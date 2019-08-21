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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4505450645074508
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:43

  Schmit написав:
  yanyura написав:
Реформа питания ВСУ: Кому выгодно, чтобы вместо еды военным давали "корм"
21 серпня 2019

https://www.depo.ua/rus/war/reforma-kha ... 8211015302

Из статьи:
Мерзость ситуации заключается в том, что в изменениях заинтересованы только сама верхушка (министр, президент) и уже конечное звено – солдаты.

После первого тура выборов, когда стало понятно что Порошенко уже не быть президентом, суды осмелели и начали творить беспредел. «Кіт із дому — миші в танець».
Новый "кот" у нас так и не появился, или у него другие приоритеты?

От мені взагалі в принципі незрозуміло - яке має відношення суд до внутрішніх справ міністерства оборони ? Так можна дійти до абсолютно абсурдних речей - але ж так суд вирішив ... Якийсь ідіотизм просто ...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:54

  ЛАД написав:
  Faceless написав:Ви маєте вищу освіту в математичній галузі? Якщо так, то ви справді не читали ні Декарта, ні Гауса, ні Ейлера, ні Рімана, ні Лєйбніца?

Вообще-то, я заканчивал физфак и Ньютона не читал. И всяких Бойлей-Марриотов и Гей-Люссаков тоже. :)
А мой друг заканчивал мехмат и не читал всех Вами перечисленных.
Все их законы и теоремы изучали по современным учебникам.

Аналогично. Читал только комментарии в книгах типа "История математики" и "Великие физики", а также то, что попадало в "Эйнштейновские сборники" (отдельные работы Гаусса, Римана, Лоренца). Всё вышеперечисленное, несомненно, интересно с точки зрения истории науки.
  Faceless написав: И никогда даже не интересовались? И когда писали (если писали) научные работы тоже? Печально

У вас странное представление о процессе написания научных статей :wink:
upd: ЛАД меня опередил :oops:
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 04 лис, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:07

  detroytred написав: Кстати, ЗЕ в беспроигрышной позиции находится. При худшем варианте развитии событий он может сослаться, что выполнял ожидания избирателей об окончании боевых действий. Рашка же сорвала.
Хотя голосовали за ЗЕ по разным причинам-то.
Почему он не проведёт референдумы по ключевым вопросам...? По той же земле тоже.
Чтобы опираться на мнение народа.

Нашим "партнерам" и противникам глубоко плевать на мнение нашего народа.
Решают они, а не народ Украины.
Поэтому это слабая опора.

А референдумы по вопросам экономики проводить вообще нельзя. ИМХО.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:48

Starikan
Цель проведения референдумов я вижу в другом.
По вопросам, по которым общество разделено почти пополам и (и!) это разделение вкупе с невырешенностью вопроса негативно влияет на состояние общества (грызня идёт), нужно провести референдум, как инструмент принятия легитимного решения.

Чтобы не ЗЕ, якобы сам по себе принял решение, а все лица, заявляющие, что они якобы от имени народа, ему и остальным тыкали своё решение, а было принято одно легитимное решение.
И крапка.

Дело в том, что в итоге будет лучше (разведение или не разведение, продажа земли или мораторий, и т.д.) неизвестно никому.
А вот грызня-борьба несёт негатив.

Естественно, что популистские вопросы на референдум не выносить.
Как предохранитель - это право только президента и (или ВРУ) выносить вопросы референдума.
А не петиции-подписи или протесты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:49

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:демонстративно вивісити ганчірку-триколор

Из недавнего:
В четверг, 22 августа, в оккупированном Донецке вместо флагов "ДНР" подняли российский триколор.
22 августа 2019

https://antikor.com.ua/articles/323009- ... proizoshlo
В оккупированном Донецке отпраздновали так называемый "день флага": фото
25-10-2019

https://v-variant.com.ua/lug_obl/politi ... -foto.html

Что-то я не помню вашего возмущения тогда на форуме по этому поводу.

  Перес де Куэльяр написав:Золоте-5 це Україна, так як і Луганськ, та інші окуповані міста.

И поэтому Політичні дискусії ?
После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:06

  yanyura написав:После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.
Мені цікаво
Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?
Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває
А от як себе почувають в ОРДЛО ?
Невже не розуміють
Росія використовує ОРДЛО щоб нашкодити Україні.
А чи допускають ОРДЛОвці ситуацію-коли Україна почне використовувати ОРДЛО щоб нашкодити РОсії?
Тому
На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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