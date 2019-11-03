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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4504450545064507
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:10

Так-так, мефала - учетка модератора?

Позавчера меня в течение получаса забанили за приватное письмо ему/ей. Сегодня - удалили 2 поста в его/ее адрес в течение 10 минут... Причем если письмо в ПП было пусть и за дело, но реально хамское, то 2 поста, удаленных сегодня - это осуждение нацизма (рука лицо)
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