RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 45074508450945104511>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:20

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше.

Мне интересно, а лично вы согласились бы вернуться в страну, где вас

- Игорь Кондратюк (экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер)
Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.

- Олег Радык (львовский журналист, ведущий программы "Большие переговоры")
Когда мы войдем туда.
40 лет зачисток и Антитеррор. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии на***. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации.
Копание ОБСЕ в плечи. Фильтрационные лагеря для коллаборационистов. На территории шахт.

И п@здить, п@здить, п@здить всех, кто не отвечает правильно на Слава Украине ...

- Богдан Буткевич (журналист, который работает на "Эспрессо ТВ")
Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних

Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых необходимо просто убить

- Арсен Аваков (министр внутренних дел)
люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Этот период всегда был от 5 до 10 лет.

- Остап Дроздов (львовский журналист)
Мы не будем разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу.

очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР".

"Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", – предлагает телеведущий.

На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат".

:?:
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 04 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
Повідомлень: 4987
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:32

ЛАД
Рекомендую:
https://m.youtube.com/watch?v=xwbTpZotyRk
От начала и до конца.


В чём беда Украины?
В том, что позицию *партии войны* несут папы (с его агент кремля), зверобои маруси, пересы и т.д.
С их явно ошибочными обгрунтуваннями мнения.
То есть вывод вполне может быть правильным, но как его можно принять и посчитать верным, если обгрунтовуэться он ошибочными утвержлениями, искажениями и т.п.

А не романы бессмертные.
Внятно и толково. Без фантазий, эмоций, оскорблений, клеветы, маячни и т.п.

Правда, весь позитив несколько нивелируется тем, что он дипломат и многое недоговоривает.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22408
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:34

Re: Політичні дискусії

Щось я бачу - тут почали на повному серйозі обговорювати варіанти повернення ОРДЛО в велику Україну ? І в таке вірять ? На якихось абстрактних умовах ? І Путін про все це забуде ? Чи все-таки навряд - і щось за це вимагатиме . Конкретне . Не абстрактне - типу не вступати в НАТО , не йти ніколи в ЄС , якісь там незрозумілі статуси ( та пофіг на статуси - якщо силові структури у тебе - а РФ за кордоном ) , а більш конкретне - тут і зараз ?
Puente
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:36

detroytred
Та Безсмертний розумний чоловік - але толку ?
Ніяких реальних варіантів у них не було за 5 років , і далі теж немає ...
Puente
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:41

  budivelnik написав:Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?

Громадян окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Бо в цьому контексті, це виглядає, як начебто дві різні нації.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27006
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:49

  yanyura написав:.........
И поэтому Політичні дискусії ?
После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.

Это одна из основных причин, по кот. я считаю, что, возможно, лучшим вариантом решения проблемы Донбасса является замораживание сегодняшней ситуации. Если такие настроения широко распространены (хотя в этом не уверен), то возврат Донбасса невозможен. А доказывать людям, кот. придерживаются такого мнения, что фактически именно они являются сепаратистами, бесполезно. Не согласятся.
Так же, как не соглашаются с тем, что аналогичные высказывания и ошибки внутр. политики очень поспособствовали событиям на Донбассе.
Кстати, хотел бы напомнить особо "патриотичным", что захваты администраций и отделов милиции в 2014 начались именно на Зап. Украине.

yanyura писал(а):
После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.

Мені цікаво
Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?
Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває

Тоже интересно.
Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?
Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14659
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4292 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?
Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях.

Спочатку, щоб повернути, зараз, щоб більше не віддати. Кордон від обстрілів не врятує. Поки в голові у Путлера не зникне надія нагнути Україну, поки і буде гарячий конфлікт.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 04 лис, 2019 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8775
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56

  Puente написав:detroytred
Та Безсмертний розумний чоловік - але толку ?
Ніяких реальних варіантів у них не було за 5 років , і далі теж немає ...

Толк от Бессмертного и подобных в том, что он умелее доносит мнение большой части общества.
Точнее: главное не умнее, а практически без негатива.
То есть не разрывает, не раскалывает изнутри.
И вот это дало бы толк.

Минус у Бессмертного я увидел в том, что он, делая вывод, что изменения мало зависят от нас, а больше от пуйла, и что важен намордник, вообще не акцентировал внимание на укреплении себя (армии, экономики и пр.).
А как международник -- гуманитарные программы...
И всё.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22408
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:59

  yanyura написав:
  budivelnik написав:На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше.

