Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4504450545064507 Додано: Пон 04 лис, 2019 00:51 detroytred написав: ЛАД

Я уже даже не пытался проверять, а рассуждал о возможном будущем таковом варианте развития событий.





Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.

Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то. ЛАДЯ уже даже не пытался проверять, а рассуждал о возможном будущем таковом варианте развития событий.Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то.

Обещания мира всё же были важным фактором для многих.

В худшем варианте обвинений в его адрес будет масса. Посмотрите, сколько вони сейчас, когда ещё ничего не произошло.



Почему он не проведёт референдумы по ключевым вопросам...? По той же земле тоже.

Чтобы опираться на мнение народа.

Для этого надо хотя бы принять закон о референдумах, кот. пока, по-моему, нет. Хотя можно провести какой-нибудь просто для отмазки. Надеюсь, правда, что он так делать не будет. Но референдум всё же проведёт. Нужна хорошая пропагандистская подготовка, т.к. у нас столько накручено популизма и болтовни по всем вопросам. Обещания мира всё же были важным фактором для многих.В худшем варианте обвинений в его адрес будет масса. Посмотрите, сколько вони сейчас, когда ещё ничего не произошло.Для этого надо хотя бы принять закон о референдумах, кот. пока, по-моему, нет. Хотя можно провести какой-нибудь просто для отмазки. Надеюсь, правда, что он так делать не будет. Но референдум всё же проведёт. Нужна хорошая пропагандистская подготовка, т.к. у нас столько накручено популизма и болтовни по всем вопросам. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14654 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3984 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 00:54 yanyura

Спасибо Вам за конкретную информацию. Но вообще это почти бесполезно.

Оппонентов Вы ни в чём не убедите. Им истина не важна, главное вылить ушат грязи. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14654 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3984 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 01:04 Faceless написав: ЛАД написав: Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже.

А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.

Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам. Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже.А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.

И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально

Ничего печального. Не знаю, кто Вы по образованию, но поверьте, читать всех этих учёных в оригинале интересно и полезно историкам науки. Студентам, да и учёным это ни к чему. Значительно проще читать всё это в современных книгах. Это проще, изложение более отточено и понятно. Изучать, например, квантовую механику по оригинальным статьям Шредингера то ещё удовольствие и смысла не имеет.

Думаю, Старикан может подтвердить мои слова по своему опыту и коллег по институту.

В оригинале читаются текущие/недавние статьи. Ничего печального. Не знаю, кто Вы по образованию, но поверьте, читать всех этих учёных в оригинале интересно и полезно историкам науки. Студентам, да и учёным это ни к чему. Значительно проще читать всё это в современных книгах. Это проще, изложение более отточено и понятно. Изучать, например, квантовую механику по оригинальным статьям Шредингера то ещё удовольствие и смысла не имеет.Думаю, Старикан может подтвердить мои слова по своему опыту и коллег по институту.В оригинале читаются текущие/недавние статьи. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14654 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3984 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 01:39 andrein написав: мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги. мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.

а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам??? а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам??? mephala Повідомлень: 5825 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 02:17 mephala написав: andrein написав: мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги. мечтают лечь спать и проснуться уже в другой стране. В стране истинной демократии, где правит закон, а не беспредел и деньги.

а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам??? а хто повинен зробити комфортну країну цим ждунам???



Ли Куан Ю: «Если неправильно управлять страной, все умные люди уедут» Ли Куан Ю: «Если неправильно управлять страной, все умные люди уедут» andrein Повідомлень: 399 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 02:54 Faceless написав: ЛАД написав: И ещё интересно, где Вы видели дурачков, кот. верили в "успехи колхозов" в условиях, когда и студенты, и инженеры, и рабочие регулярно ездили работать в колхозы (и на прополку, и на уборку, и на прочие работы)? И ещё интересно, где Вы видели дурачков, кот. верили в "успехи колхозов" в условиях, когда и студенты, и инженеры, и рабочие регулярно ездили работать в колхозы (и на прополку, и на уборку, и на прочие работы)?

Ну то есть тут вы уже не отрицаете потоки вранья в СМИ. Ну то есть тут вы уже не отрицаете потоки вранья в СМИ.

А я этого никогда не отрицал.

Но тогда враньё было в основном в трактовках событий и фактов, в подборе фактов. Имея голову на плечах, можно было что-то понять. При этом сами факты были достоверные. А сегодня приходится сомневаться и в самих фактах.

Ну и напомню, что журналистику недаром называют второй древнейшей профессией. К сожалению, потоки вранья были далеко не только в Союзе. Недаром американцы считали, что в Союзе по городам ходят медведи.



ЛАД написав: Рисует человек свастику на стене дома. Просто свастику, без всяких фонов и дополнений. Дом рядом с синагогой, а, может, и нет.

Его берут за жабры полиция или просто прохожие. И он с детским взглядом на голубом глазу начинает рассказывать о древних славянских (индийских, зороастрийских) символах.

Ваша оценка.

Ребенок (или не ребенок) просто захотел порисовать. Пусть балуется?

Или, если рядом с синагогой, то нацизм, а если подальше, то нормально?

