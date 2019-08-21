Додано: Пон 04 лис, 2019 11:48

Starikan

Цель проведения референдумов я вижу в другом.

По вопросам, по которым общество разделено почти пополам и (и!) это разделение вкупе с невырешенностью вопроса негативно влияет на состояние общества (грызня идёт), нужно провести референдум, как инструмент принятия легитимного решения.



Чтобы не ЗЕ, якобы сам по себе принял решение, а все лица, заявляющие, что они якобы от имени народа, ему и остальным тыкали своё решение, а было принято одно легитимное решение.

И крапка.



Дело в том, что в итоге будет лучше (разведение или не разведение, продажа земли или мораторий, и т.д.) неизвестно никому.

А вот грызня-борьба несёт негатив.



Естественно, что популистские вопросы на референдум не выносить.

Как предохранитель - это право только президента и (или ВРУ) выносить вопросы референдума.

А не петиции-подписи или протесты.