Мне интересно, а лично вы согласились бы вернуться в страну, где вас

- Игорь Кондратюк (экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер)
Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.

- Олег Радык (львовский журналист, ведущий программы "Большие переговоры")
Когда мы войдем туда.
40 лет зачисток и Антитеррор. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии на***. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации.
Копание ОБСЕ в плечи. Фильтрационные лагеря для коллаборационистов. На территории шахт.

И п@здить, п@здить, п@здить всех, кто не отвечает правильно на Слава Украине ...

- Богдан Буткевич (журналист, который работает на "Эспрессо ТВ")
Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних

Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых необходимо просто убить

- Арсен Аваков (министр внутренних дел)
люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Этот период всегда был от 5 до 10 лет.

- Остап Дроздов (львовский журналист)
Мы не будем разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу.

очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР".

"Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", – предлагает телеведущий.

На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат".

:?:

Красави... :P Ідейні натхненники радянської влади. Пропоную шерстить не лише тіх, хто не виїхав, а й родичів до певного коліна на НЕокуповпній території... :P І взагалі, вже давно потрібно скласти проскріпційні списки "не лояльного населення" і позбавити певних прав.

Люди более старшего возраста помнят, что при поступлении на работу или при призыве в армию в 60-80 годах, а при лени наших кадровиков подобные бланки продолжали ими использоваться и в 2000-х, необходимо было заполнять ещё одно любимое изобретение коммунистов - анкету. В числе многочисленных вопросов были и такие: "Были ли Вы или Ваши ближайшие родственники в плену или оккупации в период Великой Отечественной войны". Современное поколение этого не помнит, а отрицающие всё мерзостное коммунистическое нынешние совкофапы это тоже глупо отрицают, при всех сохранившихся советских же документах и воспоминаниях о таких десятилетиями издевательствах над населением. Сначала родное Советское правительство допустило оккупацию огромной части страны в войне из-за полнейшей никчемности Джугашвили (Сталина), он видите ли, в прострацию на несколько дней впал от внезапности как его милый друг Адольф обманул, потеряли в войне больше 40 млн. по официальной статистике,в плен попало по до сих пор утаиваемым данным свыше 3,5-4 млн., а потом ещё оказалось, что люди, даже по истечении 30-40 лет после её окончания, должны были оправдываться, что имели несчастье оказаться в плену и под немцами,
и они же в этом и виноватые. Мало того, что они натерпелись по полной программе от немецких захватчиков, так ещё родное правительство упрекает их в этом, анкеты с контролирующими вопросами продолжает заполнять, и меры к сообщившим "неправильную" информацию применялись. Вот только действительные виновники того, что почти 50 миллионов населения страны попали под немцев и вынужденно работали на Германию, вины своей не признавали никогда и ответственность нести не собирались, хотя бросили людей на произвол судьбы на этих территориях, а также миллионы пленных, и плевать Советской власти на них было каждую минуту. Пусть выкручиваются как хотят, а вот как Вы жили при немцах, мы вам потом напомним и спросим. А что оставалось делать людям? Им надо было жить и выживать как могут.
Естественно приходилось и спину гнуть на немцев, не имеются ввиду полицаи, а просто рабочие, крестьяне, чиновники. Всё ведь так любезно оставленное убегающей могучей РККА действовало - заводы, шахты, железные дороги и колхозы, их продукция естественно работала на Германию, а что людям оставалось? - работать, или смерть от голода, или расстрел. Кто в этом виноват? Разумеется, у коммунистов всегда ответ один - народ виноват.
Зображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27006
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:00

  Puente написав:.........
У мене потихеньку складається враження , що треба міняти судову владу принципово - насправді у нас не так багато суддів - тисяч 6 зараз ніби-то . Можна було б набрати взагалі іноземців-волонтерів 100 % на деякий час - і з часом їх міняти на "правильних" своїх ...


Можно было бы и так сделать.
Но тут два вопроса.
1. Иностранцы потребуют более высокую оплату. Хотя, возможно, после повышений зарплат судьям эта разница уже не так велика, но вряд ли.
2. Судьи-иностранцы не знакомы с нашим законодательством. Не знаю, сколько времени займёт их ознакомление.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14659
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4292 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 45074508450945104511>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (676)
04.11.2019 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.