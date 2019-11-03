|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:10
Так-так, мефала - учетка модератора?
Позавчера меня в течение получаса забанили за приватное письмо ему/ей. Сегодня - удалили 2 поста в его/ее адрес в течение 10 минут... Причем если письмо в ПП было пусть и за дело, но реально хамское, то 2 поста, удаленных сегодня - это осуждение нацизма (рука лицо)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор