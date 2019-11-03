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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 45074508450945104511> Додано: Пон 04 лис, 2019 13:20 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше. На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше.

Мне интересно, а лично вы согласились бы вернуться в страну, где вас



- Игорь Кондратюк (экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер)

Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.



- Олег Радык (львовский журналист, ведущий программы "Большие переговоры")

Когда мы войдем туда.

40 лет зачисток и Антитеррор. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии на***. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации.

Копание ОБСЕ в плечи. Фильтрационные лагеря для коллаборационистов. На территории шахт.



И п@здить, п@здить, п@здить всех, кто не отвечает правильно на Слава Украине ...



- Богдан Буткевич (журналист, который работает на "Эспрессо ТВ")

Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних



Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых необходимо просто убить



- Арсен Аваков (министр внутренних дел)

люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Этот период всегда был от 5 до 10 лет.



- Остап Дроздов (львовский журналист)

Мы не будем разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу.



очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР".



"Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", – предлагает телеведущий.



На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат".



Мне интересно, а лично вы согласились бы вернуться в страну, где вас(экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер)Те,. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.(львовский журналист, ведущий программы "Большие переговоры")Когда мы войдем туда.. Запрет русского языка в употреблении чиновникам.Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей.Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации.Копание ОБСЕ в плечи., кто не отвечает правильно на Слава Украине ...(журналист, который работает на "Эспрессо ТВ")Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. ИОднако наиглавнейшее, что нужно сделать:(министр внутренних дел)люди с оккупированных территорий будутв центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Этот период всегда был(львовский журналист)Мы. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу.очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР"."Если ты не выехал,и позже государство говорит: получай заново", – предлагает телеведущий.На повторый вопрос, а как быть с теми,, он ответил: "... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат". Востаннє редагувалось yanyura в Пон 04 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз. yanyura Повідомлень: 4987 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:32 ЛАД

Рекомендую:

https://m.youtube.com/watch?v=xwbTpZotyRk

От начала и до конца.





В чём беда Украины?

В том, что позицию *партии войны* несут папы (с его агент кремля), зверобои маруси, пересы и т.д.

С их явно ошибочными обгрунтуваннями мнения.

То есть вывод вполне может быть правильным, но как его можно принять и посчитать верным, если обгрунтовуэться он ошибочными утвержлениями, искажениями и т.п.



А не романы бессмертные.

Внятно и толково. Без фантазий, эмоций, оскорблений, клеветы, маячни и т.п.



Правда, весь позитив несколько нивелируется тем, что он дипломат и многое недоговоривает. Рекомендую:От начала и до конца.В чём беда Украины?В том, что позицию *партии войны* несут папы (с его агент кремля), зверобои маруси, пересы и т.д.С их явно ошибочными обгрунтуваннями мнения.То есть вывод вполне может быть правильным, но как его можно принять и посчитать верным, если обгрунтовуэться он ошибочными утвержлениями, искажениями и т.п.А не романы бессмертные.Внятно и толково. Без фантазий, эмоций, оскорблений, клеветы, маячни и т.п.Правда, весь позитив несколько нивелируется тем, что он дипломат и многое недоговоривает. detroytred

Повідомлень: 22408 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:34 Re: Політичні дискусії Щось я бачу - тут почали на повному серйозі обговорювати варіанти повернення ОРДЛО в велику Україну ? І в таке вірять ? На якихось абстрактних умовах ? І Путін про все це забуде ? Чи все-таки навряд - і щось за це вимагатиме . Конкретне . Не абстрактне - типу не вступати в НАТО , не йти ніколи в ЄС , якісь там незрозумілі статуси ( та пофіг на статуси - якщо силові структури у тебе - а РФ за кордоном ) , а більш конкретне - тут і зараз ? Puente Повідомлень: 2010 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:36 detroytred

Та Безсмертний розумний чоловік - але толку ?

Ніяких реальних варіантів у них не було за 5 років , і далі теж немає ... Puente Повідомлень: 2010 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:41 budivelnik написав: Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців ?

