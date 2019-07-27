Додано: Нед 03 лис, 2019 21:50

Schmit написав:

Армия возвращается к перловке и гнилой капусте. Скоро форму назад на дубок завернут и кирзачи вместо таланов. Здобулы зебилы. Армия возвращается к перловке и гнилой капусте. Скоро форму назад на дубок завернут и кирзачи вместо таланов. Здобулы зебилы.

Кто на ком стоял?И кто именно что именно занял?Маруся Зверобой сама же сказала, что общалась недавно с жителями Золотого. И на какие части делится население.Если с отводом войск там вывесят росфлаги - нет ничего удивительного.Цель разведения какова? Каковые?А возможная (и даже вероятная) потеря контроля над Золотым и т.п. пунктами - это цена, издержки, как это цинично не звучит.Ключевое (рамки, красная черта) - это занятие оставленной нашими силами территории оккупантом.Не удивлюсь, если наши и вовсе будут ждать пока дыровцы займут, обозначат позиции и ещё и откроют огонь.Чтобы наверняка уже ткнуть рашкованов в нарушение разведения.Само по себе намерение разведения - это уже говорит и изначально говорило о том, что этими территориями готовы пожертвовать.То есть о зраде говорить на основании этого нет повода.Даже об ошибке в случае неудачи попытки разведения нет оснований говорить без учёта реакции Запада на срыв разведения рашкованами.З.Ы. не, ну если предположить, что ЗЕ и Ко, а также западные партнёры просто решили отдать рашкованам полоски территории. Просто так замыслили отдать.Но смысл?Стратегически не имеет никакого значения.Имхо. Это тот случай, когда нужно дождаться окончания всего процесса, а уже потом делать выводы.Ошибка, глупость, зрада или обдуманное целенаправленное решение.Пока факт один -- что обстрелами, что этой акцией с флагом именно рашкованы пытаются всячески препятствовать, сорвать разведение.А вот ухудшения и проблемы в армии нужно и необходимо поднимать.