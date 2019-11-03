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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4508450945104511>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:06

ЛАД
Я зрозумів - в чому Ваша проблема - Ви вважаєте , що держава має право на все , що відповідає законам , а люди повинні цим законам слідувати . Це в принципі неправильно . Люди делегували державі певні функції - які держава повинна виконувати . Якщо держава починає функціями маніпулювати - не виконуючи їх фактично , прикриваючись законодавством , яке сама ж формує ( Ви ж не вірите , що депутати представляють реально народ ? ) - то люди , народ має повне право вимагати змін будь-яких . Зовсім не обов"язково , що це раціональні вимоги , чи правильні і корисні . Але це вже питання інше ...
Востаннє редагувалось Puente в Пон 04 лис, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:06

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  yanyura написав: После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину.
Мені цікаво
Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?
Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває
Тоже интересно.
Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?
Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях.
1 В першу чергу воюємо за тих українців які проти рАссЕйсЬкАгО мІра на своїй землі ,а не за те що одурманеним чужинського пропогандою стало жити краще за наш рахунок
2 Воюємо за своє право самостійно визначати вектор свого розвитку
3 В кінці кінців воюємо за Україну з Українськими Законами і Прапорами і за тих хто створює(виконує) ці закони
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:07

Козак-характерник
Подтверждаю, было такое.
И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.
Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15

  ЛАД написав:
  Puente написав:.........
У мене потихеньку складається враження , що треба міняти судову владу принципово - насправді у нас не так багато суддів - тисяч 6 зараз ніби-то . Можна було б набрати взагалі іноземців-волонтерів 100 % на деякий час - і з часом їх міняти на "правильних" своїх ...


Можно было бы и так сделать.
Но тут два вопроса.
1. Иностранцы потребуют более высокую оплату. Хотя, возможно, после повышений зарплат судьям эта разница уже не так велика, но вряд ли.
2. Судьи-иностранцы не знакомы с нашим законодательством. Не знаю, сколько времени займёт их ознакомление.

Моя думка, что в любой самой гнилой системе есть порядочные люди.
Мало, но есть. Процентов 5-10% обязательно есть.
И если их лифтовать наверх, то будет толк.

У нас проблема одна - лифты.
Потому что если б поднимались эти единицы, то они меняли бы больше и больше. Чем выше, тем больший объём охвата.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15

  ЛАД написав:Козак-характерник
Подтверждаю, было такое.
И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.
Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.

Цікава аналогія... Чомусь всі справжні "патріоти" і антикомуністи, так полюбляють комуністичні методи...Прям сіамські близнюки. А кулі там? Ліс рублять, щіпки літять... 8)... "На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать"... :P Це Європа! Верховенство права!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:18

  ЛАД написав:Козак-характерник
Подтверждаю, было такое.
И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.
Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.

Аналогично. Из-за того, что отец воевал, приходилось писать (дословно не вспомню, но примерно так):

"Отец, полное ФИО, в составе действующей армии во время Великой Oтечественной войны на территории Польши и Германии".

Последствий из-за этого не было.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:19

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?

Громадян окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Бо в цьому контексті, це виглядає, як начебто дві різні нації.
1 Я прагматик
2 В житті стараюсь притримуватись правила
а - не роби того ,що не хочеш щоб зробили з тобою
б - відповідай на добро добром , на зло - злом в квадраті
3 Якби цинічно це не виглядало але
а -росія захопивши наші землі створила нам проблеми
б - поки ми слабкі ми змушені захищатись
в - як тільки ми окріпнем, ми отримаємо і можливість і право відповісти ворогу

Таким чином
Росія скористалась нашою слабкістю і дурістю в деяких головах (радує що на обмежених територіях) і використовуючи цю дурість-вставила нам ніж і потихеньку цим ножем розятрює рани
Ми змогли цю рану локалізувати...
Пройде якийсь час ,росія повністю задурманить голови тих ким керує в надії передати цю заразу нам в повному обємі і з знищеною інфраструктурою..
Як поведеться Україна? Допустить цю заразу без обмежень всередину організму ризикуючи його отруїти?
Чи.... поступить так само як зараз поступає росія?
Залишить цю заразу в полі відповідальності росії ,постійно висуваючи перед росією вимоги
а - контрибуції
б - контроль кордону по кордону Україна-росія
а в той час росію потихеньку будуть розїдати санкції...
Повірте. на Заході не дуже хочуть бачити сильну Україну , але в рази менше хочуть бачити сильну росію..тому як це не дивно прозвучить для росіян -під санкціями вони будуть поки не помре останній сепаратист в ОРДЛО
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:21

:( :)
  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Козак-характерник
Подтверждаю, было такое.
И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.
Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.

Цікава аналогія... Чомусь всі справжні "патріоти" і антикомуністи, так полюбляють комуністичні методи...Прям сіамські близнюки. А кулі там? Ліс рублять, щіпки літять... 8)... "На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать"... :P Це Європа! Верховенство права!

К таким методам любят прибегать любые радикалы.
"Железной рукой приведём человечество к счастью!"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:23

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Козак-характерник
Подтверждаю, было такое.
И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.
Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.

Аналогично. Из-за того, что отец воевал, приходилось писать (дословно не вспомню, но примерно так):

"Отец, полное ФИО, в составе действующей армии во время Великой Oтечественной войны на территории Польши и Герма :o :? нии".

Последствий из-за этого не было.

Не то пребывание. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:23

  ЛАД написав:К таким методам любят прибегать любые радикалы.
"Железной рукой приведём человечество к счастью!"

Тільки коли саме їх, а не сторонню людину, ця залізна рука за дупу схопить, одразу про права громадянські згадують. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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