Це повинно злякати українців чи

Громадян окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Бо в цьому контексті, це виглядає, як начебто дві різні нації. Громадян окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Бо в цьому контексті, це виглядає, як начебто дві різні нації. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27006 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:49 yanyura написав: .........

И поэтому

После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину. .........И поэтому Політичні дискусії После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.

Это одна из основных причин, по кот. я считаю, что, возможно, лучшим вариантом решения проблемы Донбасса является замораживание сегодняшней ситуации. Если такие настроения широко распространены (хотя в этом не уверен), то возврат Донбасса невозможен. А доказывать людям, кот. придерживаются такого мнения, что фактически именно они являются сепаратистами, бесполезно. Не согласятся.

Так же, как не соглашаются с тем, что аналогичные высказывания и ошибки внутр. политики очень поспособствовали событиям на Донбассе.

Кстати, хотел бы напомнить особо "патриотичным", что захваты администраций и отделов милиции в 2014 начались именно на Зап. Украине.



yanyura писал(а):

После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.

Мені цікаво

Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?

Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває Мені цікавоЦе повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває

Тоже интересно.

Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?

Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях. Это одна из основных причин, по кот. я считаю, что, возможно, лучшим вариантом решения проблемы Донбасса является замораживание сегодняшней ситуации. Если такие настроения широко распространены (хотя в этом не уверен), то возврат Донбасса невозможен. А доказывать людям, кот. придерживаются такого мнения, что фактически именно они являются сепаратистами, бесполезно. Не согласятся.Так же, как не соглашаются с тем, что аналогичные высказывания и ошибки внутр. политики очень поспособствовали событиям на Донбассе.Кстати, хотел бы напомнить особо "патриотичным", что захваты администраций и отделов милиции в 2014 начались именно на Зап. Украине.Тоже интересно.Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14659 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?

Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях. Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях.

Спочатку, щоб повернути, зараз, щоб більше не віддати. Кордон від обстрілів не врятує. Поки в голові у Путлера не зникне надія нагнути Україну, поки і буде гарячий конфлікт. Спочатку, щоб повернути, зараз, щоб більше не віддати. Кордон від обстрілів не врятує. Поки в голові у Путлера не зникне надія нагнути Україну, поки і буде гарячий конфлікт. Востаннє редагувалось lapay в Пон 04 лис, 2019 13:57, всього редагувалось 1 раз. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8775 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56 Puente написав: detroytred

Та Безсмертний розумний чоловік - але толку ?

Ніяких реальних варіантів у них не було за 5 років , і далі теж немає ... Та Безсмертний розумний чоловік - але толку ?Ніяких реальних варіантів у них не було за 5 років , і далі теж немає ...

Толк от Бессмертного и подобных в том, что он умелее доносит мнение большой части общества.

Точнее: главное не умнее, а практически без негатива.

То есть не разрывает, не раскалывает изнутри.

И вот это дало бы толк.



Минус у Бессмертного я увидел в том, что он, делая вывод, что изменения мало зависят от нас, а больше от пуйла, и что важен намордник, вообще не акцентировал внимание на укреплении себя (армии, экономики и пр.).

А как международник -- гуманитарные программы...

И всё. Толк от Бессмертного и подобных в том, что он умелее доносит мнение большой части общества.Точнее: главное не умнее, а практически без негатива.То есть не разрывает, не раскалывает изнутри.И вот это дало бы толк.Минус у Бессмертного я увидел в том, что он, делая вывод, что изменения мало зависят от нас, а больше от пуйла, и что важен намордник, вообще не акцентировал внимание на укреплении себя (армии, экономики и пр.).А как международник -- гуманитарные программы...И всё. detroytred

Повідомлень: 22408 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:59 yanyura написав: budivelnik написав: На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше. На мій погляд,жителі окупованих територій кровно зацікавленні в тому щоб вернутись в Україну-в противному разі вони програють найсильніше.

Мне интересно, а лично вы согласились бы вернуться в страну, где вас



- Игорь Кондратюк (экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер)

Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.



