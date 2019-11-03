|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:51
detroytred написав:
ЛАД
Я уже даже не пытался проверять, а рассуждал о возможном будущем таковом варианте развития событий.
Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.
Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то.
Обещания мира всё же были важным фактором для многих.
В худшем варианте обвинений в его адрес будет масса. Посмотрите, сколько вони сейчас, когда ещё ничего не произошло.
Почему он не проведёт референдумы по ключевым вопросам...? По той же земле тоже.
Чтобы опираться на мнение народа.
Для этого надо хотя бы принять закон о референдумах, кот. пока, по-моему, нет. Хотя можно провести какой-нибудь просто для отмазки. Надеюсь, правда, что он так делать не будет. Но референдум всё же проведёт. Нужна хорошая пропагандистская подготовка, т.к. у нас столько накручено популизма и болтовни по всем вопросам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14654
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4292 раз.
- Подякували: 3985 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:54
yanyura
Спасибо Вам за конкретную информацию. Но вообще это почти бесполезно.
Оппонентов Вы ни в чём не убедите. Им истина не важна, главное вылить ушат грязи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14654
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4292 раз.
- Подякували: 3985 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 04 лис, 2019 01:04
Faceless написав: ЛАД написав:
Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже.
А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.
Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.
И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально
Ничего печального. Не знаю, кто Вы по образованию, но поверьте, читать всех этих учёных в оригинале интересно и полезно историкам науки. Студентам, да и учёным это ни к чему. Значительно проще читать всё это в современных книгах. Это проще, изложение более отточено и понятно. Изучать, например, квантовую механику по оригинальным статьям Шредингера то ещё удовольствие и смысла не имеет.
Думаю, Старикан может подтвердить мои слова по своему опыту и коллег по институту.
В оригинале читаются текущие/недавние статьи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14654
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4292 раз.
- Подякували: 3985 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 04 лис, 2019 01:29
Главная проблема Украины - это не война и не Крым и не Донбасс. Главная проблема в том ,что люди устали от государства под названием Украина и мечтают от сюда сбежать (18% активного населения страна уже потеряла). Многих здесь ещё удерживают хатынки и квитучи садочки биля неи, но и они мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.
Востаннє редагувалось andrein
в Пон 04 лис, 2019 01:44, всього редагувалось 1 раз.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 01:39
andrein написав:
мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.
а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам???
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5825
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|