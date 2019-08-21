Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мерзость ситуации заключается в том, что в изменениях заинтересованы только сама верхушка (министр, президент) и уже конечное звено – солдаты.
После первого тура выборов, когда стало понятно что Порошенко уже не быть президентом, суды осмелели и начали творить беспредел. «Кіт із дому — миші в танець». Новый "кот" у нас так и не появился, или у него другие приоритеты?
От мені взагалі в принципі незрозуміло - яке має відношення суд до внутрішніх справ міністерства оборони ? Так можна дійти до абсолютно абсурдних речей - але ж так суд вирішив ... Якийсь ідіотизм просто ...
Faceless написав:Ви маєте вищу освіту в математичній галузі? Якщо так, то ви справді не читали ні Декарта, ні Гауса, ні Ейлера, ні Рімана, ні Лєйбніца?
Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже. А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных. Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.
Аналогично. Читал только комментарии в книгах типа "История математики" и "Великие физики", а также то, что попадало в "Эйнштейновские сборники" (отдельные работы Гаусса, Римана, Лоренца). Всё вышеперечисленное, несомненно, интересно с точки зрения истории науки.
Faceless написав: И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально
У вас странное представление о процессе написания научных статей upd: ЛАД меня опередил
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 04 лис, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала. Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то. Почему он не проведёт референдумы по ключевым вопросам...? По той же земле тоже. Чтобы опираться на мнение народа.
Нашим "партнерам" и противникам глубоко плевать на мнение нашего народа. Решают они, а не народ Украины. Поэтому это слабая опора.
А референдумы по вопросам экономики проводить вообще нельзя. ИМХО.
Starikan Цель проведения референдумов я вижу в другом. По вопросам, по которым общество разделено почти пополам и (и!) это разделение вкупе с невырешенностью вопроса негативно влияет на состояние общества (грызня идёт), нужно провести референдум, как инструмент принятия легитимного решения.
Чтобы не ЗЕ, якобы сам по себе принял решение, а все лица, заявляющие, что они якобы от имени народа, ему и остальным тыкали своё решение, а было принято одно легитимное решение. И крапка.
Дело в том, что в итоге будет лучше (разведение или не разведение, продажа земли или мораторий, и т.д.) неизвестно никому. А вот грызня-борьба несёт негатив.
Естественно, что популистские вопросы на референдум не выносить. Как предохранитель - это право только президента и (или ВРУ) выносить вопросы референдума. А не петиции-подписи или протесты.
yanyura написав:После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.
Мені цікаво Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців? Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває А от як себе почувають в ОРДЛО ? Невже не розуміють Росія використовує ОРДЛО щоб нашкодити Україні. А чи допускають ОРДЛОвці ситуацію-коли Україна почне використовувати ОРДЛО щоб нашкодити РОсії? Тому На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69