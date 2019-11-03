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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:51
detroytred написав:
ЛАД
Я уже даже не пытался проверять, а рассуждал о возможном будущем таковом варианте развития событий.
Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.
Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то.
Обещания мира всё же были важным фактором для многих.
В худшем варианте обвинений в его адрес будет масса. Посмотрите, сколько вони сейчас, когда ещё ничего не произошло.
Почему он не проведёт референдумы по ключевым вопросам...? По той же земле тоже.
Чтобы опираться на мнение народа.
Для этого надо хотя бы принять закон о референдумах, кот. пока, по-моему, нет. Хотя можно провести какой-нибудь просто для отмазки. Надеюсь, правда, что он так делать не будет. Но референдум всё же проведёт. Нужна хорошая пропагандистская подготовка, т.к. у нас столько накручено популизма и болтовни по всем вопросам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 00:54
yanyura
Спасибо Вам за конкретную информацию. Но вообще это почти бесполезно.
Оппонентов Вы ни в чём не убедите. Им истина не важна, главное вылить ушат грязи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 01:04
Faceless написав: ЛАД написав:
Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже.
А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.
Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.
И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально
Ничего печального. Не знаю, кто Вы по образованию, но поверьте, читать всех этих учёных в оригинале интересно и полезно историкам науки. Студентам, да и учёным это ни к чему. Значительно проще читать всё это в современных книгах. Это проще, изложение более отточено и понятно. Изучать, например, квантовую механику по оригинальным статьям Шредингера то ещё удовольствие и смысла не имеет.
Думаю, Старикан может подтвердить мои слова по своему опыту и коллег по институту.
В оригинале читаются текущие/недавние статьи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 01:29
Главная проблема Украины - это не война и не Крым и не Донбасс. Главная проблема в том ,что люди устали от государства под названием Украина и мечтают от сюда сбежать (18% активного населения страна уже потеряла). Многих здесь ещё удерживают хатынки и квитучи садочки биля неи, но и они мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.
Востаннє редагувалось andrein
в Пон 04 лис, 2019 01:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 01:39
andrein написав:
мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.
а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам???
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Додано: Пон 04 лис, 2019 02:17
mephala написав: andrein написав:
мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.
а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам???
Ли Куан Ю: «Если неправильно управлять страной, все умные люди уедут»
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Додано: Пон 04 лис, 2019 02:54
Faceless написав: ЛАД написав:
И ещё интересно, где Вы видели дурачков, кот. верили в "успехи колхозов" в условиях, когда и студенты, и инженеры, и рабочие регулярно ездили работать в колхозы (и на прополку, и на уборку, и на прочие работы)?
Ну то есть тут вы уже не отрицаете потоки вранья в СМИ.
А я этого никогда не отрицал.
Но тогда враньё было в основном в трактовках событий и фактов, в подборе фактов. Имея голову на плечах, можно было что-то понять. При этом сами факты были достоверные. А сегодня приходится сомневаться и в самих фактах.
Ну и напомню, что журналистику недаром называют второй древнейшей профессией. К сожалению, потоки вранья были далеко не только в Союзе. Недаром американцы считали, что в Союзе по городам ходят медведи.
ЛАД написав:
Рисует человек свастику на стене дома. Просто свастику, без всяких фонов и дополнений. Дом рядом с синагогой, а, может, и нет.
Его берут за жабры полиция или просто прохожие. И он с детским взглядом на голубом глазу начинает рассказывать о древних славянских (индийских, зороастрийских) символах.
Ваша оценка.
Ребенок (или не ребенок) просто захотел порисовать. Пусть балуется?
Или, если рядом с синагогой, то нацизм, а если подальше, то нормально?
На каком расстоянии уже можно? 20 м? 50? 100? Дальше?
Не, разрисовывание стен - это админ правонарушение. За разрисовывание стен надо наказывать. А уж нюансы, был ли мотив пропаганды нацизма, или ксенофобии, или еще чего - если найдется особо обиженные, для этого есть суд и пусть суд разбирает мотивацию.
Т.е. свастика на синагоге тоже "админ правонарушение"? Просто "разрисовывание стен"?
Понимаю, что защита ложных тезисов может далеко завести, но это уж как-то чересчур.
Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила".
Интересно, если в этот момент "рисования" Вы окажетесь рядом, Вы вмешаетесь? хотя бы вызовете полицию? Или пусть дети развлекаются?
А "особо обиженные" это кто? Внуки тех, кто лежит в могилах?
ЛАД написав:
Был конкретный вопрос о постах Переса и мефалы и нацистских символах. Вы упорно не хотите признать обвинения в их адрес, а начинаете говорить о Союзе и фашизме в РФ.
Вы знаете, даже не буду спорить, хотя, на мой взгляд, то, что происходит в России совсем не фашизм (фашисты там, безусловно, есть).
Я писал о нацизме в РФ. Нацизм и фишизм разные вещи.
ЛАД написав:
Реально, на практике попытки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом служат одной цели - оправдать нацизм.
Это ваше личное мнение. Я же вижу в упорстве не видеть этого равества (или подобия) - попытку оправдать преступления СССР.
Нет, это не моё "личное мнение".
Я писал [u]конкретно
[/u] о свастике и нацизме, а мне начинают рассказывать о "зверствах коммунизма". Когда я привожу пример церкви, христианства, это просто игнорируется. Когда я пишу о разнице идеологий
нацизма и коммунизма, это тоже игнорируется всеми (ну кроме, пожалуй, lapay).
Удивляюсь, почему не вспомнили о Пол Поте как о символе преступлений коммунизма.
Почему-то можно признать, что в Китае от коммунизма только вывески и названия, а признать, что сталинизм это совсем не коммунизм, нельзя.
Я здесь ни разу не отрицал преступлений Сталина, а вот преступления ОУН-УПА для оппонентов признать невозможно.
Несколько дней назад Украина отмечала 75 лет со д"ня освобождения от
ЛАД написав:
P.s. Никогда не поверю, что мефале настолько дорога свастика как древний славянский символ. Прямо жить без такого древнего символа не может.
Да какая разница, дорог или нет, тем более он далеко не только славянский. Просто истерики по поводу символа как такового похожи на мракобесие.[/quote]
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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