- Олег Радык (львовский журналист, ведущий программы "Большие переговоры")

Когда мы войдем туда.

40 лет зачисток и Антитеррор. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии на***. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации.

Копание ОБСЕ в плечи. Фильтрационные лагеря для коллаборационистов. На территории шахт.



И п@здить, п@здить, п@здить всех, кто не отвечает правильно на Слава Украине ...



- Богдан Буткевич (журналист, который работает на "Эспрессо ТВ")

Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних



Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых необходимо просто убить



- Арсен Аваков (министр внутренних дел)

люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Этот период всегда был от 5 до 10 лет.



- Остап Дроздов (львовский журналист)

Мы не будем разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу.



очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР".



"Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", – предлагает телеведущий.



На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат".



Мне интересно, а лично вы согласились бы вернуться в страну, где вас(экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер)Те,. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.(львовский журналист, ведущий программы "Большие переговоры")Когда мы войдем туда.. Запрет русского языка в употреблении чиновникам.Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей.Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации.Копание ОБСЕ в плечи., кто не отвечает правильно на Слава Украине ...(журналист, который работает на "Эспрессо ТВ")Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. ИОднако наиглавнейшее, что нужно сделать:(министр внутренних дел)люди с оккупированных территорий будутв центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Этот период всегда был(львовский журналист)Мы. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу.очень простое условие такой фильтрации: пребывание в "ЛНР" и "ДНР"."Если ты не выехал,и позже государство говорит: получай заново", – предлагает телеведущий.На повторый вопрос, а как быть с теми,, он ответил: "... Мы если начнем играть в полумеры, они нас просто задушат".

Красави... Ідейні натхненники радянської влади. Пропоную шерстить не лише тіх, хто не виїхав, а й родичів до певного коліна на НЕокуповпній території... І взагалі, вже давно потрібно скласти проскріпційні списки "не лояльного населення" і позбавити певних прав.



Люди более старшего возраста помнят, что при поступлении на работу или при призыве в армию в 60-80 годах, а при лени наших кадровиков подобные бланки продолжали ими использоваться и в 2000-х, необходимо было заполнять ещё одно любимое изобретение коммунистов - анкету. В числе многочисленных вопросов были и такие: "Были ли Вы или Ваши ближайшие родственники в плену или оккупации в период Великой Отечественной войны". Современное поколение этого не помнит, а отрицающие всё мерзостное коммунистическое нынешние совкофапы это тоже глупо отрицают, при всех сохранившихся советских же документах и воспоминаниях о таких десятилетиями издевательствах над населением. Сначала родное Советское правительство допустило оккупацию огромной части страны в войне из-за полнейшей никчемности Джугашвили (Сталина), он видите ли, в прострацию на несколько дней впал от внезапности как его милый друг Адольф обманул, потеряли в войне больше 40 млн. по официальной статистике,в плен попало по до сих пор утаиваемым данным свыше 3,5-4 млн., а потом ещё оказалось, что люди, даже по истечении 30-40 лет после её окончания, должны были оправдываться, что имели несчастье оказаться в плену и под немцами,

и они же в этом и виноватые. Мало того, что они натерпелись по полной программе от немецких захватчиков, так ещё родное правительство упрекает их в этом, анкеты с контролирующими вопросами продолжает заполнять, и меры к сообщившим "неправильную" информацию применялись. Вот только действительные виновники того, что почти 50 миллионов населения страны попали под немцев и вынужденно работали на Германию, вины своей не признавали никогда и ответственность нести не собирались, хотя бросили людей на произвол судьбы на этих территориях, а также миллионы пленных, и плевать Советской власти на них было каждую минуту. Пусть выкручиваются как хотят, а вот как Вы жили при немцах, мы вам потом напомним и спросим. А что оставалось делать людям? Им надо было жить и выживать как могут.

Естественно приходилось и спину гнуть на немцев, не имеются ввиду полицаи, а просто рабочие, крестьяне, чиновники. Всё ведь так любезно оставленное убегающей могучей РККА действовало - заводы, шахты, железные дороги и колхозы, их продукция естественно работала на Германию, а что людям оставалось? - работать, или смерть от голода, или расстрел. Кто в этом виноват? Разумеется, у коммунистов всегда ответ один - народ виноват.

