами территории оккупантом.
Не удивлюсь, если наши и вовсе будут ждать пока дыровцы займут, обозначат позиции и ещё и откроют огонь.
Чтобы наверняка уже ткнуть рашкованов в нарушение разведения.
Само по себе намерение разведения - это уже говорит и изначально говорило о том, что этими территориями готовы пожертвовать.
То есть о зраде говорить на основании этого нет повода.
Даже об ошибке в случае неудачи попытки разведения нет оснований говорить без учёта реакции Запада на срыв разведения рашкованами.
З.Ы. не, ну если предположить, что ЗЕ и Ко, а также западные партнёры просто решили отдать рашкованам полоски территории. Просто так замыслили отдать.
Но смысл?
Стратегически не имеет никакого значения.
Имхо. Это тот случай, когда нужно дождаться окончания всего процесса, а уже потом делать выводы.
Ошибка, глупость, зрада или обдуманное целенаправленное решение.
Пока факт один -- что обстрелами, что этой акцией с флагом именно рашкованы пытаются всячески препятствовать, сорвать разведение.
А вот ухудшения и проблемы в армии нужно и необходимо поднимать.
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:28
Не по интеллекту, а по результатам тестов на IQ.
Если посмотрите внимательно, там на первых местах все страны восточной Азии, т.е. те, где пишут иероглифами. Обучение иероглифам - тренирует как раз те навыки, которые требуются при прохождении этого теста. Если вы когда-либо изучали иероглифическое письмо и проходили тест на IQ - поймете, о чем я.
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:47
detroytred
Вообще-то, о разведении войск в этих видео ничего особого нет. А страсти - исключительно нагнетание "зрады".
В первом видео прямо говорится, что Росс, депутат приезжал в Золотое-4, кот. было оккупированным и до разведения. Так что ничего удивительного в росс. флаге там.
Во втором видео об этом "почему-то" умалчивают. Так что второе видео сразу вызывает лёгкое недоверие. Соврал в первом ( о разведении), возможно, врёт и во втором (питание). Надо проверять. Если всё же правда, то надо срочно принимать меры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:29
ЛАД
Я уже даже не пытался проверять, а рассуждал о возможном будущем таковом варианте развития событий.
Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.
Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то.
Почему он не проведёт референдумы по ключевым вопросам...? По той же земле тоже.
Чтобы опираться на мнение народа.
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:44
Какое отношение имеет Золотое-5 к отведению ЗСУ?
Автор видео с 0:15 говорит, что в оккупированное Золотое-5, к которому украинская сторона не имеет доступа, приехал депутат Госдумы.
Также:
Иначе говоря, в это село и раньше, вполне вероятно, мог приезжать кто-то из официоза РФ, но на это никто особо не обращал внимания. Началось разведение - в ход пошло все подряд.
Аналогичный ответ и Schmit.
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2 даты:
Так кто возглавлял МО Украины на время того решения суда и почему это началось муссироваться именно после разведения?
И еше по питанию.
Сегодня 3 ноября. Почему о питании всплывает только сейчас?
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:07
Tegularius
Вероятно вы правы. Вероятно, т.к. я иероглифы не изучал, тест на IQ не проходил - во времена моей молодости "тест на IQ изобретение продажной девки империализма" (примерно так звучало).
Тем более жалко, что страна с таким населением оказалась на задворках благодаря ее руководителям.
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