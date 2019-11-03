Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4504450545064507 Додано: Пон 04 лис, 2019 00:51 detroytred написав: ЛАД

Я уже даже не пытался проверять, а рассуждал о возможном будущем таковом варианте развития событий.





Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.

Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то. ЛАДЯ уже даже не пытался проверять, а рассуждал о возможном будущем таковом варианте развития событий.Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то.

Обещания мира всё же были важным фактором для многих.

В худшем варианте обвинений в его адрес будет масса. Посмотрите, сколько вони сейчас, когда ещё ничего не произошло.



Почему он не проведёт референдумы по ключевым вопросам...? По той же земле тоже.

Чтобы опираться на мнение народа.

Для этого надо хотя бы принять закон о референдумах, кот. пока, по-моему, нет. Хотя можно провести какой-нибудь просто для отмазки. Надеюсь, правда, что он так делать не будет. Но референдум всё же проведёт. Нужна хорошая пропагандистская подготовка, т.к. у нас столько накручено популизма и болтовни по всем вопросам. Обещания мира всё же были важным фактором для многих.В худшем варианте обвинений в его адрес будет масса. Посмотрите, сколько вони сейчас, когда ещё ничего не произошло.Для этого надо хотя бы принять закон о референдумах, кот. пока, по-моему, нет. Хотя можно провести какой-нибудь просто для отмазки. Надеюсь, правда, что он так делать не будет. Но референдум всё же проведёт. Нужна хорошая пропагандистская подготовка, т.к. у нас столько накручено популизма и болтовни по всем вопросам. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14654 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 00:54 yanyura

Спасибо Вам за конкретную информацию. Но вообще это почти бесполезно.

Оппонентов Вы ни в чём не убедите. Им истина не важна, главное вылить ушат грязи. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14654 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 01:04 Faceless написав: ЛАД написав: Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже.

А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.

Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам. Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже.А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.

И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально

Ничего печального. Не знаю, кто Вы по образованию, но поверьте, читать всех этих учёных в оригинале интересно и полезно историкам науки. Студентам, да и учёным это ни к чему. Значительно проще читать всё это в современных книгах. Это проще, изложение более отточено и понятно. Изучать, например, квантовую механику по оригинальным статьям Шредингера то ещё удовольствие и смысла не имеет.

Думаю, Старикан может подтвердить мои слова по своему опыту и коллег по институту.

В оригинале читаются текущие/недавние статьи. Ничего печального. Не знаю, кто Вы по образованию, но поверьте, читать всех этих учёных в оригинале интересно и полезно историкам науки. Студентам, да и учёным это ни к чему. Значительно проще читать всё это в современных книгах. Это проще, изложение более отточено и понятно. Изучать, например, квантовую механику по оригинальным статьям Шредингера то ещё удовольствие и смысла не имеет.Думаю, Старикан может подтвердить мои слова по своему опыту и коллег по институту.В оригинале читаются текущие/недавние статьи. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14654 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 01:29 Главная проблема Украины - это не война и не Крым и не Донбасс. Главная проблема в том ,что люди устали от государства под названием Украина и мечтают от сюда сбежать (18% активного населения страна уже потеряла). Многих здесь ещё удерживают хатынки и квитучи садочки биля неи, но и они мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.



Востаннє редагувалось andrein в Пон 04 лис, 2019 01:44, всього редагувалось 1 раз. andrein Повідомлень: 399 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 01:39 andrein написав: мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги. мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.

а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам??? а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам??? mephala Повідомлень: 5825 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4504450545064507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrein ЛАД і 2 гостейМодератори: ТупУм