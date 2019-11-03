Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше.
Мне интересно, а лично вы согласились бы вернуться в страну, где вас
- Игорь Кондратюк (экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер) Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.
- Олег Радык (львовский журналист, ведущий программы "Большие переговоры") Когда мы войдем туда. 40 лет зачисток и Антитеррор. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии на***. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации. Копание ОБСЕ в плечи. Фильтрационные лагеря для коллаборационистов. На территории шахт.
И п@здить, п@здить, п@здить всех, кто не отвечает правильно на Слава Украине ...
- Богдан Буткевич (журналист, который работает на "Эспрессо ТВ") Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних
Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых необходимо просто убить
- Арсен Аваков (министр внутренних дел) люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Этот период всегда был от 5 до 10 лет.
- Остап Дроздов (львовский журналист) Мы не будем разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу.
очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР".
"Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", – предлагает телеведущий.
На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат".
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 04 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
В чём беда Украины? В том, что позицию *партии войны* несут папы (с его агент кремля), зверобои маруси, пересы и т.д. С их явно ошибочными обгрунтуваннями мнения. То есть вывод вполне может быть правильным, но как его можно принять и посчитать верным, если обгрунтовуэться он ошибочными утвержлениями, искажениями и т.п.
А не романы бессмертные. Внятно и толково. Без фантазий, эмоций, оскорблений, клеветы, маячни и т.п.
Правда, весь позитив несколько нивелируется тем, что он дипломат и многое недоговоривает.
Щось я бачу - тут почали на повному серйозі обговорювати варіанти повернення ОРДЛО в велику Україну ? І в таке вірять ? На якихось абстрактних умовах ? І Путін про все це забуде ? Чи все-таки навряд - і щось за це вимагатиме . Конкретне . Не абстрактне - типу не вступати в НАТО , не йти ніколи в ЄС , якісь там незрозумілі статуси ( та пофіг на статуси - якщо силові структури у тебе - а РФ за кордоном ) , а більш конкретне - тут і зараз ?
budivelnik написав:Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?
Громадян окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Бо в цьому контексті, це виглядає, як начебто дві різні нації.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
yanyura написав:......... И поэтому Політичні дискусії ? После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.
Это одна из основных причин, по кот. я считаю, что, возможно, лучшим вариантом решения проблемы Донбасса является замораживание сегодняшней ситуации. Если такие настроения широко распространены (хотя в этом не уверен), то возврат Донбасса невозможен. А доказывать людям, кот. придерживаются такого мнения, что фактически именно они являются сепаратистами, бесполезно. Не согласятся. Так же, как не соглашаются с тем, что аналогичные высказывания и ошибки внутр. политики очень поспособствовали событиям на Донбассе. Кстати, хотел бы напомнить особо "патриотичным", что захваты администраций и отделов милиции в 2014 начались именно на Зап. Украине.
yanyura писал(а): После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.
Мені цікаво Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців? Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває
Тоже интересно. Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем? Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:detroytred Та Безсмертний розумний чоловік - але толку ? Ніяких реальних варіантів у них не було за 5 років , і далі теж немає ...
Толк от Бессмертного и подобных в том, что он умелее доносит мнение большой части общества. Точнее: главное не умнее, а практически без негатива. То есть не разрывает, не раскалывает изнутри. И вот это дало бы толк.
Минус у Бессмертного я увидел в том, что он, делая вывод, что изменения мало зависят от нас, а больше от пуйла, и что важен намордник, вообще не акцентировал внимание на укреплении себя (армии, экономики и пр.). А как международник -- гуманитарные программы... И всё.
budivelnik написав:На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше.
Мне интересно, а лично вы согласились бы вернуться в страну, где вас
- Игорь Кондратюк (экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер) Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.
- Олег Радык (львовский журналист, ведущий программы "Большие переговоры") Когда мы войдем туда. 40 лет зачисток и Антитеррор. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии на***. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации. Копание ОБСЕ в плечи. Фильтрационные лагеря для коллаборационистов. На территории шахт.
И п@здить, п@здить, п@здить всех, кто не отвечает правильно на Слава Украине ...
- Богдан Буткевич (журналист, который работает на "Эспрессо ТВ") Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних
Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых необходимо просто убить
- Арсен Аваков (министр внутренних дел) люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Этот период всегда был от 5 до 10 лет.
- Остап Дроздов (львовский журналист) Мы не будем разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу.
очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР".
"Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", – предлагает телеведущий.
На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат".
Красави... Ідейні натхненники радянської влади. Пропоную шерстить не лише тіх, хто не виїхав, а й родичів до певного коліна на НЕокуповпній території... І взагалі, вже давно потрібно скласти проскріпційні списки "не лояльного населення" і позбавити певних прав.
Люди более старшего возраста помнят, что при поступлении на работу или при призыве в армию в 60-80 годах, а при лени наших кадровиков подобные бланки продолжали ими использоваться и в 2000-х, необходимо было заполнять ещё одно любимое изобретение коммунистов - анкету. В числе многочисленных вопросов были и такие: "Были ли Вы или Ваши ближайшие родственники в плену или оккупации в период Великой Отечественной войны". Современное поколение этого не помнит, а отрицающие всё мерзостное коммунистическое нынешние совкофапы это тоже глупо отрицают, при всех сохранившихся советских же документах и воспоминаниях о таких десятилетиями издевательствах над населением. Сначала родное Советское правительство допустило оккупацию огромной части страны в войне из-за полнейшей никчемности Джугашвили (Сталина), он видите ли, в прострацию на несколько дней впал от внезапности как его милый друг Адольф обманул, потеряли в войне больше 40 млн. по официальной статистике,в плен попало по до сих пор утаиваемым данным свыше 3,5-4 млн., а потом ещё оказалось, что люди, даже по истечении 30-40 лет после её окончания, должны были оправдываться, что имели несчастье оказаться в плену и под немцами, и они же в этом и виноватые. Мало того, что они натерпелись по полной программе от немецких захватчиков, так ещё родное правительство упрекает их в этом, анкеты с контролирующими вопросами продолжает заполнять, и меры к сообщившим "неправильную" информацию применялись. Вот только действительные виновники того, что почти 50 миллионов населения страны попали под немцев и вынужденно работали на Германию, вины своей не признавали никогда и ответственность нести не собирались, хотя бросили людей на произвол судьбы на этих территориях, а также миллионы пленных, и плевать Советской власти на них было каждую минуту. Пусть выкручиваются как хотят, а вот как Вы жили при немцах, мы вам потом напомним и спросим. А что оставалось делать людям? Им надо было жить и выживать как могут. Естественно приходилось и спину гнуть на немцев, не имеются ввиду полицаи, а просто рабочие, крестьяне, чиновники. Всё ведь так любезно оставленное убегающей могучей РККА действовало - заводы, шахты, железные дороги и колхозы, их продукция естественно работала на Германию, а что людям оставалось? - работать, или смерть от голода, или расстрел. Кто в этом виноват? Разумеется, у коммунистов всегда ответ один - народ виноват.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Puente написав:......... У мене потихеньку складається враження , що треба міняти судову владу принципово - насправді у нас не так багато суддів - тисяч 6 зараз ніби-то . Можна було б набрати взагалі іноземців-волонтерів 100 % на деякий час - і з часом їх міняти на "правильних" своїх ...
Можно было бы и так сделать. Но тут два вопроса. 1. Иностранцы потребуют более высокую оплату. Хотя, возможно, после повышений зарплат судьям эта разница уже не так велика, но вряд ли. 2. Судьи-иностранцы не знакомы с нашим законодательством. Не знаю, сколько времени займёт их ознакомление.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.