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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4508450945104511> Додано: Пон 04 лис, 2019 14:06 ЛАД

Я зрозумів - в чому Ваша проблема - Ви вважаєте , що держава має право на все , що відповідає законам , а люди повинні цим законам слідувати . Це в принципі неправильно . Люди делегували державі певні функції - які держава повинна виконувати . Якщо держава починає функціями маніпулювати - не виконуючи їх фактично , прикриваючись законодавством , яке сама ж формує ( Ви ж не вірите , що депутати представляють реально народ ? ) - то люди , народ має повне право вимагати змін будь-яких . Зовсім не обов"язково , що це раціональні вимоги , чи правильні і корисні . Але це вже питання інше ... Востаннє редагувалось Puente в Пон 04 лис, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз. Puente Повідомлень: 2009 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:06 ЛАД написав: budivelnik написав: yanyura написав: После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину. После таких предложений ОРДЛО никогда не вернется в Украину. Мені цікаво

Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?

Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває Мені цікавоЦе повинно злякати українців чи ОРДЛОвців?Україна й без ОРДЛО нормально себе почуває Тоже интересно.

Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?

Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях. Тоже интересно.Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях. 1 В першу чергу воюємо за тих українців які проти рАссЕйсЬкАгО мІра на своїй землі ,а не за те що одурманеним чужинського пропогандою стало жити краще за наш рахунок

2 Воюємо за своє право самостійно визначати вектор свого розвитку

3 В кінці кінців воюємо за Україну з Українськими Законами і Прапорами і за тих хто створює(виконує) ці закони 1 В першу чергу воюємо за тих українців які проти рАссЕйсЬкАгО мІра на своїй землі ,а не за те що одурманеним чужинського пропогандою стало жити краще за наш рахунок2 Воюємо за своє право самостійно визначати вектор свого розвитку3 В кінці кінців воюємо за Україну з Українськими Законами і Прапорами і за тих хто створює(виконує) ці закони в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21582 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:07 Козак-характерник

Подтверждаю, было такое.

И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.

Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14659 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15 ЛАД написав: Puente написав: .........

У мене потихеньку складається враження , що треба міняти судову владу принципово - насправді у нас не так багато суддів - тисяч 6 зараз ніби-то . Можна було б набрати взагалі іноземців-волонтерів 100 % на деякий час - і з часом їх міняти на "правильних" своїх ... .........У мене потихеньку складається враження , що треба міняти судову владу принципово - насправді у нас не так багато суддів - тисяч 6 зараз ніби-то . Можна було б набрати взагалі іноземців-волонтерів 100 % на деякий час - і з часом їх міняти на "правильних" своїх ...



Можно было бы и так сделать.

Но тут два вопроса.

1. Иностранцы потребуют более высокую оплату. Хотя, возможно, после повышений зарплат судьям эта разница уже не так велика, но вряд ли.

2. Судьи-иностранцы не знакомы с нашим законодательством. Не знаю, сколько времени займёт их ознакомление. Можно было бы и так сделать.Но тут два вопроса.1. Иностранцы потребуют более высокую оплату. Хотя, возможно, после повышений зарплат судьям эта разница уже не так велика, но вряд ли.2. Судьи-иностранцы не знакомы с нашим законодательством. Не знаю, сколько времени займёт их ознакомление.

Моя думка, что в любой самой гнилой системе есть порядочные люди.

Мало, но есть. Процентов 5-10% обязательно есть.

И если их лифтовать наверх, то будет толк.



У нас проблема одна - лифты.

Потому что если б поднимались эти единицы, то они меняли бы больше и больше. Чем выше, тем больший объём охвата. Моя думка, что в любой самой гнилой системе есть порядочные люди.Мало, но есть. Процентов 5-10% обязательно есть.И если их лифтовать наверх, то будет толк.У нас проблема одна - лифты.Потому что если б поднимались эти единицы, то они меняли бы больше и больше. Чем выше, тем больший объём охвата. detroytred

Повідомлень: 22407 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15 ЛАД написав: Козак-характерник

Подтверждаю, было такое.

И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.

Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась. Подтверждаю, было такое.И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.

Цікава аналогія... Чомусь всі справжні "патріоти" і антикомуністи, так полюбляють комуністичні методи...Прям сіамські близнюки. А кулі там? Ліс рублять, щіпки літять... ... "На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать"... Це Європа! Верховенство права! Цікава аналогія... Чомусь всі справжні "патріоти" і антикомуністи, так полюбляють комуністичні методи...Прям сіамські близнюки. А кулі там? Ліс рублять, щіпки літять...... "На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать"...Це Європа! Верховенство права! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27005 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:18 ЛАД написав: Козак-характерник

Подтверждаю, было такое.

И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.

Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась. Подтверждаю, было такое.И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.

Аналогично. Из-за того, что отец воевал, приходилось писать (дословно не вспомню, но примерно так):



"Отец, полное ФИО, в составе действующей армии во время Великой Oтечественной войны на территории Польши и Германии".



