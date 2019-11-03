Ліфти (конкурси) були, проблема в тому, що часто, в конкурсах, перемагає не харизматичний лідер, а компромісна маловідома фігура, як Труба. Так що не буває ідеальних рішень.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:24
Re: Політичні дискусії
Ліфти (конкурси) були, проблема в тому, що часто, в конкурсах, перемагає не харизматичний лідер, а компромісна маловідома фігура, як Труба. Так що не буває ідеальних рішень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:26
Простите, ну куда лично вам в Европу? У вас гуляйполе в голове - голос улицы превыше закона.
Да ЛАД, которого вы упрекаете в "наличии проблемы" - на 3 головы европеец выше вас! У него проблемы нет, проблема у вас...
Нашлись какие-то непонятные люди, преимущественно безработные, назвали себя народом, и диктуют условия всей стране... 6 лет без малого...
Читайте уже Конституцию! Украина - это демократическое правовое государство. Демократическое - значит наличие права избирать и быть избранным. Правовое - значит верховенство закона.
В двух словах всеобъемлющий ответ на ваш вопрос, как народ влияет на власть!
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:34
Re: Політичні дискусії
Так влада сама порушує закони на кожному кроці. Навіть рішення Конституційного Суду про суміщення посад мера Києва і очільника КМДА, а в зелених порушення регламенту взагалі норма.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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