Красави...Ідейні натхненники радянської влади. Пропоную шерстить не лише тіх, хто не виїхав, а й родичів до певного коліна на НЕокуповпній території...І взагалі, вже давно потрібно скласти проскріпційні списки "не лояльного населення" і позбавити певних прав.Люди более старшего возраста помнят, что при поступлении на работу или при призыве в армию в 60-80 годах, а при лени наших кадровиков подобные бланки продолжали ими использоваться и в 2000-х, необходимо было заполнять ещё одно любимое изобретение коммунистов - анкету. В числе многочисленных вопросов были и такие: "Были ли Вы или Ваши ближайшие родственники в плену или оккупации в период Великой Отечественной войны". Современное поколение этого не помнит, а отрицающие всё мерзостное коммунистическое нынешние совкофапы это тоже глупо отрицают, при всех сохранившихся советских же документах и воспоминаниях о таких десятилетиями издевательствах над населением. Сначала родное Советское правительство допустило оккупацию огромной части страны в войне из-за полнейшей никчемности Джугашвили (Сталина), он видите ли, в прострацию на несколько дней впал от внезапности как его милый друг Адольф обманул, потеряли в войне больше 40 млн. по официальной статистике,в плен попало по до сих пор утаиваемым данным свыше 3,5-4 млн., а потом ещё оказалось, что люди, даже по истечении 30-40 лет после её окончания, должны были оправдываться, что имели несчастье оказаться в плену и под немцами,и они же в этом и виноватые. Мало того, что они натерпелись по полной программе от немецких захватчиков, так ещё родное правительство упрекает их в этом, анкеты с контролирующими вопросами продолжает заполнять, и меры к сообщившим "неправильную" информацию применялись. Вот только действительные виновники того, что почти 50 миллионов населения страны попали под немцев и вынужденно работали на Германию, вины своей не признавали никогда и ответственность нести не собирались, хотя бросили людей на произвол судьбы на этих территориях, а также миллионы пленных, и плевать Советской власти на них было каждую минуту. Пусть выкручиваются как хотят, а вот как Вы жили при немцах, мы вам потом напомним и спросим. А что оставалось делать людям? Им надо было жить и выживать как могут.Естественно приходилось и спину гнуть на немцев, не имеются ввиду полицаи, а просто рабочие, крестьяне, чиновники. Всё ведь так любезно оставленное убегающей могучей РККА действовало - заводы, шахты, железные дороги и колхозы, их продукция естественно работала на Германию, а что людям оставалось? - работать, или смерть от голода, или расстрел. Кто в этом виноват? Разумеется, у коммунистов всегда ответ один - народ виноват. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27006 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:00 Puente написав: .........

У мене потихеньку складається враження , що треба міняти судову владу принципово - насправді у нас не так багато суддів - тисяч 6 зараз ніби-то . Можна було б набрати взагалі іноземців-волонтерів 100 % на деякий час - і з часом їх міняти на "правильних" своїх ... .........У мене потихеньку складається враження , що треба міняти судову владу принципово - насправді у нас не так багато суддів - тисяч 6 зараз ніби-то . Можна було б набрати взагалі іноземців-волонтерів 100 % на деякий час - і з часом їх міняти на "правильних" своїх ...



Можно было бы и так сделать.

Но тут два вопроса.

1. Иностранцы потребуют более высокую оплату. Хотя, возможно, после повышений зарплат судьям эта разница уже не так велика, но вряд ли.

2. Судьи-иностранцы не знакомы с нашим законодательством. Не знаю, сколько времени займёт их ознакомление. Можно было бы и так сделать.Но тут два вопроса.1. Иностранцы потребуют более высокую оплату. Хотя, возможно, после повышений зарплат судьям эта разница уже не так велика, но вряд ли.2. Судьи-иностранцы не знакомы с нашим законодательством. Не знаю, сколько времени займёт их ознакомление. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14659 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 45074508450945104511> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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