Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мерзость ситуации заключается в том, что в изменениях заинтересованы только сама верхушка (министр, президент) и уже конечное звено – солдаты.
После первого тура выборов, когда стало понятно что Порошенко уже не быть президентом, суды осмелели и начали творить беспредел. «Кіт із дому — миші в танець». Новый "кот" у нас так и не появился, или у него другие приоритеты?
От мені взагалі в принципі незрозуміло - яке має відношення суд до внутрішніх справ міністерства оборони ? Так можна дійти до абсолютно абсурдних речей - але ж так суд вирішив ... Якийсь ідіотизм просто ...