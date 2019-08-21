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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4505450645074508
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:43

  Schmit написав:
  yanyura написав:
Реформа питания ВСУ: Кому выгодно, чтобы вместо еды военным давали "корм"
21 серпня 2019

https://www.depo.ua/rus/war/reforma-kha ... 8211015302

Из статьи:
Мерзость ситуации заключается в том, что в изменениях заинтересованы только сама верхушка (министр, президент) и уже конечное звено – солдаты.

После первого тура выборов, когда стало понятно что Порошенко уже не быть президентом, суды осмелели и начали творить беспредел. «Кіт із дому — миші в танець».
Новый "кот" у нас так и не появился, или у него другие приоритеты?

От мені взагалі в принципі незрозуміло - яке має відношення суд до внутрішніх справ міністерства оборони ? Так можна дійти до абсолютно абсурдних речей - але ж так суд вирішив ... Якийсь ідіотизм просто ...
Puente
 
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