На каком расстоянии уже можно? 20 м? 50? 100? Дальше? Рисует человек свастику на стене дома. Просто свастику, без всяких фонов и дополнений. Дом рядом с синагогой, а, может, и нет.Его берут за жабры полиция или просто прохожие. И он с детским взглядом на голубом глазу начинает рассказывать о древних славянских (индийских, зороастрийских) символах.Ваша оценка.Ребенок (или не ребенок) просто захотел порисовать. Пусть балуется?Или, если рядом с синагогой, то нацизм, а если подальше, то нормально?На каком расстоянии уже можно? 20 м? 50? 100? Дальше?

Не, разрисовывание стен - это админ правонарушение. За разрисовывание стен надо наказывать. А уж нюансы, был ли мотив пропаганды нацизма, или ксенофобии, или еще чего - если найдется особо обиженные, для этого есть суд и пусть суд разбирает мотивацию. Не, разрисовывание стен - это админ правонарушение. За разрисовывание стен надо наказывать. А уж нюансы, был ли мотив пропаганды нацизма, или ксенофобии, или еще чего - если найдется особо обиженные, для этого есть суд и пусть суд разбирает мотивацию.

Т.е. свастика на синагоге тоже "админ правонарушение"? Просто "разрисовывание стен"?

Понимаю, что защита ложных тезисов может далеко завести, но это уж как-то чересчур.

Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила".

Интересно, если в этот момент "рисования" Вы окажетесь рядом, Вы вмешаетесь? хотя бы вызовете полицию? Или пусть дети развлекаются?

А "особо обиженные" это кто? Внуки тех, кто лежит в могилах?





ЛАД написав: Был конкретный вопрос о постах Переса и мефалы и нацистских символах. Вы упорно не хотите признать обвинения в их адрес, а начинаете говорить о Союзе и фашизме в РФ.

Вы знаете, даже не буду спорить, хотя, на мой взгляд, то, что происходит в России совсем не фашизм (фашисты там, безусловно, есть). Был конкретный вопрос о постах Переса и мефалы и нацистских символах. Вы упорно не хотите признать обвинения в их адрес, а начинаете говорить о Союзе и фашизме в РФ.Вы знаете, даже не буду спорить, хотя, на мой взгляд, то, что происходит в России совсем не фашизм (фашисты там, безусловно, есть).

Я писал о нацизме в РФ. Нацизм и фишизм разные вещи. ЛАД написав: Реально, на практике попытки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом служат одной цели - оправдать нацизм. Реально, на практике попытки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом служат одной цели - оправдать нацизм.

Это ваше личное мнение. Я же вижу в упорстве не видеть этого равества (или подобия) - попытку оправдать преступления СССР. Я писал о нацизме в РФ. Нацизм и фишизм разные вещи.Это ваше личное мнение. Я же вижу в упорстве не видеть этого равества (или подобия) - попытку оправдать преступления СССР.

Нет, это не моё "личное мнение".

Я писал конкретно о свастике и нацизме, а мне начинают рассказывать о "зверствах коммунизма". Когда я привожу пример церкви, христианства, это просто игнорируется. Когда я пишу о разнице идеологий нацизма и коммунизма, это тоже игнорируется всеми (ну кроме, пожалуй, lapay).

Удивляюсь, почему не вспомнили о Пол Поте как о символе преступлений коммунизма.

Почему-то можно признать, что в Китае от коммунизма только вывески и названия, а признать, что сталинизм это совсем не коммунизм, нельзя.

Я здесь ни разу не отрицал преступлений Сталина, а вот преступления ОУН-УПА для оппонентов признать невозможно.

Несколько дней назад Украина отмечала 75 лет со "Дня визволення України від фашистських загарбників". А у нас на форуме начинают доказывать, что "один захватчик заменил другого".

Интересно, мальчики, которые такое пишут, смотрели хотя бы 2 фильма Быкова - "Аты-баты шли солдаты" и "В бой идут одни старики"? Если бы ещё лет 20 назад кто-то сказал такое, на него смотрели бы как на сумасшедшего, а сегодня позволяют себе такое писать и на форуме это не наказывается. То, что погибшие в гробах переворачиваются, ладно. Но не думаете, что голосование за ОПЗЖ в какой-то части объясняется и их последовательностью в этом вопросе? И если люди разочаруются в Зе, то число голосов за ОПЗЖ может прилично вырасти.

Уж не буду вспоминать о том, что уже не раз писал - когда мы такое говорим, мы сами отказываемся от своей истории и своего подвига. А потом возмущаемся словами Путина о том, что в той войне победила Россия и они могли обойтись и без остальных.

Так что, простите, но это не "моё личное мнение", попытки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом всё же направлены на оправдание нацизма.



ЛАД написав: P.s. Никогда не поверю, что мефале настолько дорога свастика как древний славянский символ. Прямо жить без такого древнего символа не может. P.s. Никогда не поверю, что мефале настолько дорога свастика как древний славянский символ. Прямо жить без такого древнего символа не может.

Да какая разница, дорог или нет, тем более он далеко не только славянский. Просто истерики по поводу символа как такового похожи на мракобесие. Да какая разница, дорог или нет, тем более он далеко не только славянский. Просто истерики по поводу символа как такового похожи на мракобесие.

