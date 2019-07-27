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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4504450545064507>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я подозреваю, что главное в жизни для успеха это не IQ. Иногда лишний багаж знаний явно мешает принять некое рискованное решение, которое необходимо для скачка вперёд.

А вот с этим полностью согласен.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:09

Re: Політичні дискусії

А ось і перша сумна новина з так званим відведенням ЗСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=TW6bL75bFHM
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:16

Зрада на зраді


Армия возвращается к перловке и гнилой капусте. Скоро форму назад на дубок завернут и кирзачи вместо таланов. Здобулы зебилы.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:25

  freeze написав:У меня есть много знакомых с IQ явно ниже, чем у меня, но которые достигли в жизни явно больше в плане должностей и финансовой обеспеченности, чем я.
Я подозреваю, что главное в жизни для успеха это не IQ. Иногда лишний багаж знаний явно мешает принять некое рискованное решение, которое необходимо для скачка вперёд.

на це можна подивитися з іншого боку.
дурням везе - але ніхто не рахує скільки дурнів згинуло щоб одному поталанило.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:50

  Schmit написав:
Армия возвращается к перловке и гнилой капусте. Скоро форму назад на дубок завернут и кирзачи вместо таланов. Здобулы зебилы.

Кто на ком стоял?
И кто именно что именно занял?

Маруся Зверобой сама же сказала, что общалась недавно с жителями Золотого. И на какие части делится население.

Если с отводом войск там вывесят росфлаги - нет ничего удивительного.

Цель разведения какова? Каковые?
А возможная (и даже вероятная) потеря контроля над Золотым и т.п. пунктами - это цена, издержки, как это цинично не звучит.

Ключевое (рамки, красная черта) - это занятие оставленной нашими силами территории оккупантом.

Не удивлюсь, если наши и вовсе будут ждать пока дыровцы займут, обозначат позиции и ещё и откроют огонь.
Чтобы наверняка уже ткнуть рашкованов в нарушение разведения.

Само по себе намерение разведения - это уже говорит и изначально говорило о том, что этими территориями готовы пожертвовать.

То есть о зраде говорить на основании этого нет повода.
Даже об ошибке в случае неудачи попытки разведения нет оснований говорить без учёта реакции Запада на срыв разведения рашкованами.

З.Ы. не, ну если предположить, что ЗЕ и Ко, а также западные партнёры просто решили отдать рашкованам полоски территории. Просто так замыслили отдать.
Но смысл?
Стратегически не имеет никакого значения.

Имхо. Это тот случай, когда нужно дождаться окончания всего процесса, а уже потом делать выводы.
Ошибка, глупость, зрада или обдуманное целенаправленное решение.

Пока факт один -- что обстрелами, что этой акцией с флагом именно рашкованы пытаются всячески препятствовать, сорвать разведение.

А вот ухудшения и проблемы в армии нужно и необходимо поднимать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:28

  yanyura написав:Если верить этой таблице (https://en.wikipedia.org/wiki/Nations_a ... capita.png), Северная Корея (102) наравне с Швейцарией и Нидерландами и уступает только 4-м - Сингапуру, Китаю, Японии, Южной Корее, а также Тайваню и Гонконгу (составные части Китая).

Страна в первой семерке по интеллекту в мире!!

Не по интеллекту, а по результатам тестов на IQ.
Если посмотрите внимательно, там на первых местах все страны восточной Азии, т.е. те, где пишут иероглифами. Обучение иероглифам - тренирует как раз те навыки, которые требуются при прохождении этого теста. Если вы когда-либо изучали иероглифическое письмо и проходили тест на IQ - поймете, о чем я.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:47

detroytred
Вообще-то, о разведении войск в этих видео ничего особого нет. А страсти - исключительно нагнетание "зрады".
В первом видео прямо говорится, что Росс, депутат приезжал в Золотое-4, кот. было оккупированным и до разведения. Так что ничего удивительного в росс. флаге там.
Во втором видео об этом "почему-то" умалчивают. Так что второе видео сразу вызывает лёгкое недоверие. Соврал в первом ( о разведении), возможно, врёт и во втором (питание). Надо проверять. Если всё же правда, то надо срочно принимать меры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:29

ЛАД
Я уже даже не пытался проверять, а рассуждал о возможном будущем таковом варианте развития событий.


Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.
Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то.

Почему он не проведёт референдумы по ключевым вопросам...? По той же земле тоже.
Чтобы опираться на мнение народа.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:44

  Перес де Куэльяр написав:А ось і перша сумна новина з так званим відведенням ЗСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=TW6bL75bFHM

Какое отношение имеет Золотое-5 к отведению ЗСУ?
Автор видео с 0:15 говорит, что в оккупированное Золотое-5, к которому украинская сторона не имеет доступа, приехал депутат Госдумы.

Также:
30 октября 2019
Разведение войск в Золотом: что известно о шахтерском городке на Донбассе
...
Золотое-5 (Марьевка) — под контролем "ЛНР"
...

https://ukranews.com/news/662707-razved ... nii-fronta
Иначе говоря, в это село и раньше, вполне вероятно, мог приезжать кто-то из официоза РФ, но на это никто особо не обращал внимания. Началось разведение - в ход пошло все подряд.

Аналогичный ответ и Schmit.

+
  Schmit написав:Армия возвращается к перловке и гнилой капусте. Скоро форму назад на дубок завернут и кирзачи вместо таланов. Здобулы зебилы.

2 даты:
Оборонне відомство обурене ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва щодо зупинення дії наказу МО України
27 липня 2019

http://www.mil.gov.ua/news/2019/07/27/o ... SBr7hzacoE

Официальные результаты парламентских выборов 2019 по партийным спискам
3 августа

https://24tv.ua/ru/parlamentskie_vybory ... u_n1180498

Так кто возглавлял МО Украины на время того решения суда и почему это началось муссироваться именно после разведения?

И еше по питанию.
Проектний офіс реформ МОУ вимагає скасування ухвали ОАСК, якою зупиняється перехід ВСУ на нове харчування
29.07.2019

https://defense-reforms.in.ua/news/proe ... rchuvannya
Офіс Реформ МОУ
2 августа
Наші новини по (роз)блокуванню реформи харчування наших Воїнів.

Отже, сьогодні у Окружному адміністративному суді Києва відбулось засідання.

https://www.facebook.com/reformsmod.UA/ ... =3&theater
Реформа питания ВСУ: Кому выгодно, чтобы вместо еды военным давали "корм"
21 серпня 2019

https://www.depo.ua/rus/war/reforma-kha ... 8211015302

Сегодня 3 ноября. Почему о питании всплывает только сейчас?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:07

Tegularius
Вероятно вы правы. Вероятно, т.к. я иероглифы не изучал, тест на IQ не проходил - во времена моей молодости "тест на IQ изобретение продажной девки империализма" (примерно так звучало).
Тем более жалко, что страна с таким населением оказалась на задворках благодаря ее руководителям.
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