Последствий из-за этого не было. Аналогично. Из-за того, что отец воевал, приходилось писать (дословно не вспомню, но примерно так):"Отец, полное ФИО, в составе действующей армии во время Великой Oтечественной войны на территории Польши и Германии".Последствий из-за этого не было. yanyura Повідомлень: 4987 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:19 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Це повинно злякати українців чи ОРДЛОвців ? Це повинно злякати українців чи

Громадян окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Бо в цьому контексті, це виглядає, як начебто дві різні нації. Громадян окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Бо в цьому контексті, це виглядає, як начебто дві різні нації. 1 Я прагматик

2 В житті стараюсь притримуватись правила

а - не роби того ,що не хочеш щоб зробили з тобою

б - відповідай на добро добром , на зло - злом в квадраті

3 Якби цинічно це не виглядало але

а -росія захопивши наші землі створила нам проблеми

б - поки ми слабкі ми змушені захищатись

в - як тільки ми окріпнем, ми отримаємо і можливість і право відповісти ворогу



Таким чином

Росія скористалась нашою слабкістю і дурістю в деяких головах (радує що на обмежених територіях) і використовуючи цю дурість-вставила нам ніж і потихеньку цим ножем розятрює рани

Ми змогли цю рану локалізувати...

Пройде якийсь час ,росія повністю задурманить голови тих ким керує в надії передати цю заразу нам в повному обємі і з знищеною інфраструктурою..

Як поведеться Україна? Допустить цю заразу без обмежень всередину організму ризикуючи його отруїти?

Чи.... поступить так само як зараз поступає росія?

Залишить цю заразу в полі відповідальності росії ,постійно висуваючи перед росією вимоги

а - контрибуції

б - контроль кордону по кордону Україна-росія

а в той час росію потихеньку будуть розїдати санкції...

Повірте. на Заході не дуже хочуть бачити сильну Україну , але в рази менше хочуть бачити сильну росію..тому як це не дивно прозвучить для росіян -під санкціями вони будуть поки не помре останній сепаратист в ОРДЛО 1 Я прагматик2 В житті стараюсь притримуватись правилаа - не роби того ,що не хочеш щоб зробили з тобоюб - відповідай на добро добром , на зло - злом в квадраті3 Якби цинічно це не виглядало алеа -росія захопивши наші землі створила нам проблемиб - поки ми слабкі ми змушені захищатисьв - як тільки ми окріпнем, ми отримаємо і можливість і право відповісти ворогуТаким чиномРосія скористалась нашою слабкістю і дурістю в деяких головах (радує що на обмежених територіях) і використовуючи цю дурість-вставила нам ніж і потихеньку цим ножем розятрює раниМи змогли цю рану локалізувати...Пройде якийсь час ,росія повністю задурманить голови тих ким керує в надії передати цю заразу нам в повному обємі і з знищеною інфраструктурою..Як поведеться Україна? Допустить цю заразу без обмежень всередину організму ризикуючи його отруїти?Чи.... поступить так само як зараз поступає росія?Залишить цю заразу в полі відповідальності росії ,постійно висуваючи перед росією вимогиа - контрибуціїб - контроль кордону по кордону Україна-росіяа в той час росію потихеньку будуть розїдати санкції...Повірте. на Заході не дуже хочуть бачити сильну Україну , але в рази менше хочуть бачити сильну росію..тому як це не дивно прозвучить для росіян -під санкціями вони будуть поки не помре останній сепаратист в ОРДЛО в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21582 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:21 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Козак-характерник

Подтверждаю, было такое.

И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.

Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась. Подтверждаю, было такое.И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.

Цікава аналогія... Чомусь всі справжні "патріоти" і антикомуністи, так полюбляють комуністичні методи...Прям сіамські близнюки. А кулі там? Ліс рублять, щіпки літять... ... "На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать"... Це Європа! Верховенство права! Цікава аналогія... Чомусь всі справжні "патріоти" і антикомуністи, так полюбляють комуністичні методи...Прям сіамські близнюки. А кулі там? Ліс рублять, щіпки літять...... "На повторый вопрос, а как быть с теми, кто физически не смог выехать, он ответил: "Они должны просто извинить нас за обобщение и сказать: да, мы готовы немного подождать"...Це Європа! Верховенство права!

К таким методам любят прибегать любые радикалы.

"Железной рукой приведём человечество к счастью!" К таким методам любят прибегать любые радикалы."Железной рукой приведём человечество к счастью!" Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14659 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:23 yanyura написав: ЛАД написав: Козак-характерник

Подтверждаю, было такое.

И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.

Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась. Подтверждаю, было такое.И ответ "да" на такие вопросы мог приводить к неприятным последствиям.Степень "неприятности" со временем, правда, уменьшалась.

Аналогично. Из-за того, что отец воевал, приходилось писать (дословно не вспомню, но примерно так):



"Отец, полное ФИО, в составе действующей армии во время Великой Oтечественной войны на территории Польши и Герма нии".



Последствий из-за этого не было. Аналогично. Из-за того, что отец воевал, приходилось писать (дословно не вспомню, но примерно так):"Отец, полное ФИО, в составе действующей армии во время Великой Oтечественной войны на территории Польши и Германии".Последствий из-за этого не было.

Не то пребывание. Не то пребывание. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14659 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 14:23 ЛАД написав: К таким методам любят прибегать любые радикалы.

"Железной рукой приведём человечество к счастью!" К таким методам любят прибегать любые радикалы."Железной рукой приведём человечество к счастью!"

Тільки коли саме їх, а не сторонню людину, ця залізна рука за дупу схопить, одразу про права громадянські згадують. Тільки коли саме їх, а не сторонню людину, ця залізна рука за дупу схопить, одразу про права громадянські згадують. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27005 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4508450945104511> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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