Тогда на что похожи истерики по поводу гвардейской ленточки? С этим знаком никакие преступления до 2014 не ассоциировались. Да и после со свастикой не сравнить.

Я, кстати, возражал против неё ещё задолго до 2014.

Да, свастика древний символ. Но после Гитлера в Европе и Сев. Америке он воспринимается однозначно как знак нацизма. И практически всегда таким и является.

Так что проще признать это и не пытаться его защищать и доказывать на чёрное белое. А я этого никогда не отрицал.Но тогда враньё было в основном в трактовках событий и фактов, в подборе фактов. Имея голову на плечах, можно было что-то понять. При этом сами факты были достоверные. А сегодня приходится сомневаться и в самих фактах.Ну и напомню, что журналистику недаром называют второй древнейшей профессией. К сожалению, потоки вранья были далеко не только в Союзе. Недаром американцы считали, что в Союзе по городам ходят медведи.Т.е. свастика на синагоге тоже "админ правонарушение"? Просто "разрисовывание стен"?Понимаю, что защита ложных тезисов может далеко завести, но это уж как-то чересчур.Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила".Интересно, если в этот момент "рисования" Вы окажетесь рядом, Вы вмешаетесь? хотя бы вызовете полицию? Или пусть дети развлекаются?А "особо обиженные" это кто? Внуки тех, кто лежит в могилах?Нет, это не моё "личное мнение".Я писало свастике и нацизме, а мне начинают рассказывать о "зверствах коммунизма". Когда я привожу пример церкви, христианства, это просто игнорируется. Когда я пишу о разниценацизма и коммунизма, это тоже игнорируется всеми (ну кроме, пожалуй, lapay).Удивляюсь, почему не вспомнили о Пол Поте как о символе преступлений коммунизма.Почему-то можно признать, что в Китае от коммунизма только вывески и названия, а признать, что сталинизм это совсем не коммунизм, нельзя.Я здесь ни разу не отрицал преступлений Сталина, а вот преступления ОУН-УПА для оппонентов признать невозможно.Несколько дней назад Украина отмечала 75 лет со "Дня визволення України від фашистських загарбників". А у нас на форуме начинают доказывать, что "один захватчик заменил другого".Интересно, мальчики, которые такое пишут, смотрели хотя бы 2 фильма Быкова - "Аты-баты шли солдаты" и "В бой идут одни старики"? Если бы ещё лет 20 назад кто-то сказал такое, на него смотрели бы как на сумасшедшего, а сегодня позволяют себе такое писать и на форуме это не наказывается. То, что погибшие в гробах переворачиваются, ладно. Но не думаете, что голосование за ОПЗЖ в какой-то части объясняется и их последовательностью в этом вопросе? И если люди разочаруются в Зе, то число голосов за ОПЗЖ может прилично вырасти.Уж не буду вспоминать о том, что уже не раз писал - когда мы такое говорим, мы сами отказываемся от своей истории и своего подвига. А потом возмущаемся словами Путина о том, что в той войне победила Россия и они могли обойтись и без остальных.Так что, простите, но это не "моё личное мнение", попытки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом всё же направлены на оправдание нацизма.Тогда на что похожи истерики по поводу гвардейской ленточки? С этим знаком никакие преступления до 2014 не ассоциировались. Да и после со свастикой не сравнить.Я, кстати, возражал против неё ещё задолго до 2014.Да, свастика древний символ. Но после Гитлера в Европе и Сев. Америке он воспринимается однозначно как знак нацизма. И практически всегда таким и является.Так что проще признать это и не пытаться его защищать и доказывать на чёрное белое. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14654 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3984 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 07:47 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Какое отношение имеет Золотое-5 к отведению ЗСУ?

Автор видео с 0:15 говорит, что в оккупированное Золотое-5, к которому украинская сторона не имеет доступа, приехал депутат Госдумы. Какое отношение имеет Золотое-5 к отведению ЗСУ?Автор видео с 0:15 говорит, что в оккупированное Золотое-5, к которому украинская сторона не имеет доступа, приехал депутат Госдумы. Золоте-5 це Україна, так як і Луганськ, та інші окуповані міста. Звісно, що вам ватоголовим ганьби не відчутно, але сам факт при відведенні ЗСУ демонстративно вивісити ганчірку-триколор і коментування козломордого процес, як файно драпають українці, та добровільно відмовляються від своєї території. Золоте-5 це Україна, так як і Луганськ, та інші окуповані міста. Звісно, що вам ватоголовим ганьби не відчутно, але сам факт при відведенні ЗСУ демонстративно вивісити ганчірку-триколор і коментування козломордого процес, як файно драпають українці, та добровільно відмовляються від своєї території. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2455 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 08:30 https://www.youtube.com/watch?v=nhgWy0XqC_4

с 23 по 27 мин, так скать - О феномене ЗЕ, хотя интересно всё с 23 по 27 мин, так скать - О феномене ЗЕ, хотя интересно всё 19yuriy91 Повідомлень: 2161 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4